Khí CO2 ở Ấn Độ lần đầu giảm trong gần 40 năm

Dữ liệu phản ánh xu hướng 2020 cho thấy, đây sẽ là năm có lượng khí thải giảm xuống nhiều nhất. Theo một phân tích được công bố hôm thứ 12/5 bởi các nhà nghiên cứu ở Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (CREA), nhu cầu sử dụng điện giảm và sự cạnh tranh từ các nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời đã làm giảm nhu cầu nhiên liệu hóa thạch trong năm ngoái. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa bất ngờ bởi đại dịch Covid-19 là yếu tố giúp đảo ngược xu hướng tăng phát thải khí nhà kính ở Ấn Độ trong 37 năm qua.

Từ đầu 2019, Ấn Độ chứng kiến sự suy giảm nhiệt điện, theo các nhà nghiên cứu. Nhưng tới khi lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực vào tháng 3, mức tăng trưởng mới rơi xuống dưới 0, giảm 15% trong tháng đó và khoảng 30% vào tháng 4.

Bức ảnh cho thấy sự khác nhau ở cùng một địa điểm tại New Delhi, Ấn Độ lúc trước và trong thời gian phong tỏa.

Các nhà nghiên cứu cho biết kinh tế tăng trưởng chậm lại do đại dịch đã giảm nhu cầu sử dụng điện của Ấn Độ, qua đó giảm nhu cầu sử dụng than. Sản lượng nhiệt điện giảm 15% trong tháng 3 và 31% trong ba tuần đầu tháng 4. Trong khi sản lượng năng lượng tái tạo tăng 6,4% trong tháng 3 và giảm nhẹ 1,4% trong tháng 4. Theo các nhà nghiên cứu của CREA, sản lượng than giảm 2% cùng kỳ năm ngoái vào tháng 3, nhưng kể từ thời điểm đó, sản lượng đã giảm thêm ít nhất 10% nữa, với mức nhập khẩu giảm 27,5%.

Lượng tiêu thụ dầu giảm 18% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm trước. Lượng tiêu thụ tăng 0,2% - mức tăng chậm nhất trong 22 năm - hầu hết do lệnh phong tỏa, theo các chuyên gia. Sản lượng dầu thô cũng giảm 5,9% và sản lượng dầu thành phẩm giảm 1,1%.

Dựa theo dữ liệu tiêu thụ than, dầu và khí đốt, các nhà nghiên cứu ước tính lượng phát thải CO2 giảm khoảng 30 triệu tấn. Ấn Độ từng chứng kiến sự suy giảm trong những năm 1970, 1974, 1980 và 1984, nhưng sự suy giảm trong những năm đó không đáng kể so với 2020.

Vẫn chưa rõ quốc gia này có thể giữ vững được những cải thiện về môi trường sau khi mở cửa trở lại hay không. Mỹ đã nới lỏng bộ luật về môi trường trong đại dịch và có những mối lo ngại rằng các quốc gia khác sẽ làm theo.

"Tầm nhìn dài hạn cho lượng phát thải của Ấn Độ sẽ được hình thành, tới một mức độ đáng kể, bởi phản ứng của chính phủ đối với khủng hoảng. Điều này sẽ có tác động lớn về lâu dài đối với quỹ đạo phát thải CO2 và chất lượng không khí của Ấn Độ", chuyên gia cho hay.

Các nhà phân tích thấy được ba khả năng mà sự can thiệp của chính phủ cần thực hiện để giữ mức phát thải thấp: Nỗ lực đẩy mạnh chương trình năng lượng tái tạo sau khi phong tỏa; Gói cứu trợ và thay đổi cấu trúc sau khi nhu cầu điện giảm mạnh; Tiếp tục chống ô nhiễm không khí sau khi trải qua sự cải thiện mạnh mẽ về chất lượng không khí.

Một số nơi ở Ấn Độ đã cảm thấy tích cực hơn khi người dân được thấy bầu trời trong xanh.

Các nhà nghiên cứu cho biết: "Trong mỗi trường hợp, cơn khủng hoảng có thể là chất xúc tác, củng cố hoặc tăng tốc các yếu tố đã thúc đẩy hoạch định chính sách Ấn Độ trong lĩnh vực này. Những cải thiện về chất lượng không khí như vậy là bất thường và nếu không được kiểm soát sau khi phong tỏa, ô nhiễm không khí sẽ quay trở lại nhanh chóng và đe dọa đối với sức khỏe con người".

Không khí ô nhiễm gia tăng dẫn tới việc dân số dễ bị tổn thương hơn Covi-19 và xuất hiện các bệnh về đường hô hấp khác. Điều này khiến chính phủ mất nhiều kinh phí hơn để duy trì được những lợi ích về môi trường do phong tỏa mang lại.

Ấn Độ thực hiện chính sách phong tỏa trên cả nước đến ngày 25/3. Nước này bắt đầu nới lỏng lệnh hạn chế vào đầu tháng trong chiến lược tái mở cửa theo nhiều giai đoạn.

Ấn Độ chứng kiến số ca nhiễm bệnh tăng đột biến kể từ khi nới lỏng lệnh hạn chế. Quốc gia châu Á này hiện đứng thứ 11 trên thế giới với 91.314 ca nhiễm và 2.897 trường hợp tử vong, tính đến ngày 17/5.

Huyền Anh (Theo CBS News)