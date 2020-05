Chán phim tình cảm, khán giả đổ xô xem phim hài 'Good Casting'

Trong khi các drama lãng mạn đang có xu hướng rớt rating, phim hài Good Casting đang là drama được xem nhiều nhất. Khi mới chiếu, rating trung bình của Good Casting luôn ở mức 10%, dẫn đầu khung giờ phim tối thứ 2 và thứ 3. Đến tập mới nhất được chiếu vào tối 12/5, Good Casting đã giảm 1,1% tỷ suất khán giả so với trước đó, chỉ còn ở mức 8,4 và 9,2%. Tuy nhiên, bộ phim của đài SBS vẫn dẫn đầu khung giờ.

Trong khi đó, đối thủ trực tiếp cùng khung giờ của Good Casting là Born Again chỉ có rating ở mức 1,7 và 2,3%.

Nhìn vào bảng rating phim có thể thấy xu hướng xem phim của khán giả là lựa chọn các bộ phim hài hước giải trí, thay vì những phim lãng mạn tình cảm. Các drama lãng mạn được chiếu trong tháng 5 như Quân vương bất diệt, Born Again hay When My Love Blooms đều có rating không mấy khả quan.

Good Casting là phim hài xoay quanh ba điệp viên bí mật do Choi Kang Hee, Yoo In Young và Kim Ji Young thủ vai. Họ được giao nhiệm vụ bí mật điều tra sự thật đằng sau một tập đoàn tham nhũng. Cùng lúc đó, CEO của tập đoàn là Yoon Seok Ho (Lee Sang Yeob đóng) lại ngấm ngầm theo dõi nữ điệp viên Baek Chan Mi (Choi Kang Hee đóng), người có ngoại hình giống hệt mối tình đầu của anh.

Kịch bản phim được đánh giá mới lạ, xen lẫn hai yếu tố hành động và hài. Các nữ điệp viên phải che giấu thân phận thực sự để thực hiện nhiệm vụ bắt Michael Lee, một gián điệp quốc tế đã giết hại một điệp viên khác trong tổ chức.

Nữ diễn viên Choi Kang Hee vào vai Baek Chan Mi, nữ điệp viên nóng tính của tổ chức NIS. Cô được giao nhiệm vụ xâm nhập nhà tù. Nhưng với tính khí nóng nảy, Beak Chan Mi đã gây ra nhiều rắc rối.

Im Ye Eun (Yoo In Young) là một bà mẹ đơn thân hiền lành và có phần nhút nhát vì quá khứ bị bắt nạt.

Hwang Mi Soon (Kim Ji Young) bề ngoài là một bà nội trợ nhưng công việc chính của cô là xử lý tài chính cho tổ chức. Mi Soon chính là nhân vật tạo ra tiếng cười cho bộ phim với kỹ năng diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1974.

Chi Chi