21 kiệt tác anime Nhật Bản sắp đổ bộ Netflix

Hôm qua, công ty phát hành Wild Bunch International xác nhận Netflix được quyền chiếu 21 bộ phim của Studio Ghibli trên toàn thế giới. Các bộ phim như Vùng đất linh hồn, Hàng xóm của tôi là Totoro, Lời thì thầm của trái tim sẽ có mặt trên Netflix bắt đầu từ tháng 2. Netflix sẽ dịch phụ đề thành 28 ngôn ngữ và lồng tiếng 20 ngôn ngữ cho mỗi phim.

"Giấc mơ đã trở thành sự thật với Netflix và hàng triệu khách hàng của chúng tôi", Aram Yacoubian - giám đốc mảng phim hoạt hình của Netflix - nói. "Các tác phẩm của Studio Ghibli là huyền thoại, làm say đắm người hâm mộ khắp thế giới suốt hơn 35 năm qua. Chúng tôi vui mừng được phát hành chúng với nhiều ngôn ngữ khác nhau, từ các nước Mỹ Latin đến châu Âu, châu Phi, châu Á, để mọi người đều có thể tận hưởng thế giới hoạt hình tuyệt vời và kỳ quái này".

Lần đầu tiên, 21 phim hoạt hình của Ghibli được phát trực tuyến trên toàn cầu.

Nhà sản xuất Toshio Suzuki của Ghibli cũng xác nhận thông tin này: "Ngày nay, có nhiều cách khác nhau để một tác phẩm hoạt hình tiếp cận được khán giả. Chúng tôi lắng nghe góp ý của người hâm mộ và quyết định dứt khoát khi đưa các phim lên nền tảng phát trực tuyến. Hy vọng mọi người sẽ khám phá thế giới của Studio Ghibli thông qua trải nghiệm này".

Ra mắt từ năm 1985 bởi các đạo diễn Miyazaki và Isao Takahata, Studio Ghibli nổi tiếng với những câu chuyện hoạt hình về thế giới giả tưởng, sử thi, tập trung vào những nhân vật chính có trái tim ấm áp. Một trong số những bộ phim nổi tiếng nhất của studio này, Spirited Away (Vùng đất linh hồn), từng giành được 6 đề cử và giành giải Phim hoạt hình hay nhất tại Oscar 2003.

Lịch phát hành các phim của Ghibli trên Netflix:

1/2: Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, Kiki's Delivery Service, Only Yesterday, Porco Rosso, Ocean Waves, Tales from Earthsea.

1/3: Nausicaä of the Valley of the Wind, Princess Mononoke, My Neighbors the Yamadas, Spirited Away, The Cat Returns, Arrietty, The Tale of The Princess Kaguya.

1/4: Pom Poko, Whisper of the Heart, Howl's Moving Castle, Ponyo on the Cliff by the Sea, From Up on Poppy Hill, The Wind Rises, When Marnie Was There.

Thúy Anh (Theo Hollywood Reporter)