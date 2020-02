3 cặp 'hãm' nhất vũ trụ phim học đường Nhật Bản

1. You, I love (Tớ thích cậu)

Tớ thích cậu là bộ phim tình cảm học đường, được chuyển thể từ bộ manga - Uirabu. -Uiuishii Koi no Ohanashi. Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ từ tình bạn lên tình yêu của cặp đôi thanh mai trúc mã, Rin (Sho Hirano thủ vai) và Yuu (Hinako Sakurai thủ vai). Tuy nhiên, thay vì tạo nên một chuyện tình nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào hường phấn, đôi nam nữ chính này lại thích cho nhau "ăn hành" tơi tả rồi mới chịu thổ lộ tình cảm.

Nữ chính Yu bị ví như "rùa rụt cổ"...

Nữ chính Yuu thì đúng chuẩn "girl bánh bèo" yếu đuối, vô dụng với chỉ số IQ âm vô cùng, lúc nào cũng trong trạng thái "co rúm" như sợ hãi cả thế giới. Tư thế "rụt cổ như rùa" của cô nàng được trưng ra liên tục trong hầu hết phân cảnh trong phim, đáng yêu thì không thấy đâu, chỉ thấy khán giả than trời đất vì nhìn thôi cũng thấy mỏi cổ hộ cô nàng.

... bởi tư thế "co ro cúm rúm" trước vạn vật.

Còn nam chính Rin đẹp trai bao ngầu lại chỉ là soái ca "não tàn", mắc hội chứng không biết diễn đạt cảm xúc. Rõ ràng là thích cô bạn thân của mình bao năm qua, nhưng miệng thì chỉ toàn phun ra những lời mắng nhiếc nặng nề với cô nàng, hành động thì vừa cục súc, vừa kệch cỡm, cảnh trước vừa hắt hủi con gái nhà người ta xong, cảnh sau lại đi ghen ngược khi thấy Yuu có vệ tinh theo đuổi. Hai anh chị thích nhau nhưng lại không chịu nói ra, vờn nhau chán chê, kéo theo cả một dàn nhân vật phụ vào "góp vui" cho thêm drama suốt hơn 100 phút đồng hồ, rồi mới chịu quay về bên nhau.

Nam chính Rin "lúc nóng lúc lạnh" khiến người xem quay vòng vòng.

Chính vì cách triển khai tình tiết phim và thể hiện tính cách nhân vật vừa vô lý vừa "mất não" như vậy, You, I love đã thất bại trong việc chiếm được thiện cảm của công chúng. Bộ phim từng bị chấm 3,9/10 điểm trên trang Douban của Trung Quốc, một số điểm rất thấp.

2. No more heroine (Không còn là nữ chính)

Cũng mang nội dung về tình yêu thanh mai trúc mã, Không còn là nữ chính lại mang đến một câu chuyện hoàn toàn khác. Hatori Matsuzaki là một nữ sinh trung học, "crush" cậu bạn thân từ thuở ấu thơ là Rita Terasaka. Cô nàng luôn tin rằng Rita thích mình nhưng ngại ngùng chưa chịu thổ lộ. Phải đến khi anh chàng công khai hẹn hò với Miho Adachi - một nữ sinh cùng trường, Hatori mới "tỉnh mộng" và nhận ra rằng mình không còn là nhân vật chính của câu chuyện tình yêu này nữa. Cô nàng lên kế hoạch giành lại cậu bạn thân từ tay Miho. Oái oăm thay, nam sinh nổi tiếng nhất trường - Kosuke Hiromitsu cũng lao vào cuộc chinh phục Hatori, tạo nên mối tình tay tư "cẩu huyết".

Biểu cảm hết sức phong phú nhưng "quá lố" của Hatori đối ngược hoàn toàn với "gương mặt không cảm xúc" của Rita.

Khác với mô-típ nữ chính bánh bèo, hiền khô, Hatori Matsuzaki lại khá lầy và bựa, tính cách tưng tửng, nghịch ngợm và mạnh mẽ. Thế nhưng, cách hành xử thiếu tinh tế, đôi lúc hấp tấp lại vô duyên nhưng cứ tỏ vẻ thông minh và hiểu chuyện chính là nguyên nhân khiến cô nàng bị "ném đá" tơi bời. Hơn nữa, hành vi bất chấp làm "kẻ thứ ba" để chen ngang phá đám chuyện tình cảm của bạn thân của cô nàng cũng rất đáng bị lên án. May mắn là nhờ "hào quang" của nữ chính quá mạnh, nên dù là "người thứ ba", Hatori vẫn có kết cục viên mãn bên trai đẹp.

Vì sự thiếu nhất quán của mình, Rita đã tạo nên tam giác tình yêu hỗn độn.

Tuy nhiên, nhân vật khiến người xem "ghét cay ghét đắng" nhất lại là nam chính Rita Terasaka. Mở đầu phim, Rita do "hoàng tử shoujo mặt đơ" Yamazaki Kento thủ vai đã khiến người xem ngán ngẩm bởi dù đẹp trai như soái ca ngôn tình, lối diễn xuất của anh chàng lại quá nghèo nàn, biểu cảm thì cứng nhắc. Rita được xây dựng với hình ảnh một chàng trai nội tâm, hiền lành và ga lăng, luôn bảo vệ người yếu thế, thế nhưng sau khi phim lên sóng, mọt phim đều chê bai nam chính là kẻ ích kỷ nhưng lại thích tỏ vẻ cao thượng.

Tình tay ba chưa xong, tình tay tư đã hình thành.

Rita rõ ràng có tình cảm với cô bạn thân Hatori, nhưng lại không đủ thông minh và can đảm để thừa nhận chuyện đó. Anh chàng không còn thích Miho, song lại không nỡ chia tay nữ phụ vì thương hại cô nàng, sợ làm tổn thương cô. Sự mâu thuẫn trong cả cách suy nghĩ lẫn hành động của Rita gián tiếp làm khổ hai cô gái và nam phụ "vạn người mê" Kosuke Hiromitsu, khiến cả bốn người bị rơi vào "vòng xoáy tình yêu" rối ren và đau khổ. Đến cả tình cảm của bản thân cũng không xác định được rõ ràng, Rita chính là một trong những "nam chính fail nhất hệ Mặt trời" - vừa nhu nhược, thiếu chính kiến lại ngang bướng.

3. I'm not just going to do what Kurosaki kun says (Hắc ma và Bạch hoàng tử)

Hắc ma và Bạch hoàng tử có sự tham gia diễn xuất của Nana Komatsu - "bạn gái tin đồn" một thời của G-Dragon. Bộ phim xoay quanh chuyện tình tay ba của cô nữ sinh có xu hướng mắc "hội chứng Stockholm" với tính cách siêu "nhạt" - Yu Akabane cùng hai hotboy - Kurosaki Haruto và Shirakawa Takumi. Ngày đầu tiên đến trường mới, Yu đã vô tình "đắc tội" với hắc ma Kurosaki khét tiếng, và bất đắc dĩ trở thành nô lệ cho hắn sai vặt. Dần dần, cả hai nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng mọi chuyện trở nên phức tạp khi "bạch mã hoàng tử" Shirakawa cũng có hứng thú với Yu và bắt đầu theo đuổi cô nàng...

Nữ chính "ai hôn cũng được" trong Hắc ma và Bạch hoàng tử.

Vai diễn nữ chính của Nana Komatsu bị chê bai thậm tệ vì diễn xuất vừa đơ cứng, gượng gạo, cộng thêm tính cách nhân vật siêu nhạt nhẽo và quá yếu đuối. Yu lúc nào cũng chỉ biết giương đôi mắt nai tơ ra ngơ ngác nhìn xung quanh trong mọi tình huống, mặc nhiên để hết nam phụ đến nam chính "cưỡng hôn", thả thính, lôi đi xềnh xệch khắp nơi mà chẳng có phản ứng gì. Yếu đuối, thảo mai và ngốc nghếch, Yu là kiểu nữ chính vừa ăn hại vừa vô dụng điển hình trong các phim học đường và manga Nhật Bản.

Nam chính Kurosaki với những hành động "chướng tai gai mắt".

Trong khi đó, nam chính Kurosaki Haruto do Kento Nakajima thủ vai cũng chẳng khá khẩm hơn với hình ảnh một nam sinh nổi tiếng, hành động khoa trương, kênh kiệu, coi thường nữ giới, thích chơi trò "ngược đãi" người mình yêu. Anh chàng khiến người xem "ngứa mắt" khi coi Yu như đồ chơi, rảnh là lôi nữ chính ra hành hạ, lúc thì chiếm hữu, coi cô nàng là "của riêng", lúc thì xua đuổi cô, nhường cho nam phụ. Nhiều khán giả bình luận, kiểu nam chính như Kurosaki chỉ có thể chiếm được trái tim của các cô gái ở trong phim mà thôi, còn ở ngoài đời, có cho không cũng chẳng cô nào thèm.

Alexandra V