Thông điệp 'Tôi ở lại làm việc vì bạn - bạn ở nhà vì chúng tôi' lan tỏa

Các nhân viên y tế trên thế giới đang kêu gọi người dân nên ở nhà để hạn chế sự lây lan của nCoV bằng cách đăng hình ảnh lên mạng xã hội kèm theo lời nhắn: "We stayed at work for you, you stay at home for us" (Tạm dịch: Tôi ở lại làm việc vì bạn, bạn ở nhà vì chúng tôi).

Nhiều bác sĩ, y tế, đội ngũ cứu hộ tại Anh, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Ấn Độ, Việt Nam... đã lan tỏa thông điệp trên.

Bác sĩ Gee Teak Sheng.

Gee Teak Sheng - một bác sĩ phẫu thuật thần kinh của bệnh viện Pantai, Penang, Malaysia - chia sẻ bức ảnh kèm theo hashtag #StayHome và #DudukRumad (tiếng địa phương) đều có nghĩa "ở nhà". Bài đăng như một lời nhắc nhở người dân Malaysia nên ở nhà để hạn chế sự lây lan của Covid-19, đồng thời giảm gánh nặng đối với ngành y tế của nước này.

Sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút được 44.000 lượt chia sẻ trên Facebook, tạo làn sóng hưởng ứng trên Twitter và Instagram. Nhiều bức ảnh, tác phẩm được đội ngũ y bác sĩ trên toàn thế giới được thực hiện nhằm kêu gọi người dân nên ở nhà vì sự an toàn của bản thân và xã hội.

Các y bác sĩ tại trung tâm chăm sóc sức khỏe Vancouver, Canada.

Đội ngũ y bác sĩ trên thế giới đồng loạt chia sẻ thông điệp. Ảnh: Triangle News.

Padmashree Sudarshan Pattnaik - một nghệ sĩ chuyên thực hiện các tác phẩm bằng cát - đã tạo thông điệp trên cát tại bãi biển Puri (Ấn Độ) để động viên và cảm ơn những nỗ lực không mệt mỏi của các nhân viên, chuyên gia y tế tại nước này.

Tác phẩm kêu gọi bằng cát của Padmashree Sudarshan Pattnaik.

Nhiều người khác cũng tự hào chia những nỗ lực trong việc đấu tranh giành giật sự sống với loại virus nguy hiểm, đang hoành hành trên khắp thế giới.

Michelle Shephard, một nhân viên chăm sóc khẩn cấp cho biết, cô và các đồng nghiệp đã làm việc suốt ngày đêm nhưng vẫn giữ nụ cười trên gương mặt. Họ từ chối những ngày nghỉ để tăng ca và hỗ trợ nhau để chăm sóc cho bệnh nhân.

Nữ y tá Rosanna Chilvers nói: "Ngay bây giờ tôi rất tự hào về công việc của mình, người dân được hỗ trợ kịp thời dù lượng công việc luôn quá tải. Khó khăn không làm chúng tôi nản chí. Chúng chỉ khiến chúng tôi mạnh mẽ, tiếp tục chiến đấu".

Ảnh: Triangle News

Bức ảnh truyền thông điệp được Bệnh viện Nhi đồng TP HCM đăng tải.

Y bác sĩ tại bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh cũng lan truyền thông điệp tích cực đến người dân.

Tính đến sáng 21/3, thế giới có 275.132 ca nhiễm nCoV, 11.376 người chết và 90.943 người bình phục. Số ca nhiễm và tử tại châu Á có dấu hiệu giảm rõ rệt, trong khi các nước ở châu Âu như Italy, Tây Ban Nha, Anh, Đức... lại tăng đột biến.

