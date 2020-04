Cặp đôi 'Hạ cánh nơi anh' tái hợp trong phim mới

Sau Hạ cánh nơi anh, Seo Ji Hye đóng chính cùng tài tử Song Seung Hun trong phim mới Shall we eat dinner together. Phim còn có sự tham gia của Lee Ji Hoon và Son Naeun nhóm Apink. Ngày 27/3, đài MBC xác nhận Kim Jung Hyun sẽ đóng vai khách mời trong phim, tương tác với nhân vật của Seo Ji Hye.

Jung Hyun và Ji Hye là cặp đôi được yêu thích trong Hạ cánh nơi anh. Ji Hye vào vai Seo Dan - tiểu thư nhà giàu ở Bình Nhưỡng, còn Jung Hyun hóa thân thành Gu Seung Jun - doanh nhân Hàn Quốc phải trốn sang Triều Tiên vì lừa đảo. Hai người nhiều lần tình cờ gặp nhau và nảy sinh tình cảm. Seung Jun giúp Seo Dan vượt qua tổn thương mối tình đầu và ngược lại, Seo Dan giúp anh lẩn trốn và qua mặt chính quyền.

Kim Jung Hyun và Seo Ji Hye trong 'Hạ cánh nơi anh'.

Tuy nhiên, cặp đôi không có happy ending vì nhân vật của Jung Hyun chết ở tập gần cuối, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Việc Jung Hyun tái hợp với đàn chị trong phim mới được kỳ vọng khỏa lấp những hụt hẫng trước đó của người hâm mộ.

Shall we eat dinner together dựa trên webtoon cùng tên, kể về chuyện tình của một cặp đôi đã chán nản với yêu đương sau khi trải qua nhiều tổn thương. Thông qua việc ăn tối cùng nhau, họ dần lấy lại được cảm xúc và niềm tin vào chuyện tình cảm.

Seo Ji Hye vào vai Woo Do Hye, một nhà sản xuất chương trình truyền hình. Cô là một người luôn tràn đầy năng lượng trong công việc nhưng không còn cảm xúc trong tình yêu sau khi trải qua hai mối tình thất bại.

Hình ảnh nhá hàng của phim 'Shall we eat dinner together'.

Đóng cặp cùng cô là Song Seung Hun. Tài tử vào vai bác sĩ tâm lý kiêm chuyên gia ẩm thực Kim Hae Kyung. Anh điều trị cho bệnh nhân thông qua các bữa cơm và phân tích cách họ ăn. Hae Kyung là nhân vật khá gai góc nhưng hiền lành, dịu dàng khi tiếp xúc với bệnh nhân.

Shall we eat dinner together sẽ lên sóng từ tháng 5.

Thúy Anh (Theo Soompi)