Back to Ione

Nghịch lý phòng khám gia đình vắng lặng trong khi hệ thống y tế quá tải

Mỹ Autumn Road ở Little Rock, bang Arkansas, Mỹ, là một phòng khám lâu đời nhưng nhiều tháng qua phải gồng mình để không bị đóng cửa vì không có bệnh nhân.

Bốn bác sĩ và hai y tá tại đây đã nhanh chóng thích nghi khi Covid-19 bùng phát tại Mỹ. Họ rút ngắn thời gian mở cửa và chuyển sang khám bệnh trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho cả bệnh nhân lẫn đội ngũ nhân viên.

Khi Kelli (54 tuổi) và chồng là Travis (56 tuổi) xuất hiện triệu chứng của Covid-19, cặp đôi lái xe đến văn phòng của nhóm và nói chuyện với y tá qua điện thoại. "Cô ấy ghi lại tất cả các triệu chứng của chúng tôi", bà nhớ lại. Hai người được lấy mẫu xét nghiệm ngay trên xe.

Thực tế, doanh thu của các phòng khám như Autumn Road đang giảm mạnh. Lượng bệnh nhân tới khám mỗi ngày giảm một nửa so với mức trung bình 120 người so với trước đây. Doanh thu từ tháng 3 đến tháng 4 giảm khoảng 150 USD, tương đương gần 40%. "Số tiền đó không đủ trả tiền điện hay thuê nhà", Tabitha Childers - Quản lý phòng khám - nói. Phòng khám buộc phải sa thải 12 nhân viên do tình hình tài chính khó khăn.

Travis và Kelli Rutledge - bệnh nhân của phòng khám gia đình Autumn Road.

Dù không có con số cụ thể, nhiều dấu hiệu cho thấy hàng loạt phòng khám nhỏ ở Mỹ đang loay hoay để tồn tại giữa đại dịch. Trên khắp đất nước, chỉ 1/2 số bác sĩ chính tại các phòng khám cho hay, họ có đủ tiền mặt để tiếp tục cầm cự trong 4 tuần nữa. Không ít nơi phải sa thải hoặc cho nhân viên nghỉ việc không lương.

"Các bác sĩ tuyến đầu đang gặp phải tình cảnh khó khăn. Những bác sĩ sản khoa, nhi khoa và bác sĩ gia đình đang đối mặt với thách thức tài chính nghiêm trọng, dẫn tới việc họ buộc phải sa thải một lượng lớn nhân viên hoặc đóng cửa", Hiệp hội bác sĩ đại diện cho hơn 260.000 bác sĩ viết trong thư gửi lên Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Dân sinh, Alex M. Azar II hồi cuối tháng trước.

Theo một ước tính khác, có đến 60.000 bác sĩ gia đình có thể không còn làm việc vào tháng 6 vì dịch bệnh. Thực tế trên phản ánh người dân đã trở nên bớt quan tâm hơn tới vấn đề sức khỏe trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng vì đại dịch. Theo dữ liệu gần đây có liên bang, người dân đang có xu hướng hủy cuộc hẹn thăm khám bác sĩ không cấp bách, từ thay khớp háng đến chụp X-quang tuyến vú định kỳ. Kết quả là chi tiêu cho y tế đã giảm 18% trong ba tháng đầu năm nay.

Trong khi Quốc hội Mỹ đang gấp rút gửi hàng chục tỷ USD đến các bệnh viện báo cáo tổn thất nặng nề vì đại dịch và thông qua đạo luật giúp chuyển nhiều hơn nữa, các phòng khám nhỏ trong các lĩnh vực có lợi nhuận thấp như chăm sóc ban đầu hay nhi khoa phải chật vật để duy trì hoạt động. "Phòng khám của họ chẳng mấy khi đông đúc", bác sĩ Lisa Bielamowicz - đồng sáng lập công ty tư vấn Gist Healthcare, nói.

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân Covid-19 lên xe cấp cứu tại bang Washington, Mỹ.

Trong bối cảnh Covid-19 tàn phá các nền kinh tế, đóng cửa các nhà hàng, cửa hàng và khiến hàng chục triệu người Mỹ mất việc, các bác sĩ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của người dân. Ngoài việc điều trị cho các bệnh nhân nhiễm nCoV, họ còn phải chăm sóc cho những người có bệnh mạn tính như tiểu đường hoặc hen suyễn. "Giữ các phong khám nhỏ tiếp tục hoạt động là điều vô cùng quan trọng", Michael Chernew - Giáo sư chính sách y tế tại Trường Y Harvard - cho biết. "Những phòng khám này có thể gánh vác tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe mà mọi người cần. Nếu các phòng khám đóng cửa, người dân sẽ mất đi một điểm tiếp cận y tế", ông nói.

Chernew là đồng tác giả của một phân tích được công bố bởi Quỹ Thịnh vượng chung, cho thấy các cuộc hẹn thăm khám bác sĩ đã giảm khoảng 60% từ giữa tháng ba đến tháng 4. Gần 30% các cuộc hẹn được thực hiện trực tuyến - dịch vụ tư vấn từ xa thay thế nhằm đảm bảo an toàn nhất cho bác sĩ và bệnh nhân của họ. Bác sĩ, Phó giáo sư chính sách y tế tại Trường Y Harvard, Ateev Mehrotra, cho biết, ngay cả việc thăm khám trực tuyến, tương tác giữa bác sĩ và bệnh nhân vẫn thấp đáng kể.

Theo Rebecca Etz - Phó giáo sư y tế gia đình tại Đại học Virginia Commonwealth, Giám đốc Trung tâm Larry A. Green - gần một nửa phòng khám chăm sóc ban đầu đã sa thải hoặc cho nhân viên nghỉ việc không lương. Nhiều phòng khám còn không chắc liệu có còn đủ tiền để tiếp tục hoạt động sang tháng sau hay không.



Bác sĩ nhi thuộc những người được trả lương thấp nhất trong các chuyên khoa y tế. Họ là những người chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả. Giới chức liên bang sử dụng các khoản thanh toán trong chương trình bảo hiểm Medicare của năm ngoái để làm cơ sở xác định nhóm nào sẽ được nhận hỗ trợ 30 tỷ USD ban đầu. Do hầu hết các bác nhi thường không điều trị cho bệnh nhân Medicare nên họ không được đền bù khi lượng bệnh nhân giảm. Các bậc phụ huynh đã hoãn đưa con cái tới gặp bác sĩ nếu tình hình không quá nghiêm trọng và bỏ qua kiểm tra định kỳ.

Bác sĩ Susan Sirota.

Bác sĩ Susan Sirota - người đứng đầu mạng lưới hàng chục phòng khám nhi trong khu vực Chicago - nói rằng, nCoV có khả năng đẩy tất cả bác sĩ nhi trên cả nước ra ngoài cuộc. "Phòng chờ của chúng tôi giờ trông không khác gì thị trấn ma", cô cho biết.

Các bác sĩ nhi đặt hàng chục nghìn USD vaccine cho các bệnh nhân của mình khi mà tỷ lệ vaccine giảm vì đại dịch. Họ còn thương thảo với nhà sản xuất để hoãn thanh toán ít nhất một thời gian. "Chúng tôi không có tiền trả cho họ", bác sĩ Susan Kressly ở Warrington, Pennsylvania nói.

Những phòng khám chủ động chuyển sang điều trị từ xa nhằm giữ bệnh nhân cũng gặp rắc rối. Ở Albany, Georgia - một điểm nóng của dịch - bác sĩ Gebhardt, người từng điều trị cho một số bệnh nhân Covid-19 nhanh chóng chuyển việc thăm khám qua mạng.

Nhưng mỗi ca khám bệnh trực tuyến kéo dài gấp đôi so với việc tới phòng khám thông thường, bác sĩ Gebhardt cho biết. "Thay vì có thể trực tiếp thăm khám cho 25 bệnh nhân mỗi ngày nhưng đến nay chỉ còn khoảng 8. Chúng tôi sẽ nhanh chóng phá sản với tình trạng như hiện nay", ông nói.



"Các khoản vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và tiền thanh toán trước từ Medicare giúp chúng tôi duy trì hoạt động thêm vài tháng nữa", ông nói. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những phòng khám nhỏ như của ông vẫn cần những cuộc hẹn khám trực tiếp cho bệnh nhân nếu muốn tồn tại.

Một điều đáng lo ngại khác, theo bác sĩ Mehrotra, nhà nghiên cứu từ trường Y Harvard, các nhóm bác sĩ có thể không cung cấp được dịch vụ cho những người cần bởi các phong khám chủ yếu vẫn phụ thuộc vào bệnh nhân tìm đến với họ thay vì phải tự tiếp cận.

Một số bác sĩ bày tỏ lo lắng về việc bệnh nhân không có máy tính hoặc điện thoại, hoặc không thành thạo khi thực hiện các ứng dụng kết nối từ xa. "Không phải gia đình nào cũng có kết nối công nghệ để kết nối với chúng tôi đúng cách", bác sĩ Kressly nói.

Rutledge đánh giá cao những cuộc thăm khám trực tuyến. Song cho rằng một số bệnh nhân có thể vẫn thích làm theo cách truyền thống hơn, bởi nếu làm theo cách này bà sẽ "có ít thời gian nói tới những chuyện khác".

Huyền Anh (Theo New York Times)