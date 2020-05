Italy - như người lính sốc đạn trở về

Dưới đây là bài viết của James Longman, đăng trên ABC News, về Italy - một trong những vùng dịch lớn nhất thế giới.

Ngồi cách tôi vài chỗ có một cô gái đang say sưa chụp ảnh selfie. Ở hàng ghế đối diện, một người đàn ông đang nói chuyện rất to qua điện thoại. Bên cạnh cửa sổ, người cha vật lộn bắt con mình ngồi yên rồi cuối cùng dúi cho nó chiếc iPad như một thỏa thuận để đứa trẻ vâng lời. Đây là cảnh tượng mà bạn luôn được chứng kiến ở sân bay. Chỉ khác là lần này, tất cả họ đều mang khẩu trang, các cửa hàng trong sảnh chờ khởi hành đều đóng cửa và dường như đây là chuyến bay duy nhất trong ngày, từ Milan cô quạnh này.



Cả đất nước Italy cảm thấy như đang hồi phục từ một chấn thương tầm cỡ quốc gia, một nỗi đau sâu sắc về cảm xúc và tâm lý. Italy là một người lính trở về từ chiến trận, không phải chạy nhanh, mà là bước chầm chậm và hơi mất thăng bằng, như thể bị sốc đạn. Khi sự bùng phát ở Trung Quốc được giữ kín, Iran thì chần chừ tiết lộ sự thật, chính Italy can đảm đối diện với ác mộng, và là tâm điểm của sự chú ý. Lúc đó, người Italy nhận thấy mình là trung tâm của một đại dịch toàn cầu, chật vật không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những người đeo khẩu trang tập thể dục tại công viên Sempione ở Milan, Italy.

Covid-19 đã tấn công linh hồn của Italy bởi vì nó nhắm vào các gia đình và đặc biệt vào người cao tuổi; vào cha mẹ và ông bà, là những người đang nắm giữ cái cốt cách để trở thành người Italy. Nó không chỉ lấy đi nhiều mạng sống (thị trưởng của thị trấn Bergamo - nơi bị ảnh hưởng rất nặng nề - nói rằng số người chết thực sự có thể gấp năm lần con số được báo cáo trong khu vực của ông), mà ở một đất nước nơi mọi khía cạnh của cuộc sống đều được sẻ chia, thì sự cách ly quả là một thứ thuốc đắng ngắt.



Những cuộc đoàn tụ gia đình vừa qua đồng nghĩa với việc Italy đã tiến gần hơn một bước cho hành trình trở về. Cuộc đoàn tụ của người ông có tên Domenico đã được camera ghi lại, nhất là khoảnh khắc ông ôm chầm đứa cháu gái 5 tuổi Cecilia trong vòng tay.



"Trong thời gian cách ly, chúng tôi đã rất tuyệt vọng", ông vừa nói vừa rưng rưng nước mắt khi đứng cạnh vợ mình. "Bây giờ tôi đang rất phấn khích không thể nói thành lời. Chúng tôi chỉ được gặp cháu qua màn hình điện thoại trong suốt hai tháng trời. Tôi đang rất hạnh phúc".

Ông Domenico di Massa ôm cháu gái, Cecili, lần đầu tiên sau hai tháng.



Đây chỉ là bước đi thận trọng đầu tiên. Ngoài một số người đã quay trở lại làm việc thì hầu như Italy vẫn còn đóng cửa. Sẽ mất thêm hai tuần nữa các cửa hàng lớn mới có thể mở cửa lại và một tháng đối với nhà hàng và quán cà phê. Ngành du lịch Italy, một phần quan trọng của nền kinh tế, vẫn chưa chuyển động. Cũng giống như các nước khác trên thế giới, Italy cũng chịu thiệt hại kinh tế rất nặng nề.

Dường như những tổn thương đó lớn đến nỗi nhiều người Italy phải miễn cưỡng chấp nhận những khó khăn kinh tế. Trước tiên thì là như vậy. Đặc biệt là ở miền Bắc, nơi tình hình rất tồi tệ. Các cuộc biểu tình nhỏ đã bắt đầu và độ tin cậy với chính phủ đang giảm dần. Những người phản đối nhắm vào những thiệt hại kinh tế mà phong tỏa gây ra. Phần lớn xã hội Italy, đặc biệt ở miền Nam, thuộc hàng nghèo nhất châu Âu.



Một cặp vợ chồng chưa rời khỏi nhà kể từ khi Milan bắt đầu phong tỏa hồi đầu tháng 3, nói: "Virus vẫn chưa kết thúc". Có thể xảy ra đợt tấn công thứ hai, nghĩa là các gia đình vẫn chưa được đi chơi. Mọi người nơi đây đều nhận thức được mối nguy hiểm đó, họ vẫn ở nhà cho dù lệnh phong tỏa đã được nới lỏng.

Một đôi trẻ gặp nhau khi hết phong tỏa.

Khi ngồi ở sân bay này, một cái gì đó khích lệ theo một cách kỳ lạ. Khi nhìn những người không quen biết đeo khẩu trang, tôi lại có cảm giác họ không hề xa lạ vì tất cả chúng ta đều đang cùng nhau đi qua một trải nghiệm không thể nào quên, tôi thật sự bị ấn tượng bởi tính kiên cường của tất cả mọi người.

Có những nơi cuộc sống còn cam go hơn rất nhiều: động đất ở Indonesia, chiến tranh ở Syria, những người di cư tay trắng... Điểm chung trong tất cả nghịch cảnh đó là khả năng thích nghi, sinh tồn và chăm sóc lẫn nhau của con người. Ai trong chúng ta cũng đang sống như thế, theo cách của riêng mình. Vết thương của Italy có thể mất nhiều thời gian để chữa lành, nhưng hãy tin rằng mọi thứ cuối cùng rồi cũng sẽ trở lại bình thường. Người cha cuối cùng đã làm đứa con ngồi yên. Người đàn ông nói chuyện qua điện thoại đã ngừng la hét. Còn cô gái thì vẫn say sưa selfie...

Thủy Tiên (Theo James Longman/ ABC News)