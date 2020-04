Trump dọa cắt tài trợ WHO vì 'thiên vị Trung Quốc'

Trong cuộc họp báo thường kỳ về Covid-19 diễn ra vào tối 7/4 (giờ địa phương), Donald Trump bày tỏ sự không hài lòng với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nói rằng tổ chức này "lấy Trung Quốc làm trung tâm".

"Họ (WHO) thực sự gọi tên mọi khía cạnh về dịch bệnh đều sai lầm. Mọi thứ dường như rất thiên vị Trung Quốc", ông nói.

Tổng thống Mỹ cho rằng điều này là không đúng đắn và đe dọa. Trump nói: "Chúng tôi đang xem xét ngưng chi tiền cho WHO", nhưng không nói rõ chi tiết sẽ cắt giảm bao nhiêu ngân sách.

Donald Trump trong họp báo tối 7/4. Ảnh: Reuters.

Trong một tweet đăng trên Twitter cá nhân hôm 7/4, Trump cũng chỉ trích nặng nề WHO: "WHO thực sự đã làm hỏng chuyện. Vì một số lý do, tổ chức này được tài trợ phần lớn từ Mỹ nhưng lại nghiêng về phía Trung Quốc. Thật may là tôi đã bỏ qua lời khuyên của họ về giữ biên giới mở cửa với Trung Quốc trước đó. Tại sao họ lại đưa ra cho chúng tôi một khuyến cáo sai lầm như vậy?".

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ Lindsey Graham bày tỏ ủng hộ Trump. Ông Graham cam kết cắt giảm tài trợ WHO trong dự luật phân bổ ngân sách tiếp theo, nếu như WHO không thay đổi lãnh đạo.

Những ngày gần đây, các chính trị gia Mỹ liên tục chỉ trích WHO và Trung Quốc. Nhiều quan điểm cho rằng WHO đã bị chính quyền Bắc Kinh "thao túng", qua đó che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh và gây hậu quả lớn cho Mỹ và thế giới.

Về tình hình Covid-19 tại Mỹ, Trump nói trong họp báo rằng có thể nước này sắp đạt "đỉnh dịch". Cộng đồng người Mỹ gốc Phi đang có tỷ lệ nhiễm virus cao và chính quyền Trump đang tích cực xử lý vấn đề này. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh ông muốn sớm mở cửa nền kinh tế trở lại.

Mỹ hiện ghi nhận 400.412 ca nhiễm, 12.854 trường hợp tử vong. Trong đó số người chết vì virus tại thành phố New York đã vượt qua số người thiệt mạng tại Trung tâm thương mại thế giới vào ngày 9/11/2001. Trong thảm họa này, 2.977 người đã thiệt mạng sau khi những kẻ khủng bố tấn công. Trong khi đó, ít nhất 3.202 người tại thành phố New York đã chết vì Covid-19 tính đến chiều 7/4.

Xem thêm:

Giám đốc WHO bị kêu gọi từ chức vì 'giúp Trung Quốc giấu dịch'

Trump cảnh báo Mỹ sẽ có thêm nhiều người chết vì nCoV

Hoàng Hà (theo AP)