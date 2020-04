Nhà tù ở Chicago thành ổ lây nCoV lớn nhất nước Mỹ

Nhà tù ở Chicago hiện là nguồn lây nhiễm Covid-19 lớn nhất nước Mỹ, theo dữ liệu của New York Times. Đây là nơi xác nhận nhiều ca nhiễm hơn cả, so với viện dưỡng lão ở Kirkland, tàu sân bay U.S.S. Theodore Roosevelt, hay cụm trung tâm New Rochelle, New York.

Văn phòng cảnh sát Hạt Cook - nơi điều hành nhà tù - hôm 8/4 cho biết 238 tù nhân và 115 nhân viên đã xét nghiệm dương tính với virus. Nhưng nhà tù thừa nhận những con số đó chưa sát với thực tế bởi vì phần lớn trong số 4.500 phạm nhân chưa được kiểm tra.

"Đây là khoảng thời gian khó khăn với tất cả mọi người", cảnh sát trưởng Thomas J. Dart, người quyết định tránh xa vợ con vì sợ lây bệnh cho họ, nói. Cảnh sát trưởng Dart đã thiết lập một khu cách ly cho các tù nhân nhiễm nCoV và một khu vực khác để theo dõi những người có triệu chứng của bệnh.

Khoảng 17 trường hợp nghiêm trọng nhất được đưa vào bệnh viện hôm 8/4. Một tù nhân đã chết và các quan chức tin rằng người này tử vong là do biến chứng từ Covid-19, mặc dù cơ sở giám định y tế không xác định được nguyên nhân chính thức của cái chết.

"Tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua được điều này", ông Dart nói. "Nhưng tôi có thể thực sự phải dùng đến một vài biện pháp để xác định xem virus tồn tại bao lâu trong môi trường như thế này".

Dịch bệnh bùng phát ở nhà tù Chicago càng khẳng định cảnh báo của nhiều quan chức y tế, rằng các nhà tù ở Mỹ quá đông đúc và thiếu vệ sinh có thể sẽ là một nguồn lây lan virus.

Tờ New York Times xác nhận ít nhất 1.324 trường hợp dương tính với nCoV có liên quan đến các nhà tù ở Mỹ, trong đó có 32 ca tử vong. Đây có thể là một con số khổng lồ, bởi vì một số bang và chính quyền địa phương chưa công bố thông tin; và những trường hợp khác, trong đó Cục Nhà tù Liên bang Mỹ - nơi xác nhận 337 trường hợp dương tính và 8 ca tử vong vì virus - đã không kiểm tra tất cả những người bị ốm.

Những lo ngại về sự lây lan của Covid-19 khiến các nhà chức trách trên khắp nước Mỹ quyết định thả hàng nghìn tù nhân, nhiều người trong số họ là tù nhân phi bạo lực đang bị tạm giam chờ xét xử.

Nhưng những biện pháp đó không ngăn chặn được tốc độ lây nhiễm chóng mặt trong nhà tù khi quy tắc giãn cách xã hội hầu như không thể thực hiện và việc sử dụng xà phòng và nước không được đảm bảo.

Tốc độ lây lan virus nhanh chóng khiến các nhà tù trên toàn nước Mỹ rơi vào tình trạng căng thẳng, sợ hãi và mất lòng tin. Một số cơ sở giam giữ tù nhân bị sốt một mình, trong khi một số nơi khác khóa tù nhân trong phòng giam của họ hơn 22 tiếng mỗi ngày để hạn chế di chuyển và khả năng lây nhiễm.

"Tôi phát ốm vì lo lắng. Nếu tôi nhiễm bệnh, tôi sẽ chết mất", Thomas Balsiger - tù nhân 67 tuổi ở nhà tù liên bang La Tuna, Texas - có tiền sử bệnh tim, nói. Balsiger cho biết có quá ít sự bảo vệ cho tù nhân và các lính canh không phải lúc nào cũng đeo khẩu trang. "Đây hoàn toàn là hành động liều lĩnh gây nguy hiểm", Balsiger nói.

Tại Chicago, cảnh sát trưởng Dart thừa nhận những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus, bao gồm việc thả hàng trăm tù nhân đã thất bại.

