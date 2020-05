Bộ phim mỗi tháng chỉ sản xuất một phút của Studio Ghibli

Hayao Miyazaki là nhà làm phim vĩ đại của Nhật Bản, đứng sau các tác phẩm anime đình đám của Studio Ghibli. Mọt phim hoạt hình Nhật Bản, đặc biệt fan Miyazaki đang háo hức chờ đón bộ phim How Do You Live? trước khi ông nghỉ hưu.

Mới đây, nhà sản xuất Toshio Suzuki cập nhật tiến độ thực hiện của How Do You Live? Bộ phim vẫn còn nhiều năm nữa mới hoàn thành. Toshio nói: "Chúng tôi vẽ tay mọi chi tiết và phải mất thêm thời gian để hoàn thiện vì khối lượng công việc rất nhiều".

How Do You Live? được Miyazaki bắt tay thực hiện từ 2016 nhưng quá trình vẽ tay chỉ cho ra đời khoảng một phút nội dung phim mỗi tháng. Đại dịch Covid-19 không ảnh hưởng đến tiến độ công việc nhưng với tốc độ trên, Toshio dự kiến phải đến năm 2023 mới hoàn thiện bộ phim.

Hayao Miyazaki. Ảnh: Hiroji Kubota.

"Chúng tôi có 60 họa sĩ cùng thực hiện nhưng chỉ có thể tạo ra một phút nội dung mỗi tháng. Thực tế chúng tôi đã miệt mài làm việc với bộ phim này suốt 3 năm qua, đến nay đã làm xong khoảng 36 phút. Hy vọng nó sẽ được hoàn thiện trong ba năm tới", Toshio nói.

How Do You Live? dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1937 của nhà văn Genzaburo Yoshino, kể về cậu bé 15 tuổi tên Koperu chuyển đến nhà của chú sống sau khi cha qua đời. Trước đây, phim dự định sẽ phát hành đúng dịp Nhật Bản tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 nhưng sau đó phải thông báo trì hoãn vì không sản xuất kịp. Toshio hứa hẹn đây là bộ phim "vĩ đại và tuyệt vời" như những tác phẩm trước đây của Miyazaki.

Hayao Miyazaki 79 tuổi, đã tạo ra nhiều kiệt tác cho Studio Ghibli trong đó có Spirited Away - tác phẩm giành Oscar Phim hoạt hình hay nhất năm 2003. Năm 2013, Miyazaki tuyên bố nghỉ hưu nhưng sau đó quyết định trở lại, làm thêm bộ phim cuối cùng là How Do You Live? trước khi kết thúc sự nghiệp.

