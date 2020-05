Tìm được con trai bị bắt cóc sau 32 năm

Một người đàn ông bị bắt cóc khi còn nhỏ cuối cùng cũng được đoàn tụ với cha mẹ sau 32 năm, kết thúc một trong những vụ bắt cóc nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Năm 1988, khi lên 2 tuổi, Mao Yin mất tích ở Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, và bị bán cho một gia đình khác. Mao, được cha mẹ nuôi đuổi tên thành Gu Ningning, đã gặp lại cha mẹ ruột - Li Jingzhi và Mao Zhenjing - vào hôm 18/5 trong một cuộc họp báo do cảnh sát tổ chức và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình CCTV của nhà nước.

Ảnh thời nhỏ của Mao Yin chụp cùng mẹ ruột Li Jingzhi.

Mao, hiện là chủ một cửa hàng trang trí nhà cửa, được cảnh sát Tây An theo dõi hồi đầu tháng 5. Cảnh sát sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để phân tích những bức ảnh cũ của anh. Danh tính anh được xác nhận bằng xét nghiệm DNA. Khi cơ quan điều tra thông báo cho bà Li vào Ngày của Mẹ (10/5), bà đã khóc và nói: "Đây là món quà tuyệt nhất tôi từng có trong Ngày của Mẹ".

Trong buổi họp báo, vợ chồng Li Jingzhi và Mao Zhenjing xúc động rơi nước mắt khi gặp lại con trai. Mao Yin nói rằng anh sẽ sớm chuyển về sống cùng cha mẹ ruột.

Vào 1988, Mao Yin mất tích gần khách sạn Jinling ở Xian sau khi cha anh để anh lại một mình trong chốc lát để đi lấy nước. Vợ chồng Li Jingzhi và Mao Zhenjing dành 32 năm tìm kiếm con trai trên khắp đất nước. Bà Li đã phát hơn 100.000 tờ rơi với hy vọng tìm lại được con trai. Từ năm 1999, bà Li xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình ở Trung Quốc để nâng cao nhận thức về tình trạng trẻ em bị bắt cóc. Bà luôn hy vọng con trai có thể xem những chương trình này vào một ngày nào đó.

Năm 2007, bà Li trở thành tình nguyện viên tại một tổ chức phi chính phủ, tìm kiếm những đứa trẻ bị bắt cóc và giúp hơn 20 gia đình đoàn tụ với con cái. "Vì tôi đã tìm con suốt ba thập kỷ, tôi biết nó khó đến mức nào. Tôi tự hỏi liệu ai đó có thể giúp đỡ gia đình tôi như vậy hay không", Li nói với South China Morning Post hồi tháng 1.

Vợ chồng bà Li gặp lại con trai sau 32 năm.

Trong suốt thời gian dài đằng đẵng tìm con, bà Li đã theo dấu 300 người để tìm hiểu xem họ có phải đứa con trai mất tích của bà hay không, nhưng các trường hợp đều không được xác nhận. Hồi tháng 4 năm nay, cảnh sát điều tra ra được con trai bà Li đã bị bán cho một cặp vợ chồng không có con với giá 6.000 nhân dân tệ (845 USD giá tiền ngày nay). Thông tin về cha mẹ nuôi của Mao Yin không được tiết lộ, tuy nhiên CCTV báo cáo rằng anh lớn lên ở Tứ Xuyên, đi học đại học trước khi mở cửa hàng thiết kế nội thất.

Vào năm 2009, Bộ Công an Trung Quốc đã thiết lập một cơ sở dữ liệu DNA để chống lại nạn buôn người ở quốc gia này. Theo các quan chức, hơn 6.300 trẻ em mất tích đã được tìm thấy thông qua cơ sở dữ liệu kể từ đó. Năm 2016, Bộ công an tiếp tục ra mắt "Reunion", một hệ thống theo dõi trực tuyến. Hệ thống này đã giúp cơ quan điều tra tìm thấy 4.385 đứa trẻ thất lạc, theo Gong Zhiyong, phó giám đốc Cục điều tra hình sự của Bộ Công an.

Bee (theo SCMP)