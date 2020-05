Han So Hee bị chê là 'bình hoa di động' trong 'Thế giới hôn nhân'

Thế giới hôn nhân vượt qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Tầng lớp Itaewon, Sky Castle, Hạ cánh nới anh để trở thành bộ phim có rating đứng đầu đài cáp tvN. Nội dung phim xoay quanh cuộc hôn nhân đổ vỡ của Ji Sun Woo và Lee Tae Oh. Diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên và những tình tiết gây bất ngờ giúp Thế giới hôn nhân là tác phẩm đáng xem nhất hiện nay. Nhân vật Yeo Da Kyung (Han So Hee đóng) trở thành "tiểu tam" đáng ghét nhất trên màn ảnh Hàn vì hành vi cố tình quan hệ với người đàn ông đã có gia đình. Cô ta còn thản nhiên thể hiện sự ghen tuông hay "mặt dày" mỉa mai "bà cả" Ji Sun Woo. Chính nhờ vai diễn này mà Han Soo Hee từ một diễn viên ít tên tuổi vụt sáng trở thành cái tên được các nhà quảng cáo săn đón.

Han So Hee được ví như 'tiểu Song Hye Kyo'.

Visual thơ ngây lẫn sang chảnh, kiêu kỳ của Han So Hee trở thành đề tài gây sốt khi phim phát sóng. Nữ diễn viên được ví như "tiểu Song Hye Kyo" nhưng sở hữu nét quyến rũ hiện đại hơn. Mỹ nhân sinh năm 1994 liên tục xuất hiện trên các tạp chí đình đám, trở thành người đại diện một thương hiệu thời trang nhờ thành công của Thế giới hôn nhân. Những bài viết khen ngợi nhan sắc của Han So Hee liên tục xuất hiện trên trang chủ của các tờ báo lớn, thu hút lượng đọc khủng cùng hàng loạt bình luận tích cực.

Tuy nhiên, Han So Hee lại bị coi là "bình hoa di động" trên phim. Càng về cuối, diễn xuất của cô thể hiện sự hụt hơi, không đủ sức khi bên cạnh là đàn chị Kim Hee Ae quá xuất sắc. Những lời chê bai về biểu cảm đơ cứng, một màu của nhân vật Yeo Da Kyung dần xuất hiện. Khác với hình ảnh một "tiểu tam" ngang ngược, nổi loạn ở tập đầu, Yeo Da Kyung trở nên yếu đuối, nhạt nhòa hơn hẳn trong phần sau của phim. Khán giả khen ngợi nhan sắc của Han So Hee nhưng diễn xuất của cô lại bị đánh giá là yếu nhất.

Han So Hee bị chê diễn xuất yếu.

Mới đây, Han So Hee được đề cử cho giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc ở Baeksang lần thứ 56. Tuy nhiên, netizen cho rằng nữ diễn viên chưa xứng đáng, diễn xuất còn non kém. Các ý kiến bình luận: "Theo tôi thì cô ấy không phải là một diễn viên giỏi", "Han So Hee xinh đẹp đấy nhưng diễn xuất không xuất sắc lắm", "Han So Hee mà giỏi diễn xuất á?", "Tôi nghĩ giải thường này phải dành cho Kim Da Mi của Tầng lớp Itaewon", "Cô ấy hoàn toàn lép vế so với các diễn viên trong đoàn làm phim"...

Hannah