WHO phản bác Trump: 'Chúng tôi hoàn toàn tập trung cứu người'

Trong cuộc họp báo hôm 15/4 (giờ địa phương) tại Geneva (Thụy Sĩ), Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ sự "tiếc nuối" trước quyết định ngưng viện trợ của Mỹ. Ông khẳng định tổ chức này "hoàn toàn tập trung vào việc cứu sống và ngăn chặn đại dịch".

"Ngay từ đầu, WHO đã chiến đấu với đại dịch với tất cả tâm hồn và tinh thần. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó cho đến khi kết thúc", người đứng đầu WHO nói. "Mỹ là một người bạn lâu năm và hào phóng với WHO và chúng tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục như vậy", ông Tedros nhấn mạnh.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP.

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng thể hiện lập trường trong một tweet đăng tải hôm nay: "Không có thời gian để lãng phí. Trọng tâm duy nhất của WHO là làm việc để phục vụ và cứu sống mọi người".

"Một trong những bài học mà chúng tôi đã rút ra về Covid-19 trong suốt những tháng qua là tất cả các trường hợp được phát hiện, xét nghiệm, cách ly và chữa trị càng nhanh, chúng ta càng khiến virus lây lan chậm lại. Nguyên tắc này sẽ cứu sống và giảm thiểu tác động kinh tế của đại dịch", ông Tedros cho biết thêm.

David Nabarro - đặc phái viên của Tổ chức Y tế Thế giới hôm 15/4 cũng kêu gọi các nước tập trung vào việc đánh bại Covid-19 sau khi Mỹ ngừng cấp ngân sách cho WHO. "Có một hoặc hai quốc gia dường như quan tâm quan tâm quá mức đến các hành động được thực hiện ở giai đoạn đầu của đại dịch. Chúng tôi cầu xin mọi người, hãy tập trung vào cuộc đấu tranh ngay bây giờ và để lại những lời buộc tội cho đến sau này", ông Nabarro nói trong một hội nghị trực tuyến, mà không nêu tên trực tiếp Mỹ hay Trump.

Trước đó vào hôm 14/4, Trump tuyên bố tạm ngưng viện trợ WHO với lý do "xem xét lại vai trò của cơ quan y tế Liên Hợp Quốc trong việc quản lý sai lầm và che đậy sự lây lan của Covid-19". Tổng thống Mỹ cho rằng WHO "cần phải chịu trách nhiệm" về những sai lầm trong cuộc phản ứng với đại dịch.

Trump cũng cáo buộc giới lãnh đạo WHO "thiên vị Trung Quốc", dẫn đến việc thông tin không chính xác về khả năng virus có thể bùng phát rộng ra thế giới trong những ngày đầu của đại dịch và gây ra những cái chết không cần thiết. "Chúng tôi phải thảo luận về những gì chúng tôi sẽ làm với số tiền dành cho WHO. Chúng tôi lo ngại sâu sắc về việc sự hào phóng của nước Mỹ có được sử dụng tốt nhất có thể hay không", Tổng thống Trump nhấn mạnh trong họp báo hôm 14/4.

Donald Trump tại họp báo hôm 14/4. Ảnh: AP.

Lindsey Graham, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ủng hộ quyết định của Trump. Ông cho biết: "Cắt giảm viện trợ vào thời điểm này là bước đi đúng đắn. Đây là thời điểm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới và chúng tôi không đủ khả năng cho những người thiên vị Trung Quốc điều hành WHO".

Quyết định ngưng viện trợ WHO của Mỹ vấp phải một số tranh cãi trái chiều. Theo tỷ phú Bill Gates (64 tuổi, nhà sáng lập tập đoàn Microsoft), việc cắt viện trợ cho WHO trong lúc Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp là hành động "rất nguy hiểm". "Nhiệm vụ của Tổ chức Y tế Thế giới là ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Nếu công việc này bị gián đoạn, sẽ không có tổ chức nào thay thế được. Ngừng tài trợ cho WHO vào thời điểm này thật sự rất nguy hiểm", Bill Gates viết trên Twitter.

Cuộc xem xét lại WHO của chính quyền Mỹ dự kiến kéo dài 60 ngày. Một quan chức tiết lộ với CNN cho hay ít nhất một nửa số tiền Mỹ hứa viện trợ vào năm 2020 vẫn chưa được chuyển đến tay WHO. Do đó, chính quyền đang tìm kiếm những cách mới để tiêu số tiền đó, điều này sẽ khiến WHO không có hàng chục triệu đô la mà họ mong đợi.

Mỹ đã đóng góp hơn 400 triệu USD cho WHO vào năm 2019, chiếm khoảng 15% ngân sách và nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức này.

Bee (theo CNN, AFP, Reuters)