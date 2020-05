Philippines: Sau cái chết là nỗi đau không được từ biệt người thân

Đó là một quá trình đau đớn và mất phương hướng cho cả gia đình và công nhân hỏa táng thực hiện nghi lễ giúp người qua đời được yên nghỉ. An táng vốn là nghi thức thông thường tại Philippines, thường diễn ra sau một ngày cơ thể được giữ lạnh ở nhà hoặc trong nhà nguyện. Nhưng do ảnh hưởng từ Covid-19, các nhà chức trách khuyến khích việc hỏa táng nhanh chóng, mặc dù hình thức an táng nhanh vẫn được phép đối với những nạn nhân bị nghi ngờ hoặc nhiễm nCoV.

Việc túc trực bên linh cữu bị cấm trong những trường hợp này, đồng thời bệnh viện phải bọc thi thể bằng túi nhựa và trực tiếp gửi đến nhà xác hoặc nhà tang lễ.

An táng là nghi lễ thông thường tại Philippines. Ảnh: AFP.

Trước khi Covid-19 gõ cửa Philippines, các gia đình chọn hỏa táng vẫn có thể nhìn người thân lần cuối cùng trước khi cơ thể họ được thiêu. Nhưng bây giờ, nhân viên nhà tang lễ phải giải thích rằng, các quy định mới không cho phép, dù điều đó khiến họ đau đớn. "Chúng tôi nói với họ không thể làm như thế vì rất nguy hiểm. Tất cả chúng tôi đều có thể bị nhiễm bệnh", Romeo Uson, 54 tuổi, người ướt đẫm mồ hôi trong bộ đồ bảo hộ tại nhà hỏa táng Manila, chia sẻ.

Ông nói thêm: "Điều đó cũng gây đau khổ cho chúng tôi vì không thể để gia đình thương tiếc người quá cố như trước đây".

Cơ sở của ông Romeo tiến hành 6 đến 7 lần hỏa táng mỗi ngày, gấp đôi thông thường, vì sự lây lan virus bùng phát từ tháng 3. Philippines ghi nhận 9.223 ca nhiễm và 607 ca tử vong, tính đến 4/5. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là cao hơn do khả năng xét nghiệm còn hạn chế.

Leandro Resurreccion IV (26 tuổi) không được phép đến thăm cha mình khi ông sắp qua đời vì Covid-19 tại bệnh viện. Anh cũng không bao giờ được thấy thi thể của cha, thậm chí là qua lớp nhựa bọc thi thể. "Việc gia đình tôi không thể nói lời tạm biệt có lẽ là điều bi thảm thứ hai xảy ra sau cái chết của cha tôi. Nó làm nỗi đau hằn sâu hơn", anh nói.

Công nhân mặc đồ bảo hộ chờ bên ngoài một cơ sở hỏa táng ở Manila. Ảnh: AFP.

Quá trình hỏa táng được thực hiện ẩn danh - tất cả túi đựng xác đều giống nhau - thậm chí còn khiến anh nghi ngờ rằng liệu chiếc bình ở nhà có đúng là chứa tro cốt cha mình hay không. Theo hiểu biết của anh, gia đình Resurreccion luôn chôn cất người chết và việc hỏa táng của cha anh đã dẫn đến sự bất đồng giữa các thành viên về việc chiếc bình đựng tro nên được giữ ở nhà hay được an táng.

Nhân viên hỏa táng sẽ giúp đỡ thân nhân của người quá cố trong các nghi thức tang lễ và cũng họp mặt gia đình để hỗ trợ. "Tôi bảo họ hãy cầu nguyện. Nên cầu nguyện vì đó là 'vitamin' dành cho người chết", nhân viên Romeo Elevaso nói.

Đồng nghiệp của anh, Uson, cho biết họ xin lỗi các gia đình vì những hạn chế và cố gắng làm dịu bầu không khí bằng câu chuyện và nụ cười.

Thi thể người nhiễm Covid-19 hoặc nghi nhiễm đều phải buộc trong túi nhựa kín và chuyển đến nhà xác, nhà hỏa táng nhanh chóng. Ảnh: AFP.

Những người làm công tác hỏa táng cũng sống trong nỗi sợ bị nhiễm bệnh. Giới chức địa phương thúc giục họ tắm nước nóng nhất có thể sau khi làm việc, đồng thời uống vitamin, nhân sâm - những thứ mà theo họ có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

Elevaso cũng làm theo lời khuyên đó và rửa bằng cồn trước khi trở về với gia đình sau mỗi ca làm việc. "Đối với chúng tôi, uống vitamin và nói lời cầu nguyện rất quan trọng", ông nói.

Huyền Anh (Theo AFP)