Trump nói 'nhiều ca nhiễm nCoV nhất thế giới cũng là điều tốt'

Trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng hôm 19/5, Trump cho biết việc tiến hành xét nghiệm sẽ phát hiện thêm nhiều ca nhiễm, dân tới việc gia tăng số bệnh nhân. Mỹ đông dân hơn hầu hết các nước nên không có gì ngạc nhiên khi tổng số ca nhiễm cao.

"Khi bạn nói chúng ta đứng đầu về số ca nhiễm, đó là bởi chúng ta tiến hành xét nghiệm hơn bất kỳ nước nào khác. Nếu xét nghiệm cho 14 triệu người, bạn sẽ phát hiện thêm nhiều ca nhiễm hơn nữa. Nhiều người trong số đó không bị bệnh nặng nhưng họ vẫn được xem là một ca nhiễm. Và chúng ta cũng là quốc gia lớn hơn hầu hết các nước. Bởi vậy, khi chúng ta ghi nhận nhiều ca nhiễm, tôi không xem đó là điều tồi tệ. Ở một khía cạnh nào đó, đó là điều tốt. Bởi vì điều đó có nghĩa việc xét nghiệm của chúng tôi tốt hơn nhiều", Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh cống hiến lớn trong việc xét nghiệm tìm ra 1,5 triệu ca nhiễm ở nước này. "Tôi xem đây như một huân chương danh dự", Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại Nhà Trắng hôm 19/5. Ảnh:Politico.

Ít nhất 93.000 người Mỹ tử vong vì Covid-19 kể từ tháng 2. Hiện quốc gia này đã xét nghiệm 11,8 triệu lượt, sau khi chậm trễ nhiều tuần trong việc phát triển, sản xuất bộ xét nghiệm. Mỹ sau đó tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt và phải ưu tiên đối tượng được xét nghiệm.

Tuy vậy, trái với lập luận của Trump, mức độ xét nghiệm của Mỹ không phải là điều gì quá ấn tượng. Mỹ theo sau các nước như Anh, Italy, Đức về số lượt xét nghiệm tiến hành trên 1.000 người, theo dữ liệu của Bloomberg.

Với số ca dương tính phát hiện ở Mỹ là 1/7,8 lượt xét nghiệm được cho thua xa các quốc gia khác như New Zealand, Australia và Hàn Quốc - các nước có quy mô xét nghiệm rộng hơn nhiều để tìm ra ca bệnh. Thống kê này được đưa ra bởi Our World In Data.

Mỹ đứng đầu toàn cầu về số ca nhiễm được báo cáo công khai. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết Mỹ tiến hành hơn 11 triệu lượt xét nghiệm, trong khi đó Trump tin con số này phải là gần 14 triệu.

Huyền Anh (Theo Time, Politico)