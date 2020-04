Back to Ione

4 nữ phụ phim Hàn hot lấn lướt nữ chính đầu 2020

Đầu năm nay, nhiều vai phụ trên màn ảnh nhỏ Hàn gây ấn tượng và được khán giả yêu thích hơn cả vai chính.

Kwon Na Ra vào vai Oh Soo Ah - tình đầu khó quên vừa thông minh, xinh đẹp, lại khéo léo của nam chính Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon đóng). Xuyên xuốt bộ phim, cô được khán giả yêu thích bởi tính cách lạnh lùng và quyết đoán, đúng với một người phụ nữ hiện đại.

Nhân vật Oh Soo Ah cũng được đạo diễn và biên kịch ưu ái, ở một vài tập, thời lượng dành cho Soo Ah còn áp đảo cả nữ chính Jo Yi Seo (Kim Da Mi đóng). Khi Park Sae Ro Yi chuyển hướng tình cảm sang Jo Yi Seo, một bộ phận khán giả còn bức xúc thay Oh Soo Ah. Sau khi bộ phim kết thúc, các fan còn đòi ngay biên kịch làm phần 2 để phát triển mối quan hệ của cô và chàng đầu bếp do Park Bo Gum thủ vai.