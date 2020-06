MC nổi tiếng phản đối gỡ phim 'Cuốn theo chiều gió' khỏi HBO

Ngày 9/6, HBO quyết định tạm gỡ Cuốn theo chiều gió khỏi kho phim. Đại diện của hãng nói: "Cuốn theo chiều gió là sản phẩm của thời đại, mang định kiến sắc tộc và chủng tộc. Không may, điều này lại phổ biến trong xã hội Mỹ".

"Những mô tả phân biệt chủng tộc là sai lầm trong thời điểm đó và sai trong cả ngày nay. Chúng tôi cảm thấy vô trách nhiệm nếu giữ bộ phim này mà không có lời giải thích và tố giác những sai lệch đó".

Tuy nhiên MC nổi tiếng Megyn Kelly bất đồng với quan điểm này. Cô phản ứng trên trang cá nhân: "Chúng ta sẽ gỡ tất cả phim mà phụ nữ bị coi là đối tượng tình dục phải không? Đoán xem sẽ còn lại bao nhiêu phim? Chuyện này sẽ đi đến đâu?".

Megyn Kelly. Ảnh: New York Times.

Theo cô, nếu gỡ Cuốn theo chiều gió vì lý do trên, thì nhiều phim nổi tiếng khác cũng nên dừng chiếu. Kelly gửi lời đến HBO Max: "Phim Friends cần gỡ xuống ngay. Nếu không, nghĩa là các bạn ghét phụ nữ và cộng đồng LGBT. Game of Thrones cũng phải gỡ xuống. Cả phim của John Hughes và Woody Allen, và nhiều nhiều phim nữa... Cứ tiếp tục gỡ đến khi chỉ còn lại The Queen và Captain America".

Kelly nói sách, âm nhạc và nghệ thuật không nên bị chỉ trích ngay cả khi nó mô tả các quan điểm gây tranh cãi về chủng tộc, giới tính, định kiến. Bởi nghệ thuật phản ánh cuộc sống trong quá trình phát triển của nhân loại.

Ngoài Cuốn theo chiều gió, chương trình truyền hình thực tế Cops cũng bị Paramount Network gỡ bỏ. Chương trình này bị tổ chức dân quyền Color of Change tố "bình thường hóa bất công và xuyên tạc tội ác". Kelly cũng lên tiếng bảo vệ chương trình này: "Nếu không thích thì đừng xem".

Megyn Kelly, 49 tuổi, là người dẫn chương trình nổi tiếng của Mỹ. Cô từng làm host một số chương trình của Fox News và NBC News. Năm 2018, trong chương trình Megyn Kelly Today, cô gây tranh cãi khi đặt câu hỏi liệu hóa trang mặt đen (blackface) vào dịp Halloween có thực sự là phân biệt chủng tộc.

Các đồng nghiệp của Kelly lên tiếng chỉ trích. Craig Melvin nói cô "không hiểu biết" còn Al Roker nói cô "nợ người da màu một lời xin lỗi". Sau đó Kelly đã khóc và xin lỗi trên sóng truyền hình.

Thúy Anh (Theo People)