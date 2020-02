Nghệ An lý giải thích lý do cho học sinh nghỉ học muộn hơn các tỉnh

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An cho biết, quyết định cho học sinh nghỉ học được thực hiện ngay chiều 5/2 khi UBND tỉnh Nghệ An có văn bản đồng ý.

"Chưa ấn định thời gian nghỉ bao nhiêu ngày. Dựa vào diễn biến của dịch, học sinh sẽ trở lại trường sau khi có văn bản thông báo mới", ông Thành nói và cho biết quyết định cho nghỉ học từ thời điểm này liên quan tới nhận định của các nhà khoa học rằng "dịch viêm phổi do nCoV ở Trung Quốc có thể đạt đỉnh trong 7 đến 10 ngày tới và Việt Nam đang ở giai đoạn lây lan trong cộng đồng".

Giám đốc Sở Giáo dục cũng chỉ đạo các trường trong thời gian học sinh nghỉ giáo viên chủ nhiệm và bộ môn phải trực tiếp hướng dẫn các em tự học; phổ biến kiến thức về phòng chống dịch bệnh do virus corona; phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, giám sát học sinh.

Các trường cũng được yêu cầu phối hợp với ngành y tế thực hiện dọn vệ sinh, phun hóa chất khử trùng tại khuôn viên trường vào một thời thích hợp trước khi học sinh trở lại trường.

Học sinh Nghệ An đeo khẩu trang đi học chiều 5/2. Ảnh: Nguyễn Hải.

Giải thích lý do Nghệ An cùng Bến Tre là hai tỉnh cho học sinh nghỉ học muộn nhất để phòng chống dịch, ông Thái Văn Thành cho rằng, việc này có cơ sở khoa học và bởi đã tham vấn về chuyên môn của Sở Y tế. Hiện nay ở Nghệ An chưa có trường hợp nào bị nhiễm nCoV. Thực tế, từ ngày 3/2, Sở Giáo dục Nghệ An đã lần lượt cho hai trường THPT dân tộc nội trú tỉnh và một trường tiểu học ở huyện Hưng Nguyên nghỉ do nhiều em có bố, mẹ từng đi làm ăn ở Trung Quốc trở về quê trong thời gian vừa qua.

Cũng theo Giám đốc Sở, từ ngày 30/1, Sở đã có văn bản chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch viêm phổi do virus corona, phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị kêu gọi cấp phát miễn phí khẩu trang, xà bông rửa tay cho một số trường.

"Tôi đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành không được chủ quan, lơ là, song cũng không được tạo ra tâm lý hoang mang", Giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An nói.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tới ngày 5/2, địa phương đã nghi ngờ, cách ly 12 người nghi nhiễm virus corona để lấy 10 mẫu xét nghiệm. Hiện có 8 mẫu âm tính với nCoV, hai mẫu còn lại đang đợi kết quả.

Quỳnh Chi