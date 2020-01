Cha Eun Woo thắng giải diễn viên xuất sắc, netizen hỏi 'có trao nhầm không?'

Tối 30/12, lễ trao giải MBC Drama Awards 2019 diễn ra với sự góp mặt của nhiều tên tuổi trong làng phim truyền hình Hàn Quốc. Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn nhận giải "Nam diễn viên xuất sắc" ở hạng mục phim tối thứ tư - thứ năm của Cha Eun Woo (ASTRO).

Cha Eun Woo khoe giải thưởng sau lễ trao giải.

Trên các trang mạng và diễn đàn tại Hàn Quốc, netizen để lại nhiều bình luận hài hước. Nhiều người còn hỏi nhau "có phải trao nhầm hay không" sau khi nghe MC xướng tên Cha Eun Woo. "Cậu ấy được đóng phim chỉ vì đẹp trai thôi mà. Có những người diễn xuất hàng chục năm và không bao giờ giành được giải này nhưng cậu ấy nhận được nó chỉ sau một bộ phim. Đây là may mắn hay gian lận? Diễn xuất của Cha Eun Woo có thực sự xuất sắc không vậy?", một ý kiến trên Naver.

Cha Eun Woo thắng giải diễn viên xuất sắc, netizen tự hỏi 'có trao nhầm không?'

Trong bài phát biểu nhận giải, Cha Eun Woo cảm ơn người hâm mộ vì tình yêu và sự ủng hộ. Nhưng anh cũng khiêm tốn thú nhận không hài lòng với diễn xuất của mình và cảm thấy tiếc nuối.

"Tôi thật sự không hề mong chờ mình sẽ nhận được giải thưởng này. Đó là một trải nghiệm vui vẻ khi đóng vai Lee Rim của Rookie Historian Goo Hae Ryung. Nhưng tôi còn nhiều điều tiếc nuối về sự thể hiện của mình. Tôi buồn bã nhưng bây giờ nhìn lại, tôi nghĩ đó là khoảng thời gian quý giá. Tôi đã học được rất nhiều và nhận được rất nhiều. Tôi sẽ ghi nhớ và rút kinh nghiệm để trở thành một Cha Eun Woo hoàn thiện hơn".

Cha Eun Woo trong Rookie Historian Goo Hae Ryung.

Nam idol sinh năm 1997 vốn nổi tiếng với gương mặt đẹp trai hoàn hảo, nhưng diễn xuất của anh còn gây nhiều tranh cãi. Anh từng tham gia một số bộ phim như To be Continued (2015), The Best Hit (2017), My ID is Gangnam Beauty (2018).

Trong 2019, Cha Eun Woo có vai chính trong bộ phim Rookie Historian Goo Hae Ryng, đóng cặp cùng Shin Se Kyung. Anh vào Lee Rim, một thái tử cô đơn, có cuộc sống bí mật và là một tiểu thuyết gia viết sách. Khán giả cho rằng Eun Woo chỉ có thế mạnh về ngoại hình, kỹ năng diễn xuất còn non kém. Thời điểm phim lên sóng, Cha Eun Woo nhận nhiều lời chỉ trích vì thường xuyên mang một biểu cảm "đơ cứng" lên màn ảnh nhỏ.

