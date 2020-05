4 drama Hàn hâm nóng màn ảnh nhỏ tháng 5

Các drama lên sóng tháng 4 có sự tham gia của dàn sao đình đám như Quân vương bất diệt, Born Again hay When My Love Blooms đều không giành được nhiều sự quan tâm của khán giả như kỳ vọng. Loạt phim mới lên sóng tháng 5 liệu có thể tạo nên cơn sốt?

Oh My Baby

Sau hai drama The Last Empress và VIP khá thành công, Jang Nara quay lại màn ảnh nhỏ với một tác phẩm nhẹ nhàng và hài hước hơn: Oh my baby. Phim xoay quanh Jang Ha Ri (Jang Nara) 39 tuổi, là quản lý tờ tạp chí dành cho thiếu nhi và nuôi giấc mộng làm mẹ đơn thân. Ha Ri là mẫu phụ nữ điển hình trong xã hội hiện nay: độc thân, xinh đẹp, cuồng công việc, không thích hẹn hò, không thích kết hôn.

Cuộc sống của cô thay đổi khi gặp ba người đàn ông: nhiếp ảnh gia tự do Han Yo Sang (Go Joon), bác sĩ nhi khoa Yoon Jae Young (Park Byung Eun) và cấp dưới Choi Kang Eu Ddeum (Jung Gun Joo).

Không muốn kết hôn nhưng lại muốn làm mẹ, Jang Ha Ri quyết định đi tìm các ứng cử viên cho việc "xin giống" của mình. Từ đó, bao câu chuyện rắc rối mà hài hước xảy đến với người phụ nữ độc thân xinh đẹp này.

Phim đang được phát sóng vào 22h50 thứ tư - thứ năm hàng tuần trên kênh tvN2.

Mystic Pop-up bar

Mystic Pop-up bar có sự tham gia của Hwang Jung Eum cùng Yook Sung Jae (BTOB), xoay quanh một quán rượu phục vụ yêu cầu quái đản của những người đã chết. Quán nhậu đặc biệt Ssanggab không chỉ là nơi các linh hồn đến ăn uống mà còn giúp họ chia sẻ nỗi lòng còn vương vấn với trần thế. Bà chủ Wol Joo (Hwang Jung Eum) cùng nhân viên trong quán sẽ giúp các linh hồn được giải thoát.

Phim phát sóng lúc 21h30 thứ tư - thứ năm hàng tuần trên jTBC từ 20/5.

Old School Intern

Đây là bộ phim công sở do Park Hae Jin thủ vai chính, kể câu chuyện "ăn miếng trả miếng" các đồng nghiệp xấu tính. Yeol Chan (Park Hae Jin) không may gặp phải leader cổ hủ, cứng nhắc ngay trong lần đầu làm công việc văn phòng, áp lực từ đồng nghiệp khiến anh nghỉ việc và tìm kiếm cơ hội ở một công ty mới. Tại đây, anh chứng minh được năng lực và nhanh chóng thăng tiến. Yeol Chan bất ngờ gặp lại trưởng phòng cổ hủ năm xưa - Lee Man Shik (Kim Eung Soo) giờ đây là một thực tập sinh lớn tuổi.

Phim được phát sóng lúc 21h thứ tư - thứ năm hàng tuần trên sóng MBC từ 20/5.

Sweet Munchies

Park Jin Sung (Jung Il Woo) là chủ một cửa hàng ăn đêm với ngoại hình điển trai và kỹ thuật nấu ăn đỉnh cao. Jin Sung đặt ra mục tiêu làm hài lòng mỗi vị khách tìm đến quán anh: khách hàng sẽ được phục vụ món ăn mà họ đang nghĩ đến kèm đồ uống phù hợp hoàn toàn miễn phí. Nhờ đó, anh được mời tới tham gia chương trình tạp kỹ nổi tiếng. Jin Sung vướng vào cuộc tình tay ba với PD của chương trình - Kim Ah Jin (Kang Ji Young) và nhà thiết kế thời trang Kang Tae Wan (Lee Hak Joo).

Phim dự kiến phát sóng vào 25/5 trên jTBC.

Nhung Mai