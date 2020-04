Vì sao nam giới dễ chết vì nCoV hơn phụ nữ?

Thực tế này này lần đầu tiên được nhìn thấy ở Trung Quốc. Một phân tích từ số liệu ở nước này cho thấy tỷ lệ tử vong ở nam giới là 2,8% còn phụ nữ là 1,7%. Những kết quả tương tự cũng có ở Pháp, Đức, Italy, Hàn Quốc và Tây Ban Nha.

Ở Italy, đàn ông chiếm 71% số ca tử vong. Và ở Tây Ban nha, số người chết là nam giới nhiều gấp đôi nữ giới, theo thống kê công bố hôm 26/2.

Vậy tại sao đàn ông lại dễ "bị tổn thương" hơn?

"Thật lòng mà nói không ai biết điều gì gây ra sự khác biệt", giáo sư Sarah Hawkes - giám đốc Trung tâm Giới tính và Sức khỏe toàn cầu UCL - cho biết.

Ban đầu, hút thuốc được cho là lý do dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Ở Trung Quốc, gần 50% nam giới hút thuốc nhưng tỷ lệ này ở phụ nữ chỉ khoảng 2%. Do đó, sự khác biệt về tình trạng phổi có thể khiến nam giới "kém may mắn" hơn.

Giả thuyết về việc hút thuốc được củng cố bởi một bài viết công bố hôm 28/2 cho thấy người hút thuốc chiếm khoảng 12% bệnh nhân có triệu chứng ít nghiêm trọng, nhưng 26% phải vào phòng chăm sóc đặc biệt hoặc tệ hơn là chết.

Hút thuốc cũng là cách khiến virus dễ xâm nhập vào cơ thể vì người hút thuốc chạm tay vào môi họ nhiều hơn và có thể chuyền tay nhau những điếu thuốc đã dính virus.

Một bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tại Cremona, Italy. Ảnh: Reuters.

Sự khác nhau về hành vi giữa các giới cũng có thể là nguyên nhân. Một nghiên cứu đã chỉ ra đàn ông ít rửa tay, ít dùng xà phòng, ít yêu cầu được chăm sóc y tế và nhiều khả năng thường bỏ qua lời khuyên về sức khỏe.

Bên cạnh đó, các chuyên gia tin rằng yếu tố sinh học cơ bản cũng góp phần lý giải số đàn ông nhiễm và chết vì nCoV cao. Ở Italy, 28% đàn ông và 19% phụ nữ hút thuốc nhưng số nam giới vẫn chiếm phần lớn trong thống kê Covid-19.

"Tỷ lệ tử vong gia tăng ở nam giới ngày càng thấy rõ ở Trung Quốc, Italy và Tây Ban Nha. Chúng tôi cũng thấy điều này ở nhiều quốc gia và nền văn hóa khác", Sabra Klein - giáo sư trường Y tế Cộng đồng Johns Hopkins Bloomberg - cho biết. "Tôi nghĩ rằng phải có điều gì đó tác động vào tỷ lệ này, nhưng tôi không nghĩ hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu", bà nói thêm.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng hệ miễn dịch bẩm sinh chống virus của đàn ông yếu ở các bệnh truyền nhiễm như viêm gan C, HIV. Thí nghiệm trên chuột cho thấy điều này cũng có thể đúng với nCoV, nhưng chưa được nghiên cứu trên Covid-19 (chủng mới).

"Hệ miễn dịch của họ có thể đã không phản ứng tốt khi phát hiện virus", Klein nói.

Hormone cũng có thể là một trong số nguyên nhân. Estrogen giúp tăng phản ứng chống virus ở các tế bào miễn dịch. Nhiều gen điều chỉnh hệ thống miễn dịch được mã hóa trên nhiễm sắc thể X (nam có một, nữ có hai). Do đó, có thể một số gen liên quan đến phản ứng miễn dịch ở nữ hoạt động tốt hơn so với nam.

Giáo sư Sarah Hawkes cho biết yếu tố sinh học, lối sống và hành vi đều có thể là nguyên nhân. Tuy nhiên cần nhiều hơn nữa những dữ liệu mới có thể nghiên cứu chính xác. "Đáng tiếc là chỉ có 6 quốc gia công bố dữ liệu về giới tính của những trường hợp nhiễm bệnh và tử vong là: Trung Quốc, Pháp, Đức, Iran, Italy và Hàn Quốc", bà Hawkes nói.

Thúy Anh (Theo Guardian)