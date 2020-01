Cặp đam mỹ mới vừa công bố đã hot khắp Trung Quốc

Sau nhiều lời đồn đoán, trưa 21/1, đoàn làm phim Hạo Y Hành xác nhận hai diễn viên chính là Trần Phi Vũ và La Vân Hi. Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện đam mỹ đình đám Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn, nội dung về thế giới tu tiên, nhân vật Mặc Nhiên (Trần Phi Vũ đóng) sống lại, trở về thời niên thiếu. Lần này, Mặc Nhiên khám phá ra những bí ẩn của thế giới và nảy sinh tình cảm với Sư tôn Sở Vãn Ninh (La Vân Hi). Cả hai sát cánh bên nhau diệt trừ ma đạo.

La Vân Hi (trái) và Trần Phi Vũ - cặp đam mỹ mới của màn ảnh Trung Quốc.

Trong vài năm qua, dòng phim đam mỹ nói về tình cảm nam - nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Những tác phẩm theo chủ đề này thu hút lượng lớn khán giả, tạo nên những topic tỷ view trên Weibo, giúp những diễn viên kém nổi vụt sáng thành sao. Chu Nhất Long - Bạch Vũ nổi tiếng nhờ Trấn Hồn, Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác là hiện tượng của 2019 nhờ Trần Tình Lệnh là ví dụ hoàn hảo cho việc nam diễn viên dễ hot nhờ đóng phim có yếu tố đam mỹ. Nhiều blogger dự đoán Trần Phi Vũ - Lan Vân Hi sẽ trở thành bộ đôi đình đám mới của làng phim Trung Quốc.

La Vân Hi nổi tiếng nhờ vai diễn Nhuận Ngọc trong Hương mật tựa khói sương. Ngôi sao sinh năm 1988 được mệnh danh là "tiên tử cổ trang" nhờ khí chất thần tiên trên phim. Dù đóng vai phản diện, khán giả vẫn không thể ghét nhân vật Nhuận Ngọc vì dung nhan quá xuất sắc của La Vân Hi. Trong Hạo Y Hành, nam diễn viên sẽ vào vai Sư tôn Sở Vãn Ninh lạnh lùng, đôi khi tàn nhẫn. Khán giả nhận xét khí chất của La Vân Hi rất hợp với nhân vật này.

La Vân Hi trong Hương mật tựa khói sương.

Trần Phi Vũ (sinh năm 2000) là nam thần mới của Cbiz, anh chàng được mệnh danh "Thái tử" vì là con của bộ đôi quyền lực đạo diễn Trần Khải Ca - diễn viên Trần Hồng. Ngay khi mới bước chân vào làng giải trí, nam diễn viên đã liên tiếp tham gia những tác phẩm được đầu tư lớn như Bí quả, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Tôi và tổ quốc tôi, Tương Dạ...

Trần Phi Vũ trong Tương dạ.

Đạo diễn của Hạo Y Hành là Hà Chú Bồi, người đứng sau Hoạt sắc sinh hương, Lão cửu môn, Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ... Phim dự kiến bấm máy vào tháng 3 ở Hoành Điếm.

Bao Bao