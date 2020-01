Những món đồ Tết làm mới bản thân

Muốn mua được một món đồ Tết vừa túi tiền, có thể trưng diện nổi bật dịp năm mới là một việc không dễ đối với các bạn trẻ. Và dưới đây là những món đồ nên sắm để tự thưởng cho bản thân nhân dịp Tết 2020:

Trang phục

Theo quan niệm của người Á Đông, năm mới cần phải rũ bỏ những cái cũ với ý nghĩa không mang theo những điều không may mắn ở món đồ cũ, đặc biệt là quần áo để đón một năm mới với nhiều hi vọng và niềm vui mới. Vì vậy, việc mặc trang phục mới trong ngày Tết được coi là một trong những nét văn hóa ý nghĩa, chứa đựng những giá trị tinh thần to lớn.

Quần áo mới là thứ không thể thiếu trong ngày Tết. Ảnh minh họa.

Đặc biệt, áo dài cách tân là một trong những lựa chọn hàng đầu giúp người mặc vừa giữ được giá trị văn hóa cổ truyền vừa hiện đại, tiện lợi, thoải mái để đi gặp gỡ cà phê bạn bè, chào hỏi họ hàng, ra mắt gia đình "người ấy"... trong dịp năm mới.

Giày

Là một anh chàng, cô nàng của thế kỉ 21, việc trải nghiệm cuộc sống qua những hành trình trải nghiệm thực tế là điều không thể thiếu và để chuyến đi ấy trở nên thoải mái hơn, một đôi giày mới sẽ là thứ mà giới trẻ không thể bỏ qua.

Giày sneaker đem lại sự thoải mái trong những hành trình Tết kéo dài. Ảnh minh họa.

Trong những năm gần đây, sneakers đã trở thành một trong những xu hướng giày được yêu thích nhất thế giới. Sneakers không còn gắn liền với những món đồ thể thao, những đôi giày này có thể kết hợp cùng mọi trang phục điệu đà, thanh lịch...

Đồng hồ thông minh

Cuộc sống bận rộn chắc chắn sẽ khiến bạn không có nhiều thời gian để vận động hay kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Do đó, nhân dịp Tết đến, bạn hãy tự thưởng cho mình một chiếc đồng hồ thông minh có chức năng theo dõi sức khỏe sau một năm làm việc vất vả.

Không chỉ có những tính năng hiện đại, đồng hồ thông minh còn được ví như một món trang sức thời trang độc đáo, cá tính.

Hiện nay, những chiếc đồng hồ thông minh trên thị trường đều có các tính năng hữu ích như đo nhịp tim, đếm số bước chân hay quãng đường di chuyển, theo dõi giấc ngủ,... nhằm giúp người dùng biết được tình trạng sức khỏe của mình, hoặc gợi ý bạn điều chỉnh chế độ luyện tập mỗi ngày.

Điện thoại thông minh

Tết là thời điểm để vui chơi, thư giãn sau một năm làm việc mệt mỏi, nên nhu cầu giải trí như chụp ảnh, chơi game trên điện thoại sẽ lại càng được giới trẻ ưa chuộng hơn. Vào dịp này, các thương hiệu smartphone và nhà bán lẻ sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, nên việc sắm một chiếc điện thoại dịp này là hoàn toàn phù hợp.

Nhân dịp xuân Canh Tý 2020, Realme tung ra chương trình khuyến mãi khi mua điện thoại Realme 5i, dòng sản phẩm đáp ứng đủ các tiêu chí chụp ảnh, giải trí ngày Tết, với ưu đãi hấp dẫn để khách hàng lên đời smartphone phù hợp với nhu cầu bản thân mà không sợ cảnh "Tết về hết mình, Tết đi hết tiền".

Realme tung ra chương trình khuyến mãi khi mua điện thoại Realme 5i cho Tết Canh Tý.

Được lấy cảm hứng từ năng lượng của những tia nắng mặt trời đầu tiên trong ngày, kết hợp với thiết kế 'Vân sáng ánh dương', màu sắc ấn tượng là điểm cộng đầu tiên của chiếc smartphone này. Tuy có giá thành thấp nhưng Realme 5i vẫn được trang bị cụm 4 camera sau mạnh mẽ, bao gồm camera cảm biến chính 12MP, góc rộng 8MP, cảm biến sâu 2MP và macro 2MP. Với tính năng này, Realme 5i hoàn toàn có thể thỏa mãn các nhu cầu chụp ảnh thông thường, mang lại trải nghiệm chụp ảnh tốt cho những bức ảnh xóa phông, chụp góc rộng có độ sắc nét cao trong dịp Tết.

Ngoài ra, Realme 5i sở hữu con chip Snapdragon 665 vừa giúp cải thiện hiệu suất chơi game, dung lượng pin 5000mAh, cho phép người dùng sử dụng hơn một ngày ngoài trời mà không lo hết pin.

Chào đón Tết Canh Tý 2020, Realme Việt Nam tung nhiều chương trình ưu đãi cho toàn bộ sản phẩm smartphone với thông điệp "Xuân Canh Tý, Tết Sắm Realme". Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi đến 500,000 đồng và trả góp 0% (trừ Realme C2) từ nay đến hết ngày 31/01/2020, áp dụng cho tất cả các sản phẩm trên thị trường của Realme. Chương trình như lời tri ân đến người dùng đã ủng hộ thương hiệu Realme trong thời gian qua, tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

