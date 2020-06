7 drama Hàn kém tiếng nhưng 'xem thử là mê'

1. Come And Hug Me

Tên tiếng Việt: Đến ôm em - 32 tập

Đây là bộ phim lãng mạn, bi thương về mối tình sâu đậm nhưng đầy nước mắt giữa hai nhân vật chính là Chae Do Jin (Jang Ki Yong đóng) và Han Jae Yi (Jin Ki Joo). Tình cảm giữa họ bắt đầu từ thời cấp 3, khi cô bé Nak Won ngây thơ đem lòng cảm mến cậu bạn cùng lớp Na Moo. Cả hai hạnh phúc bên nhau được một thời gian ngắn thì cha mẹ Nak Won bị cha của Na Moo - một kẻ sát nhân hàng loạt - giết chết, khiến cuộc đời cô bé Nak Won chìm trong bi kịch.

9 năm sau, 2 người gặp lại nhau, Na Moo lúc này đã đổi tên thành Chae Do Jin - sinh viên học viện cảnh sát - còn Nak Won là diễn viên chưa nổi tiếng với nghệ danh Han Jae Yi. Người anh trai với suy nghĩ có phần lệch lạc Hyun Moo (Kim Kyung Nam) của Do Jin lại muốn giết Jae Yi để trả thù.

Nội dung phim thoạt nghe khá... quen nhưng lại ẩn chứa những tình tiết gây bất ngờ. Diễn xuất của các diễn viên, đặc biệt là cặp nam - nữ chính từ thuở đi học cho tới khi trưởng thành đều rất tinh tế và trọn vẹn. Điểm trừ là phim có phần hơi lê thê và nhan sắc của nữ chính Jin Ki Joo không được như kỳ vọng.

2. Go Back Couple

Tên tiếng Việt: Quay lại tuổi 20 - 12 tập

Đây là bộ phim tình cảm "quay ngược thời gian về quá khứ" của cặp vợ chồng hai con Ma Jin Joo (Jang Na Ra) và Choi Ban Do (Son Ho Jun). Sau nhiều năm kết hôn, họ không thể duy trì tình cảm và liên tục cãi vã. Nhưng vừa ly dị xong, họ chợt phát hiện bản thân đã quay về quá khứ lần đầu tiên gặp nhau ở trường đại học. Và dường như số phận đã định sẵn họ phải ở bên nhau...

Bộ phim nhắc nhiều tới sự nuối tiếc và hy vọng xoay chuyển, sửa chữa quá khứ. Quay ngược thời gian, Ma Jin Joo có thể hàn gắn những mối quan hệ mà cô đã vô tình bỏ lỡ. Bộ phim khiến người xem phải ngẫm lại về những mối quan hệ trong cuộc sống, từ đó học cách trân trọng và duy trì chúng.

Tromg phim, Jang Nara không chỉ trẻ trung xinh đẹp mà diễn xuất cũng rất tinh tế. Cô đã thể hiện thành công những đấu tranh tư tưởng giữa khó khăn của cuộc sống, hôn nhân và đem lại cảm giác gần gũi cho người xem. Phản ứng hóa học giữa Jang Nara và Son Ho Jun cũng rất đáng yêu. Hai người đã giành giải Cặp đôi đẹp trong lễ trao giải phim truyền hình cuối năm 2017 của đài KBS.

3. Welcome To Waikiki

Tên tiếng Việt: Ba chàng ngổ ngáo - 20 tập

Welcome To Waikiki xoay quanh cuộc sống của Kang Dong Goo (Kim Jung Hyun), Cheon Joon Ki (Lee Yi Kyung) và Bong Doo Sik (Son Seung Won), ba anh chàng cùng sinh sống và quản lý một nhà nghỉ có tên Waikiki. Một chuyện không may xảy ra khiến Waikiki có nguy cơ bị đóng cửa và ba người họ phải xoay xở đủ cách để kiếm tiền. Sự xuất hiện bất ngờ của một bé gái cùng người mẹ đơn thân khiến cuộc sống của ba chàng trai "non trẻ" trở nên loạn cào cào.

Đây là bộ phim hài giải trí đơn thuần cho các khán giả đang chán ngán những câu chuyện tình cảm trắc trở và chỉ muốn cười vui. Đằng sau những tình huống hài hước là sự trưởng thành qua những bài học của ba chàng trai nhiệt huyết. Ba chàng ngổ ngáo không đặt nặng về nội dung mà thiên về những tình huống ngắn gây cười ở nhiều khía cạnh của cuộc sống.

4. Melo Is My Nature

Tên tiếng Việt: Bản chất của lãng mạn - 16 tập

Phim có sự tham gia của Chun Woo Hee và Ahn Jae Hong. Nội dung xoay quanh cuộc sống của ba người bạn thân ở độ tuổi 30 cùng cảnh ngộ: từng có tình yêu lâm ly bi đát nhưng hiện tại "ế toàn tập".



Hwang Han Joo (Han Ji Eun) là bà mẹ đơn thân cứng rắn, mạnh mẽ, trưởng nhóm tiếp thị của công ty sản xuất phim truyền hình. Im Jin Joo (Chun Woo Hee) là biên kịch với tính cách lập dị. Lee Eun Jung (Jeon Yeo Bin) là đạo diễn phim tài liệu, điều hành công ty "một thành viên" và có bộ phim bỗng hot chỉ sau một đêm.

Tuy không đạt rating ngất ngưởng, đây là bộ phim hấp dẫn với thông điệp "nữ cường" rất được giới trẻ Hàn Quốc ưa chuộng. Khi đã quá quen thuộc với dòng phim tình cảm lãng mạn, chuyện hôn nhân gia đình, khán giả thích motif tình bạn, phụ nữ hiện đại, câu chuyện phản ánh cuộc sống công sở như Bản chất của lãng mạn.

5. 1% Of Something

Tên tiếng Việt: Hạnh phúc bất ngờ - 16 tập

Lee Jae In (Ha Seok Jin) là mẫu đàn ông chuẩn nam thần, vừa đẹp trai vừa giàu có, nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo. Anh chàng bị ông bắt tham gia vào một hợp đồng yêu đương với giáo viên trung học Kim Da Hyun (Jeon So Min) mà anh chưa bao giờ gặp như một điều kiện thừa kế. Nhưng rồi Lee Jae In từ từ sa vào tình yêu với Da Hyun.

Đây là bộ phim với motif thường gặp và khá dễ đoán, điểm hấp dẫn khán giả chính là chemistry giữa cặp đôi chính. Khi hợp đồng tình yêu gần kết thúc, tình cảm của cả 2 được bộc lộ rõ ràng khiến khán giả cảm tưởng họ đang thực sự yêu nhau. Đây là bộ phim đáng xem cho những ai thích phim tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn.

6. The Guardians

Tên tiếng Việt: Người canh gác - 32 tập

Đây là bộ phim trinh thám - tâm lý xã hội với tiết tấu nhanh và những pha hành động đã mắt, đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả. The Guardians xoay quanh một nhóm người bị tổn thương bởi tội phạm bạo lực và thất vọng trước hệ thống luật pháp, họ tụ họp lại với nhau để tìm kiếm công lý cho những người thân yêu. Dưới sự chỉ huy của công tố viên Jang Do Han (Kim Young Kwang), họ có mục tiêu chung là tiêu diệt những kẻ xấu đã làm việc sai trái trong quá khứ.

Bộ phim không có câu chuyện tình yêu nào mà tập trung hoàn toàn vào những pha hành động và tình tiết gay cấn tới từng phút giây. Khán giả sẽ bị cuốn theo mạch phim và chỉ hồi hộp muốn biết diễn biến tiếp theo. Diễn xuất tinh tế, cuốn hút của Kim Young Kwang và Lee Si Young cũng là điểm cộng của phim.

7. Dear Fair Lady Gong Shim/ Beautiful Gong Shin

Tên tiếng Việt: Gong Shim đáng yêu - 20 tập



Phim kể về câu chuyện tình yêu của hai chị em gái với hai người đàn ông. Cô em Gong Shim (Kwon Min Ah) có trái tim ấm áp, nhưng luôn phải sống dưới bóng của cô chị gái Gong Mi (Seo Hyo Rim) xinh đẹp, thông minh. Ahn Dan Tae (Nam Goong Min) là một luật sư có chút kỳ quặc chuyển tới sống trong căn hộ trên tầng thượng sở hữu bởi gia đình Gong Shim. Còn Suk Joon Soo (Oh Joo Wan) xuất thân là người thừa kết tập đoàn tài phiệt. Hai người đàn ông khác nhau về mọi mặt nhưng lại có mối quan tâm với cùng một cô gái, là Gong Shim.

Ngay từ tập đầu tiên, khán giả có thể cảm thấy một chút gì đó của bản thân từ cô nàng Gong Shim hiền lành và dường như không bao giờ biết buồn. Sự ngốc nghếch, lạc quan của Gong Shim cũng như cách cô vượt qua những khó khăn chính là điểm thu hút của bộ phim. Cốt truyện không có gì quá kịch tính, đặc biệt hay nhiều điểm nhấn mà chỉ xoay quanh cuộc sống rất đỗi đời thường của Gong Shim.

Hana