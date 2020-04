Trump chỉ trích các thống đốc tiếp tục lệnh phong tỏa

Ngày 18/4, hàng nghìn người biểu tình tập trung ở thủ phủ các bang Texas, Indiana, New Hampshire, Maryland và nhiều nơi khác, yêu cầu nới lỏng lệnh bắt buộc người dân ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Lệnh này đã khiến hàng triệu người rơi vào tình trạng thất nghiệp. Nhiều cuộc biểu tình khác cũng đã xảy ra ở California, Michigan, Ohio và New Jersey trong những ngày gần đây.

Trump nói trong một buổi họp báo diễn ra vài giờ sau khi các cuộc biểu tình diễn ra: "Có rất nhiều cuộc biểu tình ngoài kia. Và tôi nghĩ rằng một số thống đốc đã hành động thái quá".

Trump chỉ trích thống đốc bang Michigan vì làm theo hướng dẫn đóng cửa và cách biệt cộng đồng do chính chính quyền Trump đưa ra. Trump nói ông có mối quan hệ thân thiện với Thống đốc bang Michigan - Gretchen Whitmer, nhưng cho rằng những lệnh hạn chế ở Michigan có thể đã đi quá xa và dẫn đến các cuộc biểu tình trong tuần này.

"Không mua sơn, không mua hoa hồng... bà ấy đưa ra tất cả những điều điên rồ ấy", Trump nói. "Tôi thực sự tin rằng một số lệnh hạn chế rất vô lý".

Trump còn chỉ trích thống đốc bang Virginia Ralph Northam vì ký các biện pháp kiểm soát súng hơn một tuần trước, cho rằng nó không hề liên quan đến dịch bệnh.

Thành viên Boogaloo Movement tham gia biểu tình phản đối phong tỏa ở New Hampshire. Ảnh: AP.

Cũng trong ngày 18/4, tại trung tâm Annapolis, Maryland, hàng chục người trên các xe ôtô đi vòng tròn và bấm còi trong giờ nghỉ trưa. Một người phụ nữ giơ biển ra ngoài cửa kính, trên biển ghi: "Tôi muốn cứu doanh nghiệp của mình. Tôi cần đi làm". Biểu ngữ của một người khác ghi: "Khẩu trang bạn bị bắt đeo là biểu tượng cho việc mất tự do ngôn luận".

Bên ngoài tòa nhà chính phủ bang Texas ở thành phố Austin, nhiều người biểu tình hô vang "Sa thải Fauci", tức Anthony Fauci - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước Mỹ, người có ảnh hưởng lớn đến hướng tiếp cận đại dịch của Tổng thống Trump. Nhà "lý thuyết âm mưu" cánh hữu Alex Jones cũng có mặt.

Khoảng 400 người tụ tập dưới trời mưa ở Concord, New Hampshire, nhiều người đi bộ trong khi số còn lại ở trong xe. Đám đông bao gồm nhiều người mang vũ khí, mặc đồ quân sự và che mặt. Những người biểu tình mang các biểu ngữ như "Những con số dối trá", "Mở lại New Hampshire". Những người khác mang cờ Mỹ và hô khẩu hiệu từ thời chiến tranh cách mạng Mỹ: "Sống tự do hoặc chết". Nhiều cuộc biểu tình cũng được dự kiến tổ chức vào tuần tới, bao gồm cuộc biểu tình bằng ôtô ở Wisconsin được lên kế hoạch bởi bình luận viên TV Stephen Moore - người thuộc lực lượng giúp tái mở cửa nền kinh tế của Trump. Ông liên tục so sánh những người biểu tình chống lại lệnh cấm vì nCoV với biểu tượng về quyền công dân Rosa Park. "Tôi gọi những người này là Rosa Park thời hiện đại, họ đang biểu tình chống lại sự bất công và mất tự do", ông nói với Washington Post hồi đầu tuần.

Khi được hỏi về phép so sánh này, Trump trả lời: "Có rất nhiều sự bất công ở đây. Tôi có thể hiểu được lý do của ông ấy. Tôi nghĩ đó là một phát biểu rất mạnh mẽ, vì hy vọng rằng việc này sẽ kết thúc sớm cho tất cả chúng ta".

Người biểu tình bên ngoài tòa nhà chính phủ bang Texas ở thành phố Austin.Ảnh: Bloomberg.

Cuộc biểu tình xảy ra khi các thống đốc đang cân nhắc biện pháp tái mở cửa nền kinh tế mà không nới lỏng lệnh phong tỏa quá nhanh. Bởi vì điều này có thể gây ra làn sóng dịch bệnh mới mà không có đủ khả năng xét nghiệm. Vào 17/4, Florida cho phép một số bãi biển mở cửa trở lại, dẫn đến hàng nghìn người tập trung ở bãi biển Jacksonville mà không đeo khẩu trang hay thực hiện giãn cách xã hội. Texas cũng tuyên bố các kế hoạch nới lỏng lệnh cấm trong những ngày tới.

Trump đầu tuần này khẳng định có "thẩm quyền tối thượng" để buộc thống đốc các bang tuân theo chỉ thị về mở cửa trở lại nền kinh tế. Rồi một ngày sau, ông nói sẽ không đặt ra "bất kỳ áp lực" nào với các thống đốc bang liên quan vấn đề này. Ông viết trên Twitter vào 17/4, "thả tự do" kèm theo tên 3 bang có thống đốc theo Đảng Dân chủ. Trong chuỗi tweet vào 18/4, Trump tấn công Đảng Dân chủ, cáo buộc họ cố gắng ghi điểm chính trị thay vì giải quyết cuộc khủng hoảng.

Trump tweet: "Không cần biết bạn làm gì cho 'Đảng Dân chủ vô tích sự', không cần biết bạn đang làm việc tốt thế nào, họ sẽ chỉ trả lời những đối tác giả tạo trên truyền thông chán ngắt theo hướng tiêu cực, ngay cả trong thời điểm khủng hoảng". Ông đang nhắc về cuộc họp từ xa mà ông cho là không mấy dễ chịu với nghị sĩ Đảng Dân chủ và Phó Tổng thống Mike Pence vào 17/4. Ông viết thêm: "Họ thật sự thô lỗ và bẩn thỉu. Đây là chiến thuật chính trị của họ, và họ sẽ sử dụng nó đến kỳ bầu cử vào 3/11. Họ sẽ không thay đổi vì họ cảm thấy đây là cách duy nhất họ có thể chiến thắng".

Người dân tụ tập ở bãi biển Jacksonville, Florida. Ảnh: Reuters.

Cuộc biểu tình lớn nhất phản đối luật bắt người dân ở nhà diễn ra vào 15/4 ở thủ phủ Lansing của bang Michigan, thu hút 3.000 người tham gia. Nhiều cuộc biểu tình sau đó cũng diễn ra ở Minnesota và Virginia. Khi được hỏi rằng liệu ông có lo lắng rằng những cuộc biểu tình thế này có thể khiến virus lan truyền mạnh mẽ hơn không, Trump trả lời: "Những người dân này đang thể hiện quan điểm của mình. Đối với tôi, họ có vẻ là những người rất có trách nhiệm".

Nhiều cuộc thăm dò ý kiến gần đây chỉ ra rằng quan điểm của những người biểu tình không phản ánh quan điểm của hầu hết người dân Mỹ. Cuộc thăm dò của Pew được công bố vào 16/4 cho thấy 66% người Mỹ lo lắng về việc dỡ bỏ lệnh cấm quá nhanh, 32% lo lắng lệnh cấm được nới lỏng không đủ nhanh.

Một số chính quyền đang gia tăng hoặc kéo dài hơn lệnh cấm vào 18/4. Thống đốc bang Hawaii yêu cầu đóng cửa tất cả bãi biển trừ việc cho người dân bơi và các hoạt động dưới nước mà người tham gia cách xa nhau. Bộ tộc người Mỹ bản địa Navajo chịu thiệt hại nặng nhất trong các bộ tộc vì Covid-19, yêu cầu tất cả mọi người đeo khẩu trang khi ở bên ngoài trong khu vực của họ, bao gồm một phần của Arizona, New Mexico và Utah. Florida tuyên bố trường học sẽ được đóng cửa cho đến hết năm học.

Những người có vũ trang tại một cuộc biểu tình ở thủ phủ Lansing của bang Michigan. Ảnh: AFP.

Gần 38.000 người tử vong ở Mỹ, hơn 1/3 trong số đó ở bang New York. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đưa ra lời cầu xin cả nước đoàn kết để chống lại đại dịch vào 18/4. Cuomo nói trong buổi họp báo hàng ngày, nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng đang tàn phá nghiêm trọng cả về tâm lý lẫn kinh tế. "Cảm xúc trên cả nước đang dâng trào, mọi người đang thất vọng, và chúng tôi lo lắng, lo sợ, tức giận. Nếu bạn cố chia rẽ đảng phái bây giờ, tình hình sẽ chỉ tệ đi thôi. Đây không phải là lúc để chia rẽ. Chúng ta đã có quá nhiều việc rồi. Hãy ở bên nhau và vượt qua chuyện này".

Cuomo cho biết có thêm 540 ca tử vong vào sáng 18/4, số ca ít nhất trong vài ngày gần đây. Ông cũng cho biết thêm số ca nhập viện hay phải đặt nội khí quản đã giảm. Nhưng ông cảnh báo rằng 2.000 ca mới vẫn đang được xét nghiệm hay nhập viện hàng ngày, bang của ông không có đủ khả năng để xét nghiệm trên diện rộng và theo dõi để tái mở cửa nền kinh tế.

Cuomo lặp lại lời cầu xin viện trợ từ chính phủ, nhưng không nhắc đến Trump như hôm trước. Ông nói vào 18/4: "Không ai muốn tái mở cửa hơn tôi. Không ai muốn nền kinh tế tiếp tục hơn tôi. Không ai muốn cuộc sống tiếp diễn hơn tôi. Chúng ta đang không ở trong thời điểm mà mọi thứ có thể được tái mở cửa ngay lập tức, nhưng chúng tôi đang lên kế hoạch. Sự căng thẳng khi tái mở cửa là bạn có thể mở với tốc độ thế nào và bạn sẽ mở lại những gì mà không làm tăng số ca nhiễm bệnh".

