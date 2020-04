Nhà tang lễ ở Vũ Hán mua 5.000 bình đựng tro cốt

Trong bài viết đăng tải, Caixin dẫn lời một tài xế xe tải cho hay, ông đã giao khoảng 5.000 chiếc bình vào ngày 25-26/3 tới phòng tang lễ ở quận Hán Khẩu - một trong 8 cơ sở như vậy tại Vũ Hán.

Một bức ảnh được đăng tải kèm bài viết cho thấy 3.500 chiếc bình đựng tro cốt được để trên sàn nhà tang lễ này. Theo báo cáo chính thức, Covid-19 cướp đi 2.535 người ở Vũ Hán kể từ khi xuất hiện lần đầu vào tháng 12/2019.

Vũ Hán - thành phố 11 triệu dân, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc - bị phong tỏa từ ngày 23/1 nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, biện pháp này bao gồm đình chỉ mọi hoạt động tang lễ và tổ chức đám ma. Kết quả là thân nhân của gia đình quá cố chỉ được phép thu thập tro cốt của người thân từ tuần trước, khi các nhà tang lễ bắt đầu xử lý số thi thể tồn đọng. Hình ảnh những hàng dài xếp hàng trước các nhà tang lễ và nghĩa trang công cộng ở Vũ Hán đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng.

Caixin cho rằng số người qua đời vì Covid-19 nhiều hơn con số chính thức công bố. Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng thống kê tử vong chính thức không tính đến những những người đã chết trước khi được xét nghiệm nCoV và những người mắc các bệnh khác.

Nhân viên nhà tang lễ di chuyển thi thể một người nghi ngờ nhiễm virus corona từ một khu nhà ở tại Vũ Hán hồi đầu tháng 2. Ảnh: AP.

Các nhân viên y tế được phỏng vấn nói nhiều bệnh nhân bị từ chối trong những ngày đầu dịch bệnh khi hệ thống bệnh viện ở Vũ Hán bị quá tải.

Theo Cục Dân chính Vũ Hán, có 56.007 người được hỏa táng ở Vũ Hán trong quý 4/2019, cao hơn gần 3% so với cùng kỳ năm 2018 và khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2017. Các báo cáo không nêu lý do cụ thể cho sự gia tăng này.

Một quan chức cấp quận ở Vũ Hán cho biết hôm 30/3, có một khoảng thời gian hỗn loạn và hoang mang từ giữa tháng 1 đến tháng 2 và một số bệnh nhân nghi ngờ bị nhiễm nCoV không được đếm vào số liệu chính thức.

Quan chức giấu tên cho hay những số liệu sau đó - được công bố sau khi Bắc Kinh cử đội ngũ giám sát đến Vũ Hán và thay thế lãnh đạo thành phố - về cơ bản là chính xác.

Tháng 2, Bắc Kinh cử ông Vương Trung Lâm, khi ấy là bí thư thành ủy Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông, đến làm Vũ Hán. Ông Vương đã ra lệnh cán bộ các quận huyện cấp dưới xác định tất cả trường hợp nghi nhiễm và đưa đi cách ly.

Quan chức nói rằng, chẳng có lý do nào để ông Vương che giấu số người chết thực sự vì những cán bộ tiền nhiệm đã gây ra sự hỗn loạn. Người này nói, việc phơi bày toàn bộ vấn đề là lợi ích của ông ấy để có thể khởi đầu một cách sạch sẽ và yêu cầu sự giúp đỡ từ chính quyền Trung ương.

Huyền Anh (Theo SCMP)