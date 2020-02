Những lời chúc Tết 2020 hay nhất tặng gia đình, bạn bè, người yêu

Lời chúc Tết tặng người thân, gia đình

- Mùa xuân xin chúc - Năm mới phát tài - Vạn sự như ý - Kính chúc ông bà - Sống lâu trăm tuổi - Kính chúc ba mẹ - Sức khoẻ dồi dào - Các em bé nhỏ - Học giỏi chăm ngoan - Chúc Tết mọi người - Năm mới hoan hỉ - Gặp nhiều niềm vui...

- Xuân sang hoan hỉ - Con cháu đầy nhà - Kính chúc ông bà - Phúc như Đông Hải - Thọ tựa Nam Sơn.

- Chúc năm mới - Công thành danh toại. Chúc năm mới - Trẻ mãi không già. Chúc năm mới - Phúc lộc trường tồn. Chúc năm mới - Tấn tài, tấn lộc.

- Chúc cha mẹ có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương và một gia đình thịnh vượng.

- Chúc ông bà một tô như ý. Chúc cô chú một chén an khang. Chúc anh chị một dĩa tài lộc. Công thành danh toại chúc vinh quang.

- Xuân đến hy vọng - Ấm no mọi nhà - Kính chúc ông bà - Sống lâu trăm tuổi.

- Năm hết tết đến kính chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp đẽ.

- Canh Tý vừa sang - Hạnh phúc mênh mang - Ý chí vững vàng - Niềm vui rộn ràng - Tiền bạc lai láng - Sức khỏe cường tráng - Cả nhà cười vang - Chúc mừng năm mới.

Lời chúc Tết tặng bạn bè, đồng nghiệp

- Năm mới chúc bạn: Sống cho Lẽ phải. Sống cho Chân thật. Sống biết Kiên nhẫn. Sống bằng Lương tâm.

- Chúc năm Canh Tý: Vui trong Sức khỏe. Trẻ trong Tâm hồn. Khôn trong Lý tưởng. Trưởng thành mọi lĩnh vực.

- Tết 2020: 0 gì lo âu, 1 năm may mắn. 0 gì cản trở, 2 mình tiến lên.

- Chúc xuân Canh Tý. Ngàn lần như ý. Vạn lần như mơ. Triệu sự bất ngờ. Tỷ lần hạnh phúc.

- Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

- Mừng 2020 phát tài phát lộc, tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ, sức khoẻ có dư, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Xin chúc mọi nhà, một năm đại thắng.

- Chúc mọi người năm mới, tiền vào bạc tỉ, tiền ra rỉ rỉ, miệng cười hi hi, vạn sự như ý, cung hỷ, cung hỷ!

- Chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.

- Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!

- Đong cho đầy hạnh phúc. Gói cho trọn lộc tài. Giữ cho mãi an khang. Thắt cho chặt phú quý. Cùng chúc nhau như ý. Hứng cho tròn an khang. Chúc năm mới bình an. Cả nhà đều sung túc.

- Cung kính mời nhau chén rượu nồng. Chúc mừng năm đến, tiễn năm xong. Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ. Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng. Vạn chuyện lo toan thay đổi hết. Sự gì bế tắc thảy hanh thông. Như anh, như chị, bằng bè bạn. Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.

- Chúc năm mới: 1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ.

- Mùa xuân này có nhiều người hỏi thăm và muốn ghé đến nhà bạn. Họ tên là Hạnh phúc, May mắn và Thịnh Vượng. Hãy mở cửa đón chào họ nhé!

- Tết tới tấn tài. Xuân sang đắc lộc. Gia đình hạnh phúc. Vạn sự cát tường! Năm Thân sắp đến. Chúc bạn đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên! Rước nhiều may mắn.

- Xin chúc tất cả các đồng chí: Dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, dù đang bia ôm hay trà đá, dù có hút thuốc lá hay là không, dù có công hay có tội, dù bơi lội hay karate, dù đi xe hay đi bộ năm mới vui vẻ, hạnh phúc.

Lời chúc Tết tặng vợ chồng, người yêu

- Chúc em đẹp như hoa Hồng. Thành công như Cúc. Hạnh phúc như hoa Mai. Phát tài như hoa Pháo. Độc đáo như hoa Lan. An khang như hoa Huệ. Trí tuệ như hoa Sen.

- Chúc mình năm mới gặp may - Nhà ai vẫn mãi bóng ngây đợi chờ - Tuy rằng năm trước thờ ơ - Năm nay phải ráng qua vơ được nàng.

- Chúc bà xã mịn da, mượt tóc - Nét xuân xanh thắm mãi nồng nàn - Mong mọi điều hạnh phúc bình an - Tràn sức khỏe, hiếu - tình trọn đạo.

- Năm mới Canh Tý, thêm một nụ cười cho lòng thêm ấm áp. Một ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy. Một lời nói cho trọn vẹn niềm tin. Một cái nắm tay cho yêu thương còn mãi. Một sự chờ đợi cho tình mãi bền lâu. Một chút hờn ghen cho yêu thương tỏa sáng. Một trái tim hồng cho tình yêu thủy chung. Chúc mừng năm mới, tình yêu thăng hoa.

- Năm mới, anh chỉ chúc em được nhiều sức khỏe thôi. Còn về hạnh phúc và niềm vui, anh mong rằng chính mình sẽ là người mang những điều đó đến với em. Yêu em nhiều!

- Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. Nếu là những ôm ấp vuốt ve anh sẽ tặng em cả rừng cây. Nếu đêm dài là tình yêu anh gửi em cả trởi sao lấp lánh. Nhưng anh không có quyền tặng em trái tim vì nới đó đã thuộc về em. Chúc em năm mới tình yêu của anh.

- Chúc em một năm mới với thiệt nhiều niềm vui mới, nhiều may mắn và thành công mới... nhưng "người thương" thì luôn luôn là cũ nha em! Chúc em mở mắt ra luôn gặp những điều vui vẻ, còn nhắm mắt lại thì mơ thấy toàn những giấc mơ đẹp về tụi mình em nha.

- Cám ơn gửi trọn tin yêu - Chúng ta cũng đã qua nhiều chông gai - Bây giờ thềm rực sắc mai - Ước nguyện năm mới tiền tài đôi bên.