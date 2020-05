10 phim lãng mạn 'tốn khăn giấy' nhất của Hàn Quốc thập kỷ 2000

Classic (Cổ điển)

Classic ra mắt năm 2013 là tác phẩm điện ảnh mà Kwak Jae Yong - nổi tiếng với bộ phim My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo) - giữ cả hai vai trò biên kịch và đạo diễn. Các ngôi sao hot nhất thời bấy giờ là Jo Seung Woo, Son Ye Jin và Jo In Sung cùng tham gia diễn xuất. Mạch chuyện trôi theo từng bức ảnh trong chiếc hộp ký ức về mối tình đầu của người mẹ mà cô nữ sinh Jihye vô tình tìm thấy. Trong phim, nữ diễn viên Son Ye Jin nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi hóa thân hoàn hảo vào cả vai người mẹ và cô con gái.

One Fine Springday (Ngày xuân tươi đẹp)

Bộ phim năm 2001 của đạo diễn Heo Jin Ho, một trong những "bậc thầy phim trữ tình" hàng đầu của Hàn Quốc, cũng là một kiệt tác không thể bỏ qua. Tác phẩm vẽ nên câu chuyện tình yêu ngắn ngủi giữa Sang Woo (Yoo Ji Tae) và Eun Soo (Lee Young Ae) - một kỹ sư âm thanh và một đạo diễn đài truyền hình. Phim nhận được nhiều sự đánh giá tích cực khi thể hiện xuất sắc không khí trầm lặng từ lúc gặp gỡ, yêu nhau cho đến lúc chia ly của một chàng trai ấm áp tin rằng một khi yêu thì sẽ không bao giờ thay đổi và một cô gái tin rằng tình yêu mãi mãi không tồn tại trên đời. Khán giả say mê bộ phim đến mức hai câu thoại "Đi ăn mì không?" và "Tình yêu làm sao mà thay đổi được?" đã trở thành câu cửa miệng hot trend của giới trẻ Hàn Quốc trong một thời gian dài.

Bungee Jumping of their Own (Cú nhảy định mệnh)

Bộ phim Bungee Jumping of their Own lần đầu công chiếu vào năm 2000 với sự tham gia diễn xuất của hai tên tuổi lớn là Lee Byung Hun và cố diễn viên Lee Eun Joo. Trong phim hai nhân vật chính vô tình gặp nhau rồi trúng tình yêu sét đánh vào một ngày mưa, thế nhưng tình yêu định mệnh đó lại phải chấm dứt mãi mãi vì tai nạn bất ngờ của Tae Hee (Lee Eun Joo). Thời gian trôi đi, chàng In Woo (Lee Byung Hun) vẫn chôn chặt bóng hình Tae Hee ở trong lòng, lẳng lặng sống tiếp cuộc sống của một ông giáo trẻ, để rồi anh lại được một cậu học trò đặc biệt không ngừng làm nhớ đến Tae Hee. Bộ phim là một tác phẩm tồn tại lâu dài trong tâm trí khán giả nhờ nội dung mới lạ và kết thúc gây sốc.

Ditto (Đồng cảm)

Vào năm 2000, bộ phim này được ra mắt khán giả với chủ đề "tình yêu vượt thời gian", mang yếu tố kì ảo mà các đạo diễn và biên kịch thời này rất ưu ái. Vào một ngày nọ, một nữ sinh viên đại học đang sống ở năm 1979 bỗng nhiên kết nối với một nam sinh viên những năm 2000 qua một chiếc bộ đàm cũ. Họ nhanh chóng nhận ra cái khoảng cách và cả không gian 21 năm cách biệt, chỉ biết xót thương cho hoàn cảnh yêu nhưng không bao giờ gặp được nhau của chính họ.



Il Mare (Người tình không chân dung)

Il Mare ra mắt khán giả lần đầu tiên năm 2000, với sự góp mặt của Lee Jung Jae và Jeon Ji Hyun. Người phụ nữ có tên Eun Joo (Ji Ji Hyun) trong lúc đang dọn nhà để chuyển đến nơi ở mới thì quyết định để lại một bức thư cho người tiếp theo sẽ chuyển đến nhà của mình. Và bức thư đó không hiểu sao lại đến tay Seonghyun (Lee Jung Jae), người đàn ông sống vào năm 1997. Hai người bắt đầu trao đổi thư từ như vậy và ngày càng trở nên thân thiết. Tác phẩm này đã nhận được nhiều sự yêu mến vì màu sắc phim vừa tương tự nhưng lại có nét rất khác biệt với bộ phim Ditto.



Lovers 'Concerto (Bản giao hưởng Tình yêu)

Bộ ba diễn viên Cha Tae Hyun, Lee Eun Joo và Son Ye Jin đã nhập vai xuất sắc để tái hiện câu chuyện tình yêu tươi trẻ của 2 cô gái và 1 chàng trai. Tuy là mối quan hệ tay ba, nhưng tình cảm của họ lại cực kỳ ngây thơ và lãng mạn. Ji-hwan (Cha Tae-hyun) là cậu sinh viên đang làm thêm tại một quán cà phê, một hôm được đón tiếp hai vị khách Kyung-hee (Lee Eun-joo) và Su-in (Son Ye-jin), rồi họ trở nên thân thiết. Tuy nhiên, tình yêu giữa họ cũng nhanh chóng chớm nở khiến cho tình bạn đẹp tự nhiên trở nên xa cách. 5 năm sau đó, sau khi nhận được những bức thư không người gửi, Ji Hwan đã cảm nhận được dấu tích của Kyung Hee và Soo In trong thư và quyết định đi tìm lại hai người bạn cũ.



Scent of Love (Hương vị Tình Yêu)

Bộ phim này được công chiếu vào năm 2003, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên. Tác phẩm kể về câu chuyện tình yêu đầy nước mắt giữa chàng sinh viên Inha (Park Hae Il) và người chị quen trong câu lạc bộ Hee Jae (Jang Jin Young thủ vai). Thành quả sau một thời gian dài yêu đơn phương của Inha là một đám cưới viên mãn với Hee Jae, cả hai người đang sống hạnh phúc thì bỗng dưng tuyệt vọng khi nghe tin từ Hee Jae rằng em bé và ung thư xuất hiện cùng một lúc. Hình ảnh tận tụy chăm sóc, không từ bỏ người mình yêu của Inha đã lay động biết bao trái tim khán giả.



A Moment To Remember (Khoảnh khắc để nhớ)

Bộ phim bắt đầu từ cảnh cô gái bị đãng trí nặng có tên Soo Jin (Son Ye Jin thủ vai) vô tư cướp và uống chai coca của Chul Soo (Jung Woo Sung thủ vai) dù chỉ là lần đầu tiên gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi. Sau đó, hai người vô tình tái ngộ tại nơi làm việc và tình yêu đã chớm nở rồi họ kết hôn với nhau. Thế nhưng Soo Jin lại được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer và bắt đầu quên đi Chul Soo, người mà cô đã rất mực yêu thương. Một tác phẩm rung động trái tim người xem đến mức không có ai từng xem mà không khóc.

Wanee & Junah

Bộ phim kể về nàng họa sĩ vẽ phim hoạt hình Wanee (Kim Hee Sun) và chàng biên kịch Jun Ha (Joo Jin Mo) đang yêu và sống chung với nhau. Rồi một ngày, Junha nghe tin Young-min (Cho Seung-woo), là em trai cùng cha khác mẹ và cũng là mối tình đầu của Wanee, sắp trở về sau khi đi du học. Ký ức về mối tình đầu đau khổ ùa về, Wanee không thể nào che giấu trái tim lạc nhịp, và Jun Ha cũng nhận ra điều này, thế là câu chuyện xoay chuyển theo một cục diện hoàn toàn mới.



You Are My Sunshine (Em là mặt trời của anh)

Bộ phim năm 2005 mô tả câu chuyện tình yêu đầy nước mắt giữa Seokjung (Hwang Jung Min) một chàng trai chất phác sống ở một miền nông thôn yên bình và Eunha (Jeon Do Yeon) một cô gái phòng trà đến từ Seoul rực rỡ. Seokjung yêu Eun Ha ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau quá trình chinh phục đã nhận được cái gật đầu của người đẹp và hai người tổ chức kết hôn. Những tưởng cả hai sẽ được sống những ngày hạnh phúc thì đến một ngày, người dân trong làng bắt đầu rỉ tai nhau chuyện Eunha bị HIV. Khi đến tai Eunha, cô định ra đi nhưng Seokjung muốn ở bên cạnh Eunha đến cùng. Với diễn xuất nhập tâm, nam diễn viên Hwang Jung Min thủ vai Seokjung đã giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Rồng Xanh trong năm đó.

Thủy Tiên (Theo Naver)