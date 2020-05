9 bộ phim truyền cảm hứng cho giới mộ điệu thời trang

Mỗi khán giả xem phim đều có cho riêng mình một sở thích để tìm kiếm, có người thích kịch bản hay, có người chỉ quan tâm đến chi tiết "đắt", người này thích diễn viên đẹp, người kia lại thích âm nhạc lôi cuốn, và cũng có những người chỉ thích nhìn ngắm phục trang tinh tế trên phim.

Thời trang vốn dĩ đã là một phần luôn gắn bó với các bộ phim, hầu như mỗi dự án điện ảnh đều có riêng một ekip thiết kế trang phục và stylist, tuy nhiên không phải tất cả đều thành công về mặt thẩm mỹ. Chỉ một số bộ phim truyền được cảm hứng thời trang đến với số đông công chúng và dưới đây là 9 bộ phim như vậy.

Breakfast At Tiffany's (1961)

Breakfast at Tiffany's luôn được xếp vào hàng phim kinh điển của Hollywood trong những thập kỷ qua. Một trong những điều làm nên thành công vang dội của phim đến từ biểu tượng thời trang Holly Golightly (Audrey Hepburn). Hình ảnh nàng Holly mặc đầm đen Givenchy, đeo kính râm Oliver Goldsmith, đứng ăn bánh trước cửa tiệm Tiffany's buổi sáng sớm đã đi vào trái tim của biết bao kẻ mộ điệu. Chiếc váy đen ấy đã đi vào lịch sử điện ảnh của thế kỷ 20, trở thành "little black dress" nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Holly Golightly được xem là vai diễn quyết định trong sự nghiệp Audrey Hepburn, giúp chính Hepburn sau này cũng trở thành một fashion icon trong mắt công chúng.

Clueless (1995)

Clueless là bộ phim tuổi teen kinh điển phát hành năm 1995. Bối cảnh trung học quen thuộc và câu chuyện nữ sinh nổi loạn khiến những trái tim tuổi teen say đắm. Mặc dù phát hành từ những năm 90, nhưng thời trang trong phim sành điệu và hiện đại tới mức đã trở thành cảm hứng cho làn sóng retro thập niên 2000. Nữ ca sĩ tóc vàng Iggy Azalea thậm chí đã thực hiện MV Fancy tái hiện hình ảnh của Clueless gây sốt giới trẻ năm 2014.

Dick (1999)

Dick ra mắt năm 1999 giữa cơn sốt phim teen, cùng thời điểm với She's All That, 10 Things I Hate About You, Drive Me Crazy và Never Been Kissed, nhưng Dick nổi bật hơn hẳn nhờ đề tài chính trị độc đáo.

Phim có sự góp mặt của 2 nàng thơ đình đám thập niên 90 Kirsten Dunst và Michelle Williams trong vai đôi bạn thân Betsy và Arlene. Lấy bối cảnh năm 1970, Dick tái hiện những sự kiện khiến Tổng thống Nixon phải từ chức trong vụ bê bối Watergate lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhân vật Betsy và Arlene được xem như những thiếu niên dũng cảm của nước Mỹ khi góp tay vạch trần bê bối. Bộ phim được ca ngợi là câu chuyện hài hước, ngớ ngẩn một cách thông minh và sắc sảo.

Dick cũng chinh phục khán giả bởi thiết kế trang phục ấn tượng, biến 2 cô nàng tuổi 15 thành những fashion icon của giới trẻ thời bấy giờ. Những hình ảnh "chất như nước cất" của Kirsten Dunst và Michelle Williams vẫn còn truyền cảm hứng đến tận ngày nay.

The Devil Wears Prada (2006)

The Devil Wears Prada có lẽ là bộ phim đầu tiên mà ai cũng nghĩ đến khi nói về thời trang cao cấp. Phim xoay quanh Andrea (Anne Hathaway), một cô sinh viên mới tốt nghiệp đang tìm kiếm cơ hội trong ngành báo chí, khởi nghiệp bằng chân trợ lý cho biên tập viên nổi tiếng lạnh lùng của tạp chí Runway.

Vấn đề ở chỗ Andrea chẳng hiểu biết gì về thời trang, cô chỉ coi đó như công việc tạm thời để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên thời gian tiếp xúc với thế giới thời trang cao cấp đã khiến cô thay đổi thái độ và nảy sinh tình cảm với những thứ mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ nó thuộc về mình. Xuyên suốt phim, khán giả không chỉ được thỏa thích ngắm nhìn những bộ cánh tuyệt đẹp, mà còn được tận mắt khám phá hậu trường của ngành xuất bản thời trang danh giá.

Atonement (2007)

"Bông hồng nước Anh" Keira Knightley đã trở thành nàng thơ trong lòng bao người khi bước ra từ Atonement. Vẻ đẹp mong manh, kiều diễm của cô được tôn vinh bởi những trang phục quyến rũ trong phim. Mặc dù bối cảnh của Atonement đã xa lắc xa lơ với hiện tại, nhưng chắc chắn nhiều người sẽ phải ngạc nhiên khi nhận ra rằng không có ranh giới nào cho thời trang. Sự kết hợp giữa chân váy, áo sơ mi hay áo dây cùng đường ren gợi cảm mang đến vẻ đằm thắm, thanh lịch cho các cô gái vẫn là lựa chọn chẳng hề lỗi mốt cho tới ngày hôm nay.

Bên cạnh vẻ đẹp khó cưỡng của Keira Knightley, Atonement cũng là một bi kịch kinh điển về tình yêu thời chiến vô cùng đáng xem.

The Neon Demon (2016)

The Neon Demon là bộ phim đề tài thời trang đen tối nhất trong danh sách này, nhưng sẽ là tác phẩm hấp dẫn cho những khán giả yêu thích dòng phim kinh dị.

The Neon Demon kể về cô gái tỉnh lẻ Jesse (Elle Fanning) chân ướt chân ráo bước vào thế giới người mẫu ở Los Angeles. Là gương mặt mới, non kinh nghiệm, nhưng Jesse lập tức thu hút nhiều nhãn hàng, trở thành gương mặt ăn khách. Tuy nhiên, cô gái trẻ ngây thơ không hề biết rằng con đường mình đang đi là dấn thân vào thế giới của cạnh tranh khốc liệt, của những kẻ đạp người khác xuống để tồn tại, vô vàn cạm bẫy và cám dỗ.

Bỏ qua yếu tố rùng rợn thì The Neon Demon là bộ phim mang khán giả đến với thế giới thời trang gần gũi hơn tất cả, đưa chúng ta vào những buổi casting, chụp hình tạp chí, hay đột nhập phòng trang điểm thay đồ sau hậu trường của mỗi show diễn đình đám, ngắm nhìn cận cảnh những trang phục tuyệt vời khi khoác lên mình các cô người mẫu.

La La Land (2016)

Bên cạnh những bản nhạc ấn tượng, ngọt ngào, bộ phim giành 4 giải Oscar còn được nhớ đến bởi tạo hình xuất sắc cho các nhân vật trong phim, trong đó phục trang đóng một vai trò quan trọng.

Không chỉ chiếc đầm vàng mộng mơ trong phân đoạn khiêu vũ dưới ánh đèn đường của 2 nhân vật chính gây thương nhớ, mà tất cả những chiếc đầm đơn sắc đầy cảm xúc mà Emma Stone đã diện xuyên suốt phim đều truyền cảm hứng thời trang đến người xem một cách đặc biệt.

Phong cách thời trang color-block hiện đại kết hợp với váy midi cổ điển tạo nên thẩm mỹ độc đáo cho bộ phim của đạo diễn Damien Chazelle, một nét đẹp hài hòa giữa nghệ thuật đương đại và hoài niệm xưa cũ. Loạt thiết kế thanh lịch của Mary Zophres cho La La Land mang tính ứng dụng cao, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều fashionista trên thế giới.

Crazy Rich Asian (2018)

Cái tên nói lên tất cả, Crazy Rich Asian sẽ là bữa tiệc thời trang cao cấp cho những tín đồ đam mê thời trang, bởi nó là bộ phim hội tụ giới tinh hoa của Singapore. Hầu hết nhân vật đều diện những bộ đồ couture tuyệt đẹp trong phần lớn thời lượng phim.

Crazy Rich Asian theo chân cô gái tên Rachel Chu, trong một chuyến hồi hương cùng bạn trai Nick Young để tham dự đám cưới của bạn thân anh. Rachel sửng sốt khi biết rằng đám cưới cô chuẩn bị tham dự được xem là một trong những sự kiện thế kỷ. Bất ngờ hơn, cô phát hiện bạn trai mình là con trai nhà tài phiệt giàu có bậc nhất châu Á, anh chàng cũng là cậu ấm "hot boy" nổi tiếng nhất Singapore.

Mặc dù là cô gái nhà nghèo nhất phim, nhưng vì yêu trúng công tử đại gia nên rất nhiều trang phục cô nàng diện và cả chiếc váy cưới lộng lẫy hớp hồn ở cuối phim đều sẽ khiến các chị em phải trầm trồ ghen tị.

A Simple Favor (2018)

Blake Lively trong phim.

A simple favor kể về Stephanie (Anna Kendrick) và Emily (Blake Lively), 2 bà mẹ với 2 cuộc sống khác biệt nhưng trở thành bạn thân sau khi gặp gỡ ở trường của con mình. Stephanie là một YouTuber nội trợ, trong khi Emily là một nữ doanh nhân quyền lực. Sau khi Emily mất tích, Stephanie bắt đầu khám phá quá khứ của bạn để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô.

A simple favor mang đến sự thú vị cho người xem ở chỗ phim sử dụng tủ quần áo để làm nổi bật sự khác biệt giữa 2 người mẹ. Quần áo của Stephanie hầu hết khá dễ thương và trẻ con, còn Emily có một phòng thay đồ đầy ắp đồ cao cấp. Trang phục trong phim chiếm vị trí quan trọng đến mức nó gần như là chính cốt truyện. Đây có lẽ sẽ là cơ hội tốt để khán giả vừa xem phim, vừa học hỏi thêm về phong cách thời trang sang trọng của phụ nữ Mỹ.

Trúc An