Fan đam mỹ phát sốt vì tạo hình 2 nam chính 'Hạo Y Hành'

Sau thành công của Trần tình lệnh, các nhà làm phim Trung Quốc tiếp tục sản xuất bộ phim cổ trang Hạo Y Hành - chuyển thể tiểu thuyết đam mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn của tác giả Nhục Bao Bất Cật Nhục. Dựa trên bộ truyện nổi tiếng, có nhiều độc giả trung thành, Hạo Y Hành nhanh chóng thu hút chú ý ngay từ khi công bố hai diễn viên chính là La Vân Hi và Trần Phi Vũ. Cả hai đều là mỹ nam trẻ trung, có ngoại hình phù hợp cổ trang, chênh lệch 12 tuổi cũng phù hợp với thân phận sư phụ - đệ tử trong truyện.

Mới đây, Hạo Y Hành đã lặng lẽ khởi quay sau khi tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc được kiểm soát. Dẫu rất kín tiếng, đoàn phim vẫn phải đối mặt với đông đảo người hâm mộ kéo đến quay chụp, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ và sự bảo mật của phim. Nhiều bức ảnh chụp lén quá trình quay phim đã bị tung lên mạng, tiết lộ tạo hình của các diễn viên.

La Vân Hi diện bộ đồ trắng, đội mũ che mặt khi đóng vai Sở Vãn Ninh.

Khoảnh khắc cơn gió thổi tung mạng che mặt của La Vân Hi khiến các fan xuýt xoa trước nhan sắc của nam diễn viên.

La Vân Hi được khen có ngoại hình, khí chất như Sở Vãn Ninh bước ra từ tiểu thuyết.

Trần Phi Vũ có tạo hình gọn gàng, mái tóc buộc cao trẻ trung, lãng tử.

Sau khi loạt ảnh được chia sẻ, những từ khóa về Hạo Y Hành, La Vân Hi và Trần Phi Vũ được trend rần rần trên Weibo. Nhiều khán giả nhận xét tạo hình của hai nam chính "như bước ra từ nguyên tác". Nhan sắc của bộ đôi lập tức chinh phục khán giả. Số lượng fanpage "đẩy thuyền" cặp đôi La Vân Hi - Trần Phi Vũ trên Weibo tăng chóng mặt, thu hút đông đảo người theo dõi, độ hot không kém cặp Trần tình lệnh hồi hè năm ngoái.

Hạo Y Hành lấy bối cảnh giả tưởng, xoay quanh cuộc chiến chống lại ma quỷ, giải cứu chúng sinh của các đạo sĩ tu tiên. La Vân Hi đóng Sở Vãn Ninh, Ngọc Hành trưởng lão của Tử Sinh Đỉnh, có tu vi cao thâm, được gọi là "Thiên hạ đệ nhất tông sư". Trần Phi Vũ đóng Mặc Nhiên (hay Mặc Vi Vũ), một trong các đệ tử của Sở Vãn Ninh, vì hiểu lầm sư phụ mà trở thành kẻ tà ác. Sở Vãn Ninh dốc lòng cảm hóa đồ đệ, nêu cao đạo nghĩa "vì chúng sinh", hợp lực tu tiên giới để đẩy lùi âm mưu làm hại nhân gian.

Một tạo hình khác của Trần Phi Vũ. Anh chàng được trang điểm sắc sảo hơn, phục trang hoa lệ hơn để phù hợp với sự thay đổi về tâm lý của nhân vật.

Tạo hình đồ đen của La Vân Hi.

Trong nguyên tác, Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh trải qua hai kiếp với nhiều hiểu lầm giày xéo, cuối cùng hóa giải kiếp nạn, nắm tay nhau quy ẩn. Tuy nhiên, bản truyền hình sẽ thay đổi nhiều tình tiết, không còn chuyện hai người sống lại và nảy sinh tình yêu, phim sẽ chỉ nhấn mạnh tình thầy trò và tập trung vào tinh thần chống lại cái ác. Các phim chuyển thể đam mỹ thường phải thay đổi tuyến tình cảm của hai nhân vật chính để qua cửa kiểm duyệt, như Trấn hồn, Trần tình lệnh trước đây.

Đặc biệt, nhân vật Sư Muội (hay Sư Minh Tịnh) vốn là nam phụ chiếm được cảm mến của Mặc Nhiên thời kỳ đầu, sẽ được chuyển thành nhân vật nữ khi lên phim, do Trần Dao thủ vai. Điều này khiến nhiều fan của tiểu thuyết gốc bức xúc, phản đối.

Bức ảnh chụp lén trên trường quay cho thấy 4 thầy trò Sở Vãn Ninh đi cùng nhau. Nhân vật Sư Muội (Sư Minh Tịnh) đã được đổi thành nhân vật nữ.

La Vân Hi sinh năm 1988, tốt nghiệp trường múa của Học viện Hý kịch Thượng Hải, ra mắt với vai trò ca sĩ năm 2010, từng hoạt động trong nhóm JBOY3 và Song Tử JL. La Vân Hi bắt đầu được biết đến khi đóng vai Hà Dĩ Thâm thời sinh viên trong phim truyền hình Bên nhau trọn đời năm 2015. Đến 2018, La Vân Hi trở nên nổi tiếng nhờ vai phụ Nhuận Ngọc trong Hương mật tựa khói sương. Anh được đôn lên vai chính trong các bộ phim chờ chiếu như Nguyệt thượng trọng hỏa, Nửa là mật ngọt, Nửa là đau thương.

Trần Phi Vũ sinh năm 2000, đang theo học khoa diễn xuất của Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Là con thứ hai của đạo diễn Trần Khải Ca và diễn viên Trần Hồng, Phi Vũ bắt đầu đóng phim từ năm 10 tuổi với vai nhỏ trong Triệu thị cô nhi. Đến nay Trần Phi Vũ liên tục thủ vai chính trong các phim: Bí quả, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Tương dạ, Thiên tỉnh chi lộ.