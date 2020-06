Hòa Minzy được khen diễn xuất khi đóng Nam Phương Hoàng hậu

MV ra mắt tối 14/5 sau nhiều ngày "nhá hàng" poster và teaser audio. Hòa Minzy đã ấp ủ suốt hai năm từ việc chọn bài đến ý tưởng thực hiện. Nội dung MV lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật trong lịch sử - đó là một phần cuộc đời của người phụ nữ nổi tiếng dưới triều Nguyễn - Nam Phương Hoàng hậu.

MV tập trung khai thác khoảng thời gian Hoàng hậu sống tại cung An Định cùng các con, cách đối diện của bà trước những giông bão trong cuộc đời. Hòa Minzy hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu với nhiều sắc thái. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc khi ở cạnh chồng con hay sự đau khổ lúc phát hiện bị lừa dối.

Một cảnh quay quan trọng trong MV.

Ngoài ca từ thổn thức do Mr Siro viết, diễn xuất của Hòa Minzy trong MV để lại nhiều dấu ấn. Nhiều bình luận khen ngợi sự tiến bộ của nữ ca sĩ khi thể hiện thần thái và cảm xúc của một người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử. Ánh mặt đau đớn, giằng xé tâm can và những giọt nước mắt được Hòa Minzy thể hiện tròn trịa, lắng đọng. "Phải dành lời khen cho Hòa Minzy vì đã can đảm hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu. Nhiều ca sĩ sẽ chọn mời diễn viên chuyên nghiệp đóng nhân vật như thế này nhưng Hòa Minzy lại dám chấp nhận thử thách. Chính nhờ câu chuyện và diễn xuất đã đẩy MV lên rất nhiều...", một bình luận viết.

Hòa Minzy cho biết đã phải đối mặt với áp lực rất lớn với màn hóa thân này. Lúc đầu, cô đã mời diễn viên đóng vì sợ mình không thể diễn tả đúng thần thái và cảm xúc nhân vật. Hòa Minzy nói vì tính cách xưa nay cũng hài hước, lầy lội, chỉ cần diễn hỏng một nét mặt thôi cũng khiến MV thành công cốc. Trước ngày quay MV một tháng, diễn viên được mời báo không thể tham gia nên ekip phải lùi lịch một tháng để tìm người thay thế. Hành trình này trở nên gian nan khi người thứ hai ưng ý cũng xin lỗi phút chót. Cuối cùng, Hòa Minzy mạnh dạn xin đạo diễn thủ luôn vai chính và được chấp nhận.

"Tôi quyết tâm như chưa từng quyết tâm. Tôi bắt đầu nhập tâm và đọc thật nhiều về cuộc đời của bà... Từ hình ảnh chiếc áo dài và cảm xúc... tôi đều nghiên cứu rất kỹ... Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy thật may mắn khi mình đã tự đóng MV này. Tôi cảm thấy mọi chuyện xảy ra như đều có lý do của nó vậy", nữ ca sĩ tâm sự.

Hình tượng Nam Phương Hoàng hậu do Hòa Minzy thủ vai.

Vì muốn xây dựng MV mang yếu tố lịch sử, được tái hiện chân thực nhất, gần 200 người đã mất 6 tháng để hoàn thiện kịch bản, chuẩn bị trong 2 năm. Sản phẩm được ghi hình ở những địa danh gắn liền với câu chuyện thật như Đại Nội Huế, Sông Hương, đặc biệt nhất là Cung An Đinh - nơi ở của Hoàng hậu Nam Phương trong khoảng thời gian đó.

Hòa Minzy nói: "Giây phút này, khi xem MV tôi đã khóc. Đây là một sản phẩm âm nhạc mà tôi nghĩ đến hết cuộc đời và hoạt động nghệ thuật của mình khó có thể làm được điều gì tốt hơn".

MV Không thể cùng nhau suốt kiếp đang đạt gần 3 triệu view và top 6 trending YouTube sau hơn 10 tiếng ra mắt.