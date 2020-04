Vì sao khu ăn chơi Lan Quế Phường nguy cơ thành ổ dịch?

Âm nhạc xập xình, phố đông như nêm, đồ uống đắt đỏ là những gì đặc trưng cho Lan Quế Phường, khu tiệc tùng nổi tiếng của Hong Kong với nhiều người nước ngoài tụ tập. Nhưng điểm ăn chơi về đêm này đang bị giám sát chặt chẽ những ngày qua, sau khi có ít nhất năm bệnh nhân dương tính với Covid-19 từng uống rượu ở đây.

Mặc dù các cơ quan y tế địa phương chưa xác định được có phải địa điểm này là ổ dịch mới hay không, các chuyên gia cảnh báo rằng quán bar và nhà hàng nơi đây có nguy cơ cao gây bùng phát các ca bệnh trong cộng đồng. Tại một cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh hôm 20/3, hai nhà dịch tễ học hàng đầu Hong Kong đặc biệt lưu ý đến Lan Quế Phường. Họ đưa ra một bức ảnh chụp con phố đầy những người đến uống rượu một tuần trước đó. Mặc dù nơi chụp bức ảnh là quận Soho gần kề (cũng là một địa điểm chơi đêm khác) thì mấu chốt là: người dân Hong Kong còn rất chủ quan và không thực hiện "giãn cách cộng đồng" (social distancing) một cách nghiêm túc, khiến cả thành phố gặp nguy hiểm.

Hình ảnh về đêm ở Lan Quế Phường.

Để đối phó với những lo ngại đó, chính quyền Hong Kong hôm 23/3 đã ban bố lệnh cấm bán rượu tại các nhà hàng, đóng cửa hết quán bar, đồng thời siết chặt việc đi lại hơn đối với tất cả khách du lịch nước ngoài vào lãnh thổ, bao gồm cả những người đến từ Trung Quốc, Macau và Đài Loan nếu họ có ra nước ngoài trong 14 ngày qua. Trưởng đặc khu Carrie Lam giải thích rằng quyết định này được đưa ra bởi vì "mọi người trở nên thân mật hơn khi say rượu".

Hong Kong hiện có 387 (tính đến 25/3) trường hợp dương tính với nCoV. Các ca bệnh đã tăng vọt trong hai tuần qua do người dân cư trú ở nước ngoài vội vã trở về nước; do tình hình xấu đi ở các quốc gia như Mỹ, Anh; và do kiểm dịch bắt buộc 14 ngày đối với tất cả người nhập cảnh vào Hong Kong, có hiệu lực từ 19/3. Các chuyên gia của Đại học Hong Kong cho biết sự gia tăng các trường hợp đồng nghĩa với việc thành phố đang phải đối mặt với "nguy cơ cao nhất" của một đợt bùng phát liên tục kể từ khi dịch bệnh diễn ra vào cuối tháng 1.

Các tờ báo ở Hong Kong lưu ý về nguy cơ đến từ Lan Quế Phường.

Nhận thức của người dân về Lan Quế Phường và SoHo đã nhanh chóng thay đổi khi Hong Kong đối mặt với đợt hai của các ca lây nhiễm Covid-19. Hai khu phố đã được lên trang nhất của ba tờ báo địa phương trong suốt bốn ngày vào tuần trước. Các tờ báo đưa ra những bức ảnh về hai khu ăn chơi, đầy rẫy những vị khách da trắng không đeo khẩu trang đang tiệc tùng ở một nơi virus tiềm tàng. Một tờ báo chỉ điểm hẳn "người Tây" vì không chịu đeo khẩu trang, nhấn mạng rằng hành vi của họ khiến việc ngăn chặn sự bùng phát của dịch trong cộng đồng trở nên khó khăn hơn.

Các cửa hàng ở Lan Quế Phường từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc biểu tình hồi năm ngoái, nên sự bùng phát của Covid-19 hiện nay đe dọa sẽ giáng một đòn chí mạng vào khu sầm uất này. Có lẽ do tình hình kinh doanh khó khăn nên tập đoàn Lan Quế Phường, chủ nhà hàng lớn nhất trong khu vực, đã cố phớt lờ lời kêu gọi đóng cửa quán rượu và nhà hàng để hạn chế đại dịch.

Allan Zeman, chủ tịch của tập đoàn chia sẻ với tờ Quartz trước thời điểm lệnh cấm bán rượu được công bố. "Đừng hoảng sợ vì ngay cả khi bạn đóng cửa nhà hàng và quán bar, người ta vẫn đi tàu điện ngầm, đi chỗ này chỗ kia. Đó là một biện pháp rất cực đoan và tôi nghĩ chưa cần thực hiện ngay trừ khi các con số tăng vọt".

"Vẫn còn sớm quá", ông nói.

Nhưng nếu nhà chức trách ra lệnh đóng cửa, Zeman khẳng định sẽ hợp tác miễn là chính phủ hỗ trợ tài chính thỏa đáng.

Thủy Tiên (theo Quartz)