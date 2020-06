Thứ hai, 18/5/2020, 17:20 (GMT+7)

'Tân binh khủng long' TXT tung MV comeback 'Can't You See Me?'

TXT khoe visual trẻ trung, vũ đạo hút mắt trong MV 'Can't you see me?' thuộc album 'The Dream Chapter: Eternity' vừa phát hành chiều 18/5.

