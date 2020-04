2 visual đỉnh cao khiến fan băn khoăn khi kết đôi

Ngày 20/3, công ty Fantagio thông báo Kim Do Yeon sẽ đảm nhận vai nữ chính trong bộ webdrama Boy and Girl straight out of a cartoon. Thành viên Weki Meki sẽ đóng cặp với Kim Min Kyu - mỹ nam nổi tiếng nhờ show Produce X101. Hai thần tượng xuất thân từ cùng một chương trình tuyển chọn sẽ đóng cặp trong bộ phim dựa trên truyện tranh cùng tên.

Kim Min Kyu (2001) và Kim Do Yeon (1999) sẽ đóng chính trong bộ phim đầu tiên.

Boy and Girl straight out of a cartoon kể về cuộc sống chung giữa hai nhân vật Chun Nam Wook (Kim Min Kyu đóng) và Han Sun Nyeo (Kim Do Yeon đóng). Anh chàng Nam Wook là nhân vật chính trong một bộ truyện tranh, trong một lần tình cờ, anh bước ra khỏi thế giới ảo để vào cuộc sống thực. Nam Wook tình cờ thấy nữ sinh Han Sun Nyeo có ngoại hình giống hệt nữ chính trong truyện nên đã chuyển đến ở cùng gia đình cô. Từ đó câu chuyện tình rắc rồi và cũng đầy đáng yêu bắt đầu.

Hình tượng 2 nhân vật chính trong truyện tranh.

Đây là lần đầu Kim Min Kyu tham gia diễn xuất còn Kim Do Yeon đã có kinh nghiệm đóng một vài bộ phim nhỏ trước đó. Xét về ngoại hình, Boy and Girl straight out of a cartoon sở hữu cặp đôi chính có nhan sắc đỉnh cao. Kim Min Kyu là visual số 1 của Produce X101 do các thực tập sinh bình chọn, Do Yeon cũng thuộc top visual của Produce 101 mùa 1 với khí chất siêu mẫu đầy sang chảnh.

Kim Min Kyu có nét đẹp nhẹ nhàng, trong sáng.

Kim Do Yeon sở hữu khí chất mạnh mẽ.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cả hai idol đều rất đẹp nhưng họ nhìn không hợp nhau. Kim Min Kyu có nét khá nhẹ nhàng, thư sinh và được ví như "mỹ nam đẹp hơn hoa". Trong khi đó, Do Yeon lại thường xuất hiện với cách trang điểm đậm, vẻ mạnh mẽ quyến rũ và nhìn trưởng thành hơn tuổi thật. Nhiều fan cho rằng Min Gyu trông khá non nớt so với bạn diễn, họ không giống một cặp đôi.

Bên cạnh đó, nhiều fan tỏ ra lạc quan, dự đoán khi lên phim Do Yeon sẽ makeup nhẹ nhàng hơn đúng với hình tượng nữ sinh. Ngoài ra, cô nàng có ngoại hình khá giống nhân vật trong truyện tranh.

Boy and Girl straight out of a cartoon dự kiến lên sóng trong tháng 6.

Hannah