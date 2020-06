Sao 'Itaewon Class' đóng chính 'Thất Nguyệt và An Sinh' bản Hàn

Ngày 9/6, tờ SPOTV News đưa tin Jeon So Nee sẽ đóng vai chính trong phim Thất Nguyệt và An Sinh (SoulMate) bản Hàn. Trước đó, khi có thông tin Hàn Quốc remake bộ phim này, nữ diễn viên Kim Da Mi đã xác định sẽ góp mặt.

Jeon So Nee (trái) và Kim Da Mi.

SoulMate được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của An Ni Bảo Bối, kể về mối quan hệ gắn bó 14 năm giữa 2 cô gái. Hai người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với tình bạn, tình yêu, lòng ghen tị, cảm thông kể từ khi gặp nhau lần đầu tiên năm 13 tuổi đến khi trưởng thành.

Ở Trung Quốc, Thất Nguyệt và An Sinh bản điện ảnh phát hành năm 2016, có sự tham gia của Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần, do đạo diễn nổi tiếng Trần Khả Tân sản xuất, Tăng Quốc Cường đạo diễn. Thất Nguyệt và An Sinh đã mang về tượng vàng Nữ chính xuất sắc tại lễ trao giải Kim Mã cho cả 2 nữ chính Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần, cùng giải Kịch bản xuất sắc tại lễ trao giải Bách Hoa.

Trung Quốc cũng đã sản xuất Thất Nguyệt và An Sinh bản truyền hình, lên sóng năm 2019 nhưng gây thất vọng vì hai diễn viên chính là Thẩm Nguyệt - Trần Đô Linh đều thể hiện kém cỏi.

Mã Tư Thuần (trái) và Châu Đông Vũ trong 'Thất Nguyệt và An Sinh'.

Sau thành công của bản gốc, Hàn Quốc quyết định sản xuất bản remake với hai nữ chính đều là gương mặt mới. Kim Da Mi sinh năm 1995, vừa nổi lên với bộ phim Itaewon Class đóng cùng Park Seo Joon. Còn Jeon So Nee sinh năm 1991, debut năm 2014 với bộ phim độc lập Photo, từng đóng vai phụ trong các phim như Encounter, When My Love Blooms.

