Tình báo Anh nói 'không nên tin vào tuyên bố của Trung Quốc về Covid-19'

Một cựu quan chức cấp cao của Cơ quan Tình báo Anh MI6 cho biết, họ hoài nghi các thông tin mà Trung Quốc đưa ra. Người này nói thêm: "Cơ quan tình báo biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Các ý kiến cho rằng, Anh tin ngay số liệu Trung Quốc công bố là hoàn toàn nực cười. Nếu người Trung Quốc nói dối, vai trò của cộng đồng tình báo là phải biết con số thực sự đang bị che giấu là gì".

Một nguồn tin khác nói: "Chúng tôi không tin những con số này từ phía Trung Quốc. Chính phủ đã nhận thức đầy đủ về quy mô thực sự của Covid-19 tại Trung Quốc vào thời điểm đó".

Một kỹ thuật viên tại phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán, Trung Quốc hôm 13/2. Ảnh: AFP.

Nghi ngờ cũng thể hiện qua việc Trung Quốc nhấn mạnh dịch bệnh khởi nguồn từ khu chợ động vật hoang dã ở Vũ Hán. Tuy nhiên, mối quan tâm của thế giới đang hướng đến Viện Virus học Vũ Hán gần đó, với nghi ngờ rằng quy trình an toàn sinh học lỏng lẻo trong phòng thí nghiệm có thể đã khiến virus bằng cách nào đó thoát ra.

Các nghiên cứu mới nhất cho thấy số người nhiễm bệnh thực sự ở Trung Quốc từ đợt bùng phát đầu tiên hồi giữa tháng 2 là gần 250.000, cao gấp 4 lần so với báo cáo chính thức. Trung Quốc sau đó đã chỉnh sửa số ca tử vong, tăng thêm 50%.

Phố Downing từng sử dụng số liệu chính thức của Trung Quốc trong các biểu đồ so sánh về quy mô của dịch bệnh. Thế nhưng, cách đây hơn một tuần, họ đã loại bỏ Trung Quốc khỏi bảng biểu đồ vì nghi ngại về tính chính xác của dữ liệu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hai lần nhận được thông tin tình báo về Covid-19 ở Trung Quốc vào tháng 1, theo một quan chức Nhà Trắng. Trong các báo cáo đang được lưu giữ tại Mỹ, ngày 28/1, Tổng thống được thông báo rằng Trung Quốc đang che giấu dữ liệu. Trump cũng được cảnh báo 5 ngày trước đó rằng nCoV có khả năng lây lan trên toàn cầu.

Thủ tướng Anh, Boris Johnson được cho cũng nhận được thông tin tương tự. Tuy nhiên, ông Johnson bị cáo buộc không hành động quyết đoán trong việc giải quyết dịch bệnh, bỏ lỡ 5 cuộc họp khẩn cấp với Nội các khi Covid-19 bùng phát và sau đó buộc phải đưa ra lệnh phong tỏa. Anh ban lệnh phong tỏa hôm 23/3, hai tuần sau Italy và một tuần sau Pháp và Tây Ban Nha. Lúc Italy phong tỏa ngày 9/3, Anh đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong.

Dominic Grieve - Cựu Tổng chưởng lý, Chủ tịch Ủy ban Tình báo và An ninh của Quốc hội Anh (ISC) - cho rằng cần điều tra những gì cơ quan tình báo đã thu thập được về đại dịch ở Trung Quốc và truyền đạt cho các quan chức cấp cao trong những tuần trước khi Covid-19 tấn công Anh.

Một tờ báo của Australia ngày 2/5 công bố tài liệu an ninh mà họ thu thập được từ liên minh tình báo Ngũ Nhãn (Five Eyes) gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand, cáo buộc Trung Quốc che đậy sự nghiêm trọng của dịch từ đầu tháng 12.

Tài liệu này cho rằng, mặc dù có bằng chứng lây truyền từ người sang người ngay từ đầu tháng 12, Trung Quốc vẫn bác bỏ cho đến ngày 20/1. Một câu hỏi được đặt ra, Trung Quốc đặt lệnh cấm di chuyển trong nước nhưng không làm như vậy ở quy mô quốc tế, cho rằng lệnh cấm du lịch quốc tế là không cần thiết.

Trump và các quan chức Mỹ đang nghiêng về giả thuyết nCoV đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Tổng thống Trump hôm 30/4 tuyên bố đã thấy bằng chứng mang lại cho ông "mức độ tin cậy cao" về việc virus có nguồn gốc từ Viện Virus học Vũ Hán, song từ chối nêu thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Trung Quốc bác giả thuyết nCoV xuất phát từ Vũ Hán, khẳng định đã kiểm chứng thông tin và đây là tin đồn thất thiệt. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh nhắc lại lời của người đứng đầu Viện Virus học Vũ Hán, nói rằng cơ quan này có bộ quy tắc quản lý chặt chẽ. Các phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp cao có các cơ sở bảo vệ tinh vi và các biện pháp nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho nhân viên phòng thí nghiệm và bảo vệ môi trường.

Huyền Anh (Theo Telegraph)