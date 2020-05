'Hạo y hành' tiếp nối cơn sốt 'Trần tình lệnh'

Phim truyền hình hai nam chính đang trở thành xu hướng trên màn ảnh Trung Quốc những năm gần đây. Nổi tiếng nhất phải kể đến Trần tình lệnh - bộ phim đã giúp đẩy danh tiếng 2 nam chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành hiện tượng của năm 2019. Sau khi được phát sóng, phim thu hút lượng lớn fan cuồng.

'Trần tình lệnh' trở thành hiện tượng của năm 2019.

Tiếp nối cơn sốt mùa hè của Trần tình lệnh, một phim 2 nam chính khác đang giành được nhiều quan tâm của khán giả là Hạo y hành. Đây cũng là một tác phẩm cổ trang kỳ ảo, có một số chi tiết được cho tương đồng với Trần tình lệnh. Phim do hai mỹ nam Trần Phi Vũ và La Vân Hi đảm nhận.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn của tác giả Nhục Bao Bất Ngật Nhục, Hạo y hành kể về Mặc Nhiên (Trần Phi Vũ), ma đầu phản bội sư môn, diệt sạch mọi người trong môn phái. Mặc Nhiên được sống lại trở về thời điểm 10 năm trước khi thực hiện tội ác. Hắn phát hiện nhiều bí mật chưa được giải đáp trong kiếp trước. Với sự trợ giúp của sư tôn Sở Vãn Ninh (La Vân Hi), Mặc Nhiên làm lại cuộc đời, tránh bước vào vết xe đổ trước đây.

Ngay từ khi phim còn chưa bấm máy, mới công bố dự án, các fan quá khích đã ghép ảnh hai diễn viên chính làm poster phim. Khi phim được sản xuất, hàng trăm fan của cặp "Vân - Vũ" đã đổ xô đến phim trường.

Để chụp ảnh các diễn viên, họ sử dụng cả thang, cần cẩu, vây kín khu rừng quanh trường quay, thậm chí đứng tràn ra cả đường cao tốc. Đoàn làm phim phải dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng quay chụp lén, làm lộ nội dung phim.

Fan tràn đến phim trường 'Hạo y hành'.

Qua những ảnh hậu trường được đăng tải trên mạng xã hội, Trần Phi Vũ và La Vân Hi tương tác rất tự nhiên, thân mật. Hai người thường xuyên có những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng hay chuyện trò vui vẻ khi dừng quay. Trần Phi Vũ còn tỏ ra rất thích thú với chiếc mũ trùm đầu của La Vân Hi, thường xuyên cố chui vào trong mũ của bạn diễn.

Trần Phi Vũ (áo đen) vén khăn che trên mũ của La Vân Hi.

Hai nam diễn viên thân thiết trên trường quay.

Những hình ảnh hậu trường Hạo y hành càng khiến fan thêm cuồng nhiệt. Họ tích cực "đẩy thuyền" dù Hạo y hành đã bỏ hết yếu tố đam mỹ, chỉ giữ lại quan hệ thầy trò đơn thuần.

Ngoài ảnh hưởng của Trần tình lệnh, lý do khác để Hạo y hành trở thành bộ phim được kỳ vọng của năm nằm ở 2 diễn viên chính.

Trần Phi Vũ.

Trần Phi Vũ là con thứ hai của đạo diễn Trần Khải Ca và diễn viên Trần Hồng. Anh chàng bắt đầu đóng phim từ năm 10 tuổi với vai nhỏ trong Triệu thị cô nhi. Đến nay Trần Phi Vũ liên tục thủ vai chính trong các phim: Bí quả, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Tương dạ, Thiên tỉnh chi lộ. Sao trẻ sinh năm 2000 đang được đánh giá là mỹ nam mới nổi trên mạng xã hội trong những năm gần đây.

La Vân Hi sinh năm 1988, bắt đầu được biết đến khi đóng vai Hà Dĩ Thâm thời sinh viên trong phim truyền hình Bên nhau trọn đời năm 2015. Đến 2018, La Vân Hi trở nên nổi tiếng nhờ vai phụ Nhuận Ngọc trong Hương mật tựa khói sương. Anh được đôn lên vai chính trong các bộ phim chờ chiếu như Nguyệt thượng trọng hỏa, Nửa là mật ngọt, Nửa là đau thương. Điểm mạnh của La Vân Hi là gương mặt điển trai với nét đặc biệt riêng, rất phù hợp với các phim cổ trang. Vai sư tôn Sở Văn Ninh được đánh giá là phù hợp với khí chất bình thản, dịu dàng của La Vân Hi.

La Vân Hi.

Tuy nhiên, một áp lực không nhỏ cho Trần Phi Vũ và La Vân Hi là Hạo y hành bị so sánh với Trần tình lệnh. Hai bộ phim cùng khai thác một kiểu đề tài khiến nhiều người lo ngại Hạo y hành thiếu sự mới lạ, đặc sắc sẽ không thể vượt qua được độ hot của Trần tình lệnh.

