Cát-xê dàn sao hạng A trong các drama hot nhất nửa đầu 2020

Lee Min Ho (Quân vương bất diệt)

Sự trở lại của Lee Min Ho với drama Quân vương bất diệt được mong chờ nhất 2020. Không ngạc nhiên khi các nhà làm phim đã bỏ ra số tiền không nhỏ để nhận được cái gật đầu của nam diễn viên.

Theo thông tin từ Trendrr, Lee Min Ho đã bỏ túi 1,3 tỷ won (tương đương 21 tỷ đồng) cho 16 tập phim. Mỗi tập, diễn viên sinh năm 1987 nhận hơn 70 triệu won.

Lee Min Ho cũng là một trong 5 diễn viên có cát-xê cao nhất tại Hàn. Những cái tên khác trong danh sách là Kim Soo Hyun, Hyun Bin, Jo In Sung và So Ji Sub.

Các nhà làm phim tại Trung Quốc cũng sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mời Lee Min Ho đóng phim. Sina từng chia sẻ, Lee Min Ho đã nhận được lời mời đóng phim với số tiền đề nghị cao gấp 7 lần mức cát-xê của anh ở Hàn. Thậm chí, dù Lee Min Ho không muốn đóng vai chính, họ vẫn muốn chi tiền để mời anh đóng vai khách mời.

Kim Hee Ae (Thế giới hôn nhân)

Drama Thế giới hôn nhân đang chiếm sóng khung giờ cuối tuần với tỷ suất người xem 18%. Nhân vật làm nên sức hút cho bộ phim là Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) - một nữ bác sĩ chịu nhiều đau khổ trong hôn nhân khi bị chồng phản bội.

Vào vai nữ chính Ji Sun Woo, Kim Hee Ae được trả 70 đến 80 triệu won (khoảng 1,4 tỷ đồng) cho mỗi tập phim. Sau 16 tập phim, Kim Hee Ae bỏ túi khoảng 1,2 tỷ won (khoảng 23 tỷ đồng).

Theo một số khán giả, mức cát-xê này còn quá thấp so với những gì Kim Hee Ae đã đóng góp cho Thế giới hôn nhân. Họ bình luận, Kim Hee Ae diễn xuất thần và "gồng gánh" cả bộ phim nên xứng đáng nhận được khoản thù lao lớn hơn.

Jo Jung Suk (Hospital Playlist)

Hospital Playlist với sự tham gia của Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung trở thành một hiện tượng trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn khi lên sóng vào giữa tháng 3. Phim lấy đề tài y khoa nhưng chinh phục khán giả bằng các tình tiết giải trí hài hước, nhẹ nhàng.

Nam chính của phim là Jo Jung Suk nhận được lời khen khi tình nguyện giảm cát-xê để bớt gánh nặng cho đoàn làm phim.

Theo TV Daily, Jo Jung Suk đã tự giảm 25% cát-xê. Mức thù lao của anh vào khoảng 90 đến 100 triệu won (1,7 đến 1,9 tỷ đồng) cho một tập phim. Tuy nhiên, khi tham gia Hospital Playlist, Jo Jung Suk đồng ý nhận mức cát-xê 70 triệu won (1,3 tỷ đồng) cho mỗi tập. Sau 12 tập phim, Jo Jung Suk nhận được 840 triệu won thay vì 1,2 tỷ won như mức cát-xê thông thường.

Huyn Bin (Hạ cánh nơi anh)

Hạ cánh nơi anh với sự tham gia của Hyun Bin và Son Ye Jin là tác phẩm gây tiếng vang lớn đầu năm nay. Cốt truyện lãng mạn, phản ứng hóa học bùng nổ giữa hai diễn viên chính đã mang đến thành công cho phim.

Theo Ilgan Sports, Hyun Bin được trả 100 triệu won (2 tỷ đồng) cho mỗi tập phim truyền hình. Sau 16 tập Hạ cánh nơi anh, Hyun Bin thu về 1,6 tỷ won.

Là sao hạng A, Hyun Bin luôn có mức cát-xê hàng đầu. Ngoài đóng phim truyền hình, nam diễn viên cũng chăm chỉ đóng phim điện ảnh, quay quảng cáo...

