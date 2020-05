5 nhân vật bị 'ghét cay ghét đắng' trong 'Thế giới hôn nhân'

Thế giới hôn nhân đang là bộ phim được quan tâm nhất trên màn ảnh xứ Hàn trong tháng 4. Bộ phim khai thác đề tài ngoại tình không mới nhưng những tình tiết gay cấn, đổi chiều chóng mặt như một tác phẩm điện ảnh khiến khán giả không thể rời mắt. Cuộc chiến giữa "bà cả" Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) và người chồng phụ bạc Lee Tae Oh (Park Hae Joon) trở nên căng thẳng. Nhiều tuyến nhân vật xuất hiện khiến câu chuyện thêm phức tạp. Gần đây, netizen quốc tế đã chọn ra những nhân vật đáng ghét nhất trong Thế giới hôn nhân.

Lee Tae Oh (Park Hae Joon)

Khởi nguồn cho mọi cuộc chiến trong phim chính là thói trăng hoa của người chồng Lee Tae Oh. Có một công việc thăng tiến, thành công và người vợ xinh đẹp, tài năng, cậu con trai ngoan ngoãn nhưng Tae Oh không thỏa mãn với cuộc sống hoàn hảo đó. Anh ta ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp, là người nhà bệnh nhân của chính vợ mình. Lee Tae Oh khiến người xem cảm thấy ghê tởm vì quan niệm ngoại tình là chuyện thường, có thể "yêu hai người cùng lúc". Anh ta sẵn sàng quan hệ với nhân tình ngay trong tang lễ của mẹ và rồi lại nổi điên khi biết vợ quan hệ với người đàn ông khác.

Lee Tae Oh còn là kẻ vũ phu, ra tay đánh Sun Woo khi bị chọc tức. Sau khi ly hôn, anh ta vẫn tìm cách hãm hại vợ cũ, âm mưu biến cuộc đời cô trở thành địa ngục lần thứ hai.

Yeo Da Kyung (Han So Hee)

"Tiểu tam" Da Kyung là nhân vật khiến khán giả "sôi máu" trong những tập đầu tiên khi mê đắm người đàn ông đã có vợ Lee Tae Oh. Da Kyung là nhân tình "mặt dày" số một, dám xuất hiện trong tiệc gia đình của Lee Tae Oh - Ji Sun Woo. Cô nàng tự kiêu còn cả gan đến trước mặt bà cả Sun Woo để dằn mặt, ám chỉ hôn nhân của nữ bác sĩ đã kết thúc.

Đỉnh điểm của tranh cãi là khi Yeo Da Kyung ra tay đánh Sun Woo trước mặt bố mẹ khi bị tiết lộ chuyện quan hệ với người có gia đình. Tuy nhiên, những tập gần đây, cô nàng đang phải trả giá cho những sai lầm trong quá khứ. Da Kyung sống trong lo âu khi nghĩ Lee Tae Oh vẫn còn tình cảm với vợ cũ.

Lee Jun Young (Jeon Jin Seo)

Lee Jun Young là cậu con trai của vợ chồng Lee Tae Oh - Ji Sun Woo. Mẹ quá bận rộn với công việc nên cậu có mối quan hệ thân thiết với bố hơn. Trong vụ ly hôn ồn ào của cha mẹ, Jun Young khiến người xem tức giận khi đứng về phía người bố phản bội. Cậu còn thẳng thắn tuyên bố: "Bố phản bội mẹ chứ có phản bội con đâu". Vẻ ngoài trong sáng, ngoan ngoãn nhưng Jun Young nhiều lần có những phát ngôn hỗn hào, xúc phạm mẹ ruột và chọn phe trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của gia đình. Quá thương cho Ji Sun Woo khi không có ai bên cạnh, khán giả nhận xét Lee Jun Young là nhân vật đáng ghét.

Seol Myung Sook (Chae Gook Hee)

Bác sĩ Myung Sook vốn là bạn thân của Sun Woo và tưởng như là người luôn ủng hộ, ở bên cạnh nữ chính trong mọi hoàn cảnh. Thực tế, Myung Sook biết rõ việc ngoại tình của Lee Tae Oh nhưng lại giúp anh ta giấu giếm, lừa dối vợ. Ngoài mặt cô luôn tỏ vẻ tốt bụng nhưng thực chất lại giả tạo, luôn tìm cách "đâm sau lưng" người bạn thân nhất. Việc chứng kiến cả chồng và bạn thân phản bội đã khiến Sun Woo sụp đổ. Seol Myung Sook thậm chí còn lợi dụng việc Sun Woo ly hôn để nhắm đến vị trí Phó viện trưởng. Khuôn mặt tươi cười nhưng ẩn sau đó là những mưu kế, lời nói dối đáng sợ khiến Seol Myung Sook trở thành kẻ đáng bị "ném đá'" trong Thế giới hôn nhân.

Kim Yoon Gi (Lee Moo Saeng)

Điểm thu hút của Thế giới hôn nhân là những cú "lật mặt" khiến khán giả nín thở vì quá bất ngờ. Nhân vật Kim Yoon Gi đang trở thành kẻ bị ghét bỏ hàng đầu sau những tập phim mới được lên sóng. Ban đầu, Yoon Gi là một người đàn ông độc thân điển trai, tỉ mỉ và dành tình cảm đặc biệt cho Sun Woo. Những tưởng đây chính là người sẽ bù đắp tổn thương cho người phụ nữ bị chồng phản bội nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Kim Yoon Gi lộ mặt nạ là kẻ tay trong được gửi đến để theo dõi hành động của Sun Woo. Anh ta tiết lộ chuyện Tae Oh vẫn còn tình cảm với vợ cũ cho chủ tịch Yeo - bố của Da Kyung.

Hannah