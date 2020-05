Thế giới hơn 3 triệu người nhiễm nCoV, Mỹ chiếm 1/3

Covid-19 đang ảnh hưởng đến 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, ghi nhận 3.058.186 ca nhiễm nCoV, trong đó 211.147 ca tử vong và 919.727 người bình phục, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến 28/4.

Từ 41 trường hợp đầu tiên được xác nhận tại Vũ Hán, Trung Quốc, vào ngày 10/1, hơn 3 triệu người trên toàn cầu đã bị lây nhiễm, trong vòng chưa đầy 4 tháng. Trung bình có khoảng 82.000 ca mới được báo cáo mỗi ngày trong tuần qua; gần 1/3 số ca tại Mỹ và hơn 40% được ghi nhận ở châu Âu.

Một số quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở châu Âu, bao gồm Italy, Pháp và Tây Ban Nha, đã ghi nhận sự sụt giảm số lượng ca bệnh hàng ngày trong những tuần gần đây, nhưng vẫn báo cáo 2.000 đến 5.000 ca mới mỗi ngày.

Nhân viên của Bộ Y tế tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho một đứa trẻ ở Kathmandu, Nepal. Ảnh: EPA.

Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1.007.533 ca nhiễm, trong đó 56.383 người chết. Mỹ đã tiến hành khoảng hơn 5,6 triệu xét nghiệm cho đến nay, quy mô lớn nhất thế giới; tuy nhiên các chuyên gia y tế cho rằng con số này là chưa đủ.

Ở New York - bang chịu thiệt hại nặng nề nhất - số người chết đã giảm song tỷ lệ nhập viện vẫn cao. Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết, lệnh ở nhà có thể kéo dài sau ngày 15/5 ở nhiều nơi trong tiểu bang, nhưng có thể hạn chế nếu đáp ứng được các tiêu chí khác. Quan chức New York cũng đưa ra quyết định chưa từng có khi hủy bỏ cuộc bầu cử sơ bộ vào 23/6 vì lo ngại về Covid-19.

Tây Ban Nha ghi nhận 229.422 ca nhiễm và 23.521 ca tử vong, tăng lần lượt 2.793 và 31 so với hôm qua. Tây Ban Nha hôm 26/4 đã nới lỏng lệnh hạn chế, cho phép trẻ em ra ngoài chơi một giờ trong vòng bán kính 1 km và phải có người giám sát.

Italy vẫn là vùng dịch lớn thứ ba thế giới với 199.414 ca nhiễm và 26.977 ca tử vong. Cơ quan Bảo vệ dân sự cho biết, thống kê tăng lần lượt 1.739 ca nhiễm và 333 người chết so với hôm qua, đây là mức thấp nhất kể từ 10/3. Italy cho biết sẽ cho phép một số nhà máy mở cửa trở lại vào 4/5.

Pháp là vùng dịch lớn thứ tư toàn cầu về cả số ca nhiễm và số người chết. Số ca tử vong tăng 437 đưa tổng số lên 23.293 người chết. Mức tăng 1,9% là mức cao nhất trong 4 ngày gần đây, nhưng tỷ lệ này thấp hơn so với con số 4% ở những ngày trước. Hiện nước này ghi nhận 165.842 ca nhiễm, tăng 3.742 ca so với hôm qua.

Anh có số người chết hàng ngày thấp nhất trong vòng 4 tuần qua khi chỉ báo cáo 360 người chết. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết, tổng số người không qua khỏi là 21.092. Trong khi đó, số ca nhiễm vẫn tăng mức 4.309 ca mới, lên 157.149 ca.

Thủ tướng Boris Johnson đã bình phục và quay lại làm việc vào ngày 27/4. Ông sẽ tiếp tục điều hành chính phủ trong bối cảnh nền kinh tế Anh đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ lệnh phong tỏa

Ở châu Á - nơi chỉ chiếm dưới 7% trong tổng số các trường hợp, một số quốc gia đang vật lộn để kiểm soát các ca nhiễm. Trong đó Nhật Bản và Singapore gia tăng mạnh ca nhiễm dù trước đó họ có nhiều nỗ lực trong việc ngăn chặn virus lây lan.

Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với 14.423 ca nhiễm, tăng 7.999 ca chỉ sau 24h. Hiện nước này ghi nhận 14 ca tử vong. Những ca nhiễm chủ yếu liên quan đến ký túc xá công nhân nước ngoài.

Ấn Độ báo cáo 29.451 ca nhiễm và 939 ca tử vong, tăng lần lượt là 1.561 và 58. Lệnh phong tỏa toàn quốc được áp đặt ở Ấn Độ từ ngày 25/3 và sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 3/5. Người nghèo Ấn Độ được cho là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất do thất nghiệp và buộc phải đi bộ hàng nghìn cây số trở về quê vùng nông thôn.

Số trường hợp tiếp tục tăng nhanh hơn mức trung bình toàn cầu ở Mỹ Latin và châu Phi. Tổng số ca nhiễm ở Mexico tăng 7 đến 10% một ngày trong tuần qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 14.677. Hơn 4% trong số 32.600 trường hợp của châu Phi nằm ở phía bắc, nơi gồm Morocco, Ai Cập và Algeria đang chịu ảnh hưởng nặng nề.

Huyền Anh (Theo SCMP, New York Times)