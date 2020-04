Ảnh quá khứ gây tranh cãi của 'tiểu tam' phim 'Thế giới hôn nhân'

Thế giới hôn nhân đang là bộ phim được yêu thích hàng đầu ở Hàn Quốc hiện nay nhờ diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên, nội dung nhanh, gay cấn như một bộ phim điện ảnh. Nữ diễn viên Han So Hee nhận được sự quan tâm khi vào vai "tiểu tam" Yeo Da Kyung xinh đẹp, nóng bỏng. Những bức ảnh trong quá khứ của Han So Hee bị netizen Hàn "đào lại" và trở thành đề tài hot trên mạng xã hội. Nữ diễn viên từng có khá nhiều hình xăm trên cơ thể, trang điểm đậm và khoe ảnh hút thuốc trên trang cá nhân.

Hình ảnh nổi loạn của Han So Hee gây tranh cãi.

Với với hình ảnh ngây thơ, dịu dàng trên phim, Han So Hee trong quá khứ chính là một cô gái nổi loạn, sexy hết mức. Sự khác biệt này gây ra nhiều tranh cãi, một số ý kiến khen ngợi Han So Hee của quá khứ đậm chất girlcrush, quyến rũ. Tuy nhiên một luồng ý kiến khác lại cho rằng những hình ảnh này là bằng chứng cho thấy Han So Hee nổi loạn, có tiềm năng đóng vai phản diện.

Ngôi sao sinh năm 1994 xăm hình, hút thuốc trong quá khứ.

Một số bình luận: "Nhìn là thấy là kiểu người dễ cáu kỉnh, tức giận rồi", "Đây là lý do mà người nổi tiếng thường xóa hết ảnh quá khứ", "Bảo sao diễn xuất tự nhiên đến vậy. Chắc là để bản chất tự bộc lộ rồi", "Có cảnh hút thuốc trên phim đó, đóng tự nhiên lắm", "Tại sao phải đăng ảnh đang hút thuốc lên? Muốn khoe khoang hay gì?", "Han So Hee xinh đấy nhưng không phải mẫu người lý tưởng", "Quá khứ nổi loạn đấy"....

Han So Hee trong 'Thế giới hôn nhân'.

Khi lên phim, Han So Hee đã xóa những hình xăm cũ, để tóc dài và nhuộm màu nâu sáng tạo cảm giác nhẹ nhàng, khí chất diễn viên. Nhiều ý kiến nhận xét ngôi sao sinh năm 1994 có nhiều nét giống Shin Ryu Jin (ITZY), từng được gọi là "tiểu Song Hye Kyo" nhờ nét đẹp lạnh lùng, sở hữu góc nghiêng thần thánh.

Ảnh quá khứ gây tranh cãi của 'tiểu tam' phim Thế giới hôn nhân' Cảnh hôn nóng bỏng của Han So Hee.

Trước khi nổi tiếng với vai diễn "tiểu tam" nham hiểm, trơ tráo trong Thế giới hôn nhân, Han So Hee đảm vai phụ trong các bộ phim như Reunited Worlds, Abyss, 100 Days My Prince....

Hannah