Quy định tuyển sinh 2020 của ĐH FPT

Phương án xét tuyển giảm tải áp lực

Năm nay, ĐH FPT đưa ra nhiều phương án xét tuyển dành cho các sĩ tử: Xét tuyển dựa trên học bạ, và dựa trên điểm thi THPT. Vì vậy, nhiều sĩ tử đã nhanh chóng nộp hồ sơ vào trường bằng cách xét tuyển học bạ. Một trong những ưu điểm của phương thức này là giảm tải áp lực thi cử cho sĩ tử. Các bạn có thể chủ động lựa chọn tổ hợp môn có tổng điểm cao nhất, tăng thêm cơ hội trúng tuyển vào ĐH FPT.

Thí sinh có thể chủ động chọn tổ hợp môn xét tuyển học bạ để tăng cơ hội đỗ ĐH FPT.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều mốc học tập và thi cử của học sinh cuối cấp năm nay bị lùi khoảng 1 tháng so với kế hoạch do Bộ Giáo dục – Đào tạo đưa ra từ đầu năm học. Trong khi nhiều học sinh như ‘ngồi trên đống lửa’ thì với các bạn lựa chọn phương án xét tuyển học bạ vào ĐH FPT, cơ hội vào đại học vẫn rất rõ ràng.

Xét tuyển qua học bạ, các thí sinh còn có cơ hội tham gia kỳ thi học bổng do ĐH FPT tổ chức. Với các mức học bổng 50%, 70% và 100%, những bạn trẻ yêu thích môi trường giáo dục kiểu mới, tài chính không còn là mối bận tâm, các tân sinh viên có thể "cháy" hết mình trong 4 năm thanh xuân tại ĐH FPT.

Chứng chỉ ngoại ngữ là "điểm cộng"

ĐH FPT đào tạo khá nhiều ngành ngôn ngữ hấp dẫn như Anh, Nhật, Hàn Quốc. Đối với các ngành khác, trước khi học chuyên ngành, trường yêu cầu bắt buộc sinh viên phải đạt đầu vào tiếng Anh theo quy định. Bởi vậy, có trong tay kỹ năng ngoại ngữ tốt là một lợi thế không hề nhỏ cho các sĩ tử đăng ký vào ĐH FPT.

Vào ĐH FPT, sĩ tử sẽ được học tập với giảng viên, sinh viên "Tây", trải nghiệm văn hoá ở nước ngoài nên ngoại ngữ là yếu tố cần thiết, cũng là "điểm cộng".

Ngoài ra, với các sĩ tử đang tìm hiểu cơ hội vào trường, nếu bạn đã đạt một trong hai điều kiện: Đủ 18 điểm xét tuyển tổ hợp môn theo học bạ hoặc đủ 15 điểm thi THPT và có trong tay chứng chỉ chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80, IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương, thí sinh sẽ được ưu tiên xét tuyển vào ngành Ngôn Ngữ Anh; có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên, được ưu tiên vào ngành Ngôn Ngữ Nhật.

Tài năng nghệ thuật giành học bổng vào trường

Học bổng tài năng, sân khấu tổ chức thường niên từ năm 2018 đã chắp cánh cho nhiều năng khiếu văn hoá, nghệ thuật trở thành sinh viên ĐH FPT. Mới nhất, năm 2019, cô gái với giọng hát chinh phục tất cả Ban Giám khảo và khán giả đêm chung kết FPT University Talent – Nguyễn Vũ Minh Châu đã nhận được học bổng 100% vào trường. Cùng với Minh Châu, những bạn trẻ như Hải Đường, Hiển Khoa, Hoàng Dương cũng bước qua cánh cửa ĐH FPT bằng tài năng nghệ thuật. Đến nay, những gương mặt này tiếp tục toả sáng không chỉ trên những sân khấu nghệ thuật của trường mà còn trong những chuyên ngành các bạn đang theo đuổi.

Những tài năng văn hoá, nghệ thuật được trao học bổng vào ĐH FPT năm 2019

Năm 2020, FPT University Talent đã nhận được hơn 100 bài dự thi từ mọi miền đất nước sau vòng sơ loại. Với tổng giá trị giải thưởng hơn 3 tỉ đồng được trao dưới hình thức tiền mặt và học bổng dành cho các thí sinh xuất sắc nhất trong vòng chung kết, cuộc thi trở thành cơ hội để những tài năng nghệ thuật tuổi teen hiện thực hoá ước mơ trở thành sinh viên ĐH FPT.

Võ Khánh Hạ (THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt, Lâm Đồng) là một trong những thí sinh ấn tượng sau vòng sơ loại Học bổng tài năng ĐH FPT năm nay. Cô bạn cho biết đã "say nắng" ĐH FPT từ lần đầu bắt gặp thông tin về trường trên mạng. "Cuộc thi Học bổng tài năng của Đại học FPT có ý nghĩa rất quan trọng, vì đây là bước khởi đầu cho ước mơ của mình. Mình rất mong muốn sẽ nhận được học bổng và trở thành sinh viên của trường", Khánh Hạ chia sẻ thêm.

Với những quy định trên, sĩ tử phần nào được giảm bớt áp lực khi đứng trước kỳ tuyển sinh năm nay. Vượt qua những ảnh hưởng do dịch bệnh, trở ngại tâm lý, các sĩ tử sẽ có lựa chọn hợp lý và có thể tự tin thể hiện tài năng của mình ở những thời điểm then chốt, hiện thực ước mơ trở thành tân sinh viên ĐH FPT.

