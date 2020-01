Brad Pitt giành giải Diễn viên phụ xuất sắc

Vai diễn trong Once Upon a Time in Hollywood đã giúp nam tài tử được vinh danh tại Quả Cầu Vàng 2020. Đối thủ của anh trong hạng mục này gồm có Joe Pesci, Al Pacino, Anthony Hopkins và Tom Hanks. Phát biểu nhận giải, Pitt cho biết anh rất vinh dự vì được đề cử cùng các thần tượng của mình, Tom Hanks và Al Pacino.

Brad Pitt cảm ơn đạo diễn Quentin Tarantino và bạn diễn Leonardo DiCaprio đã giúp anh có được giải thưởng này. Anh gọi DiCaprio bằng nickname thân mật "LDC" và trêu đùa về cảnh cuối trong Titanic: "Tôi sẽ chia cho anh tấm bè".

Brad Pitt phát biểu khi nhận giải. Ảnh: NBC.

Brad Pitt từng được đề cử Quả Cầu Vàng 9 lần. Năm 1996, anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong 12 Monkeys. Năm 2014, anh cũng mang về một Quả Cầu Vàng với tư cách nhà sản xuất của 12 Years a Slave - bộ phim thắng giải Phim xuất sắc.

Trong Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt vào vai Cliff Booth - diễn viên đóng thế của nhân vật Rick Dalton (Leonardo DiCaprio thủ vai). Phim kể nhiều câu chuyện nhỏ, tái hiện thập niên 1960, thời hoàng kim của kinh đô điện ảnh Mỹ. Trong phim, đạo diễn Tarantino còn sửa lại cái kết cho vụ thảm sát minh tinh Sharon Tate từng gây chấn động một thời.

Tại Quả Cầu Vàng 2020, Once Upon a Time in Hollywood còn thắng giải Nam chính xuất sắc cho Leonardo DiCaprio và Kịch bản xuất sắc cho Quentin Tarantino.

Thúy Anh