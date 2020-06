Thứ sáu, 12/6/2020, 08:56 (GMT+7)

BTS phát hành MV hoạt hình 'We are Bulletproof: the Eternal'

MV là món quà BTS gửi đến người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 7 năm debut.

BTS phát hành MV hoạt hình 'We are Bulletproof : the Eternal' MV We are Bulletproof : the Eternal - BTS.