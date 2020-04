7 drama Hàn được 'ngóng' nhất tháng 4 này

The King: Eternal Monarch

Đây là drama được mong nhất tháng 4 này với sự tham gia của dàn sao Hàn đình đám như Lee Min Ho, Kim Go Eun, Woo Do Hwan, Kim Kyung Nam, Jung Eun Chae...

Phim của biên kịch "vàng" Kim Eun Sook, tác giả của các kịch bản phim The Heirs hay Descendants of the Sun. Nội dung The King: Eternal Monarch xoay quanh câu chuyện giả tưởng về 2 thế giới song song. Lee Min Ho vào vai hoàng đế Lee Gon, người được giao sứ mệnh đóng cửa hai thế giới. Đồng hành cùng anh là nữ thám tử Jung Tae Eul (Kim Go Eun).

Phim dự kiến lên sóng ngày 17/04.

Born Again

"Mọt phim" mê trinh thám chắc hẳn sẽ có hứng thú với Born Again. Nội dung phim xoay quanh 3 nhân vật, một thám tử tư, cô bạn gái và kẻ giết người hàng loạt. Dù đã chết 32 năm trước, cả ba đã đầu thai lại trong một cuộc đời mới. Phim có sự tham gia của Jang Ki Yong, Jin Se Yeon và Lee Soo Hyuk

Phim dự kiến lên sóng ngày 20/04.

The Mermaid Prince

The Mermaid Prince là webdrama có sự tham gia của thần tượng Moon Bin nhóm ASTRO. Phim kể về Hye Ri (Jung Shin Hye) - người có chuyến đi tốt nghiệp đến tỉnh Gangwon và gặp Woo Hyuk (Moon Bin), một anh chàng bí ẩn điều hành một nhà khách. Phim được phát hành dưới dạng online trên ứng dụng Seezn và Youtube, bắt đầu từ ngày 24/04.

When My Love Blooms

When My Love Blooms thuộc thể loại lãng mạn, xoay quanh chuyện tình giữa Han Jae Hyun và Yoon Ji Soo. Hai người là mối tình đầu của nhau thủa còn đi học. Đến khi trưởng thành, họ gặp lại nhau một lần nữa. Dàn diễn viên trong phim đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn như Yoo Ji Tae, Lee Bo Young, Jin Young của GOT7, Han Ji Won, Park Si Yeon...

Phim dự kiến lên sóng ngày 25/04.

Good Casting

Với những ai yêu thích các drama hài hước, hãy chờ Good Casting. Phim về ba điệp viên bí mật xinh đẹp, do Choi Kang Hee, Yoo In Young và Kim Ji Young thủ vai. Họ được giao nhiệm vụ bí mật điều tra sự thật đằng sau một tập đoàn tham nhũng. Cùng lúc đó, CEO của tập đoàn là Yoon Seok Ho (Lee Sang Yeob) lại ngấm ngầm theo dõi lại nữ điệp viên Baek Jang Mi, người có ngoại hình giống hệt mối tình đầu của anh.

Phim lên sóng ngày 27/04.

Model Detective

Model Detective được giới thiệu là một phim trinh thám đích thực với việc sử dụng các tư liệu điều tra thật của những thám tử ngoài đời. Phim xoay quanh hành trình truy tìm tội phạm và đưa chúng ra ánh sáng của các thám tử. Son Hyun Joo, Jang Seung Jo, Lee Elijah, Oh Jung Se... sẽ góp mặt trong phim.

Phim lên sóng ngày 27/04.

Extracurricular

Lấy bối cảnh học đường, Extracurricular kể về những tội phạm tuổi teen, những kẻ nhúng tay vào phạm pháp để kiếm tiền cùng những nguy hiểm đang rình rập. Kim Dong Hee vào vai Ji Soo, một học sinh gương mẫu đã trở thành tội phạm và Jung Da Bin vào vai Min Hee, nữ sinh cá biệt chuyên bắt nạt bạn bè, kẻ vô tình bị vướng vào tội ác của Ji Soo. Các diễn viên tham gia trong phim là Kim Dong Hee, Jung Da Bin, Park Woo Hyun, Nam Yoon Soo.

Phim lên sóng ngày 29/04.

Chi Chi