9 cặp đôi màn ảnh được mong chờ nhất Kdrama 2020

1. Taec Yeon và Lee Yeon Hee

Thành viên 2PM và Lee Yeon Hee sẽ đóng chính trong bộ phim The Game: Towards Zero. Phim kể về một chàng trai thấy trước tương lai và một nữ thám tử tài giỏi. Hai người cùng nhau tìm ra sự thật về một vụ án giết người. Phim vừa ra mắt tập đầu ngày 22/1 trên sóng MBC.

2. Seo Kang Joon và Park Min Young

Hai diễn viên hứa hẹn bùng nổ chemistry trong drama I’ll Visit You When The Weather Is Nice của đài JTBC. Nội dung phim xoay quanh Mok Hye Won (Park Min Young), một người phụ nữ quá mệt mỏi với cuộc sống tại Seoul và quyết định trở về ngôi làng thời thơ ấu. Tại đây, cô tái hợp với Im Eun Seob (Seo Kang Joon), ông chủ tiệm sách nhỏ. Phim dự kiến ra mắt tháng 2 tới.

3. Jung Hae In và Chae Soo Bin

Nam diễn viên Jung Hae In và nữ diễn viên Chae Soo Bin sẽ tạo nên chuyện tình màn ảnh hấp dẫn giữa lập trình viên - kỹ sư trong Half of Half. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 3/2020.

4. Myung Soo và Shin Ye Eun

Myung Soo (L - INFINITE) và nữ diễn viên trẻ Shin Ye Eun hợp tác trong Welcome. Bộ phim thuộc thể loại hài lãng mạn kể về một chú mèo biến thành người. Dự án của đài KBS sẽ lên sóng tháng 3.

5. Eric (Shinhwa) và Go Won Hee

Eric (Shinhwa) và nữ diễn viên Go Won Hee là cặp đôi chính trong Yoobyeolna! Chef Moon. Đây là bộ phim hài lãng mạn kể về quá trình chữa lành tổn thương trong tình yêu của một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Yoo Yoo Jin (Go Won Hee) và đầu bếp Moon Seung Mo (Eric) sau cuộc gặp gỡ ở vùng quê. Phim dự kiến phát sóng tập đầu vào tháng 3.

6. Lee Min Ho và Kim Go Eun

Với sự hội tụ của hai tên tuổi lớn, bộ phim The King: The Eternal Monarch được kỳ vọng là "bom tấn" truyền hình Hàn Quốc 2020. Phim thuộc thể loại lãng mạn kết hợp viễn tưởng xoay quanh hai thế giới hiện đại - phong kiến tồn tại song song nhau. Lee Min Ho sẽ vào vai Hoàng đế Lee Gon, người cố gắng đóng cánh cửa giữa hai thế giới khi bị ác quỷ mở ra, gây nguy hại đến mọi người. Kim Go Eun sẽ đảm nhận vai thám tử Jung Tae Eul ở thời hiện đại, người giúp hoàng đế bảo vệ cuộc sống của mọi người. Phim do biên kịch "khét tiếng" Kim Eun Sook chắp bút, dự kiến ra mắt vào hè 2020.

8. Park Bo Gum và Park So Dam

Park Bo Gum và Park So Dam được chọn đóng vai chính trong bộ phim Record of Youth (tvN). Phim kể về hành trình phấn đấu khẳng định bản thân của người trẻ trong giới showbiz. Nhân vật của Park Bo Gum là một người mẫu muốn lấn sân sang con đường diễn xuất nhưng luôn thất bại trong các buổi thử vai. Park So Dam vào vai thợ trang điểm. Màn kết hợp giữa Park Bo Gum và Park So Dam hứa hẹn sẽ khiến bức tranh phim Hàn năm nay thêm phần sôi động.

9. Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji

Nam diễn viên Kim Soo Hyun và nữ diễn viên Seo Ye Ji sẽ làm tan chảy trái tim khán giả với drama lãng mạn Psycho But Okay (tvN). Kim Soo Hyun đóng vai một người giám hộ hợp pháp đang cố gắng chăm sóc anh trai của mình trong một phòng tâm thần. Seo Ye Ji sẽ đóng vai một nhà viết sách thiếu nhi bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Phim dự kiến được phát sóng từ giữa đến cuối năm 2020.

Bee