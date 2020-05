Bên trong 'trại cai sex' Too Hot to Handle

Too Hot to Handle là show hẹn hò thực tế do Laura Gibson sáng tạo, gồm tám tập. 10 người chơi, bao gồm 5 nam, 5 nữ sẽ được đưa đến biệt thự trên một hòn đảo biệt lập trong bốn tuần để trải nghiệm kỳ nghỉ và tìm kiếm một nửa của mình. Mùa đầu tiên, chương trình được quay ở Casa Tau - một khu nghỉ dưỡng biệt lập đắt đỏ - rộng 6 km2 tại Punta Mita, Mexico. Resort được xây dựng từ năm 2018 với phong cách sang trọng, đẳng cấp.