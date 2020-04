Back to Ione

Vì sao Hong Kong, Hàn Quốc khống chế dịch thành công

Hong Kong và Hàn Quốc thuộc nhóm dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại Covid-19 dù không áp lệnh phong tỏa.

3 tháng sau khi có ca nhiễm nCoV đầu tiên, Hong Kong và Hàn Quốc đã chứng minh cho các nước khác rằng vẫn có ánh sáng ở cuối con đường.

Hong Kong tuyên bố không có ca nhiễm mới vào ngày 20/4, lần đầu trong 2 tháng; trong khi Hàn Quốc tuyên bố trước đó một ngày rằng nước này đạt số ca nhiễm thấp nhất trong hai tháng với 8 ca mới.

Seoul cho biết mặc dù chiến dịch cách biệt cộng đồng vẫn được thực hiện đến ngày 5/5, thành phố sẽ bắt đầu nới lỏng hạn chế đối với các trung tâm thể thao và các hoạt động tụ tập đông người, bao gồm lễ nhà thờ. Trong khi đó, một nghiên cứu bởi Đại học Hong Kong cho thấy những lệnh hạn chế của thành phố đủ để làm chậm sự lây lan của virus mà không cần phong tỏa. Các chuyên gia cho rằng lệnh hạn chế trên cũng sẽ sớm được gỡ bỏ. Tính đến 21/4, Hong Kong có 1.023 ca nhiễm và 4 ca tử vong. Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm là 10.647 ca và 236 ca tử vong, tính đến 20/4.

Người dân đổ đến công viên sông Hàn ở Seoul khi dần nới lệnh hạn chế, mở cửa kinh tế trở lại. Ảnh: Bloomberg.

Ở Pháp, nơi khẩu hiệu quốc gia là "Tự do", công dân cần phải có giấy phép mới được ra khỏi nhà. Còn tại Hong Kong và Hàn Quốc, mọi người được tự do đi dạo trên phố và ăn nhà hàng, mặc dù có một số hạn chế về chỗ ngồi.



Nhận thấy điều này, một số nhà phê bình phương Tây than thở về cách phản ứng của chính phủ nước mình. Họ lấy Hong Kong và Hàn Quốc ra làm ví dụ về cách xử lý nhanh nhẹn cùng chế độ xét nghiệm khoa học, đã giảm nhu cầu sử dụng các biện pháp khắc nghiệt hơn. Kim Kihyun - Giám đốc Bộ phận quản lý an toàn của chính quyền Seoul - cho biết: "Không giống các nước khác, chính phủ can thiệp nhanh trong việc theo dõi và cách ly người nhiễm bệnh. Một trung tâm thông tin rõ ràng đã giúp chúng tôi khống chế được virus mà không phải đóng cửa nền kinh tế".

Nhưng ngoài hành động nhanh nhạy của chính phủ, việc xét nghiệm được tổ chức tốt... những người quan sát còn cho rằng một yếu tố nữa đóng vai trò quan trọng trong thành công của Hong Kong và Hàn Quốc là nhận thức của người dân.

Chae Sumi - Viện trưởng Viện Sức khỏe và Quan hệ xã hội Hàn Quốc - cho biết: "Ngay cả khi số ca nhiễm giảm vì các nỗ lực của chính phủ, bạn không thể bỏ qua vai trò của người dân trong chiến thắng lần này".

Chae đưa ra ví dụ người dân Trung Quốc và Hàn Quốc tự hành động khi đã đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp đề phòng khác trước khi có hướng dẫn của chính phủ. Trong khi người dân ở các nước phương Tây bị virus tấn công mạnh mẽ như Italy hay Mỹ phải đợi đến khi chính phủ yêu cầu mới làm theo.

"Tôi nghĩ các quốc gia phương Tây cho rằng virus chỉ có ở phía bên kia trái đất nên đã tự tin thái quá. Những nước như Mỹ không thực hiện giãn cách xã hội cho tới khi tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức cả xã hội phải chú ý", Chae viết.