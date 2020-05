Trung Quốc chế nhạo Mỹ bằng phim hoạt hình

Washington và Bắc Kinh đang đối đầu trong một cuộc đấu khẩu về nguồn gốc của Covid-19 - dịch bệnh xuất hiện ở thành phố Vũ Hán vào tháng 12/2019 và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu. Mỹ, đứng đầu là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo, đều khẳng định họ có bằng chứng với mức độ tin cậy cao, chứng minh virus bị phát tán từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Trong khi đó, Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng họ cũng chỉ là nạn nhân của nCoV.

Cuộc đấu khẩu vẫn tiếp diễn khi hai bên đều chưa đưa ra bằng chứng cho lập luận của mình. Mới đây nhất, Xinhua đăng tải một phim hoạt hình ngắn, thể hiện rõ ý đồ chế nhạo Mỹ.

Bộ phim, có tên gọi Once Upon a Virus, mở đầu bằng cảnh màn nhung được kéo lên, hé lộ một sân khấu có các nhân vật với tạo hình giống Lego, bao gồm một chiến binh đất nung đeo khẩu trang và tượng Nữ thần Tự do. Chiến binh nói: "Chúng tôi phát hiện ra một virus mới". Nữ thần Tự do đáp: "Thì sao? Chỉ là cảm cúm thôi".

Trung Quốc mỉa mai Mỹ trong phim hoạt hình ngắn Phim hoạt hình 'Once Upon a Virus'

Khi chiến binh đưa ra các cảnh báo về virus và điểm lại các cột mốc trong đợt dịch tại Trung Quốc, tượng Nữ thần Tự do phủ nhận một cách dứt khoát - gợi nhắc về các buổi họp báo của Trump, khi ông coi nhẹ độ nghiêm trọng của căn bệnh. Sau khi liên tiếp bị lờ đi các cảnh báo, chiến binh nói: "Thế bà tự nghe chính mình đi vậy" thì Nữ thần bắt đầu chuyển đỏ vì sốt và được truyền thuốc. Dù vậy, tượng Nữ thần vẫn khăng khăng: "Chúng tôi luôn đúng, kể cả khi mâu thuẫn với chính mình".

"Đó là điều tôi thích ở người Mỹ các bạn, rất kiên định", chiến binh đáp.

Kể từ khi được đăng tải trên kênh YouTube của Xinhua - "New China TV" - vào ngày 29/4, video này hút hơn 960.000 lượt xem và được một số nhà ngoại giao Trung Quốc chia sẻ lại. Cả YouTube và Twitter đều bị chặn ở Trung Quốc, mặc dù các nhà ngoại giao của Trung Quốc đều tăng cường sử dụng mạng xã hội toàn cầu để lan truyền thông điệp của nước này.

Phản ứng của mạng xã hội với video khá trái chiều. Người dùng Twitter tên "Masood mortazavi" đồng ý với thông điệp của video, nói rằng "Đám người Mỹ dại dột không làm ai sửng sốt được nữa rồi". Nhưng một số người khác sử dụng hashtag #ChinaLiedPeopleDied (Trung Quốc nói dối về số người chết) để thể hiện thái độ bất đồng.

Lego cho biết hãng không có liên quan đến bộ phim hoạt hình này.

>>Xem thêm: Tình báo Anh nói 'không nên tin vào tuyên bố của Trung Quốc về Covid-19'

Huyền Anh (Theo Reuters)